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Usuarios de Mac sufren más ataques que los de Windows: pocos se están protegiendo adecuadamente

Aquellas personas que usan computadores de Apple han sufrido más fraudes de inversión y vulneraciones de privacidad

macOS 27 - Apple - laptop - tecnología - 11 de mayo
(Imagen ilustrativa Infobae)
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Los usuarios de Mac están enfrentando actualmente un escenario inesperado: son más atacados que quienes utilizan Windows, según revela un estudio de Kaspersky.

Aunque durante años se consideró que macOS ofrecía un entorno más seguro, nuevos datos muestran que sus usuarios reportan más incidentes de malware, phishing, fraudes y robo de datos, mientras mantienen menores niveles de protección digital.

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Cuál es el panorama de ataques de Mac

Durante el último año, el 12% de los propietarios de equipos Mac afirmó haber sufrido una infección por malware, frente al 9% reportado por quienes utilizan Windows.

A pesar de esta mayor exposición, sólo un 35% de los usuarios de macOS emplea una solución especializada de ciberseguridad. En contraste, entre quienes usan Windows, esa cifra asciende al 42%.

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FILE PHOTO: Apple's new entry-level Mac laptop, the MacBook Neo is on display during an event in New York City, U.S., March 4, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
FILE PHOTO: Apple's new entry-level Mac laptop, the MacBook Neo is on display during an event in New York City, U.S., March 4, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

La brecha no se limita únicamente al uso de software de protección. También se extiende a los hábitos preventivos. El 62% de los usuarios de Windows evita abrir correos electrónicos o enlaces sospechosos, mientras que solo el 51% de quienes utilizan Mac reconoció aplicar esa medida.

La diferencia es aún más notoria en el uso de contraseñas únicas, claves complejas y autenticación en dos o más pasos, donde Windows lleva la delantera.

Cuáles son los tipos de ataques que afectan más a los usuarios de Mac

Los usuarios de macOS no solo sufren más infecciones de malware. También son más víctimas de phishing, fraudes de inversión, vulneraciones a la privacidad y robo de datos personales.

En fraudes relacionados con inversiones, el 16% de los usuarios de Mac reconoció haber sido afectado, frente al 13% de los usuarios de Windows. Las cifras también son más altas entre quienes usan Mac en cuanto a vulneraciones de privacidad (11% frente a 8%) y robos de datos personales (12% frente a 7%).

Mac - MacBook - Apple - tecnología - 5 de noviembre
Ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de Apple Inc. en Hanam, Corea del Sur. (SeongJoon Cho)

Las diferencias en la adopción de medidas de protección pueden aumentar la exposición de los usuarios de macOS frente a amenazas que ya no dependen exclusivamente de vulnerabilidades técnicas. Los ataques actuales buscan engañar a los usuarios y obtener acceso a información sensible, afectando a cualquier dispositivo conectado a internet, sin importar el sistema operativo.

Cómo es la protección de los usuarios de Mac vs. los de Windows

El informe de Kaspersky resalta que la mayoría de las prácticas de ciberseguridad evaluadas muestran mayor adopción entre los usuarios de Windows. Solo en algunas acciones vinculadas a la privacidad, los usuarios de Mac tienen una ligera ventaja.

En la protección de contraseñas y credenciales, quienes usan Windows lideran en el uso de una contraseña distinta para cada cuenta (38% frente a 35%), en la creación de contraseñas complejas (52% frente a 45%) y en la adopción de autenticación de dos o múltiples factores (51% frente a 46%).

Esto significa que, en términos prácticos, los usuarios de Windows se encuentran mejor preparados para enfrentar las amenazas digitales actuales.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Una ilustración de estilo periodístico muestra una mano tecleando en un portátil en un entorno oscuro, simbolizando la ciberseguridad, el hacking o el trabajo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que la baja adopción de soluciones de seguridad en Mac es preocupante, considerando la evolución del panorama de amenazas. Persistir en la idea de que estos equipos requieren menos protección puede retrasar la implementación de buenas prácticas y facilitar el acceso de ciberdelincuentes a información personal, cuentas y datos sensibles.

Leandro Cuozzo, analista de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, explica que los ataques actuales no buscan comprometer únicamente un sistema operativo. El objetivo es acceder a cuentas, información financiera y la identidad digital de la persona detrás del dispositivo, sin importar si se trata de un Mac o un equipo con Windows.

La monetización de los datos robados es el motor detrás de esta tendencia: una credencial obtenida en un equipo Mac puede utilizarse para ingresar a servicios bancarios, redes sociales o plataformas laborales desde cualquier otro entorno. Por eso, los atacantes dirigen sus esfuerzos hacia donde encuentran datos valiosos y mayores oportunidades de fraude.

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