Ver Alianza vs Bucaramanga en Fútbol Libre o Tarjeta Roja aumenta el robo de cuentas bancarias

Muchos fanáticos del Atlético Bucaramanga buscan la manera de seguir la transmisión desde aplicaciones o páginas. (Fotocomposición Infobae)

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El partido entre Alianza y Atlético Bucaramanga marca el inicio de la jornada dominical de la Liga Colombiana, así que la expectativa por ver este enfrentamiento impulsa a los aficionados a buscar alternativas para acceder a la transmisión, pero algunos cometen el error de usar opciones piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), ver partidos a través de sitios o aplicaciones piratas, puede traducirse en consecuencias graves, como el robo de cuentas bancarias y la exposición a múltiples amenazas informáticas.

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Por qué ver fútbol en páginas piratas puede poner en riesgo las cuentas bancarias

El INCIBE advierte que instalar aplicaciones no oficiales o acceder a páginas piratas como Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone los dispositivos a software malicioso. Estas plataformas suelen eludir los filtros de seguridad presentes en servicios oficiales, lo que facilita la entrada de programas diseñados para robar datos personales y bancarios.

El uso de plataformas piratas como Fútbol Libre facilita el acceso de ciberdelincuentes a información financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos casos, los usuarios no perciben el peligro hasta que detectan movimientos no reconocidos en sus cuentas o reciben avisos de intentos de acceso desde ubicaciones desconocidas.

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Además, hay aplicaciones que, una vez instaladas, solicitan permisos excesivos o engañan al usuario para obtener acceso a información sensible. Según INCIBE, algunos de estos programas pueden capturar credenciales bancarias al registrar pulsaciones en pantalla o interceptar mensajes SMS con códigos de verificación.

Qué virus se pueden instalar en el celular al usar apps piratas

Los riesgos no se limitan al robo de información bancaria. El INCIBE alerta sobre la posibilidad de que el dispositivo termine infectado con ransomware, un tipo de virus que bloquea el acceso a archivos personales, como fotos, documentos u otros datos importantes, y exige un pago para su recuperación.

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Ransomware, publicidad invasiva y pérdida de archivos personales son algunas de las consecuencias de instalar aplicaciones no oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra amenaza frecuente es la aparición de publicidad invasiva y la ralentización del dispositivo. Esto se produce porque algunas apps piratas integran módulos que redirigen al usuario a sitios de dudosa reputación con fines publicitarios o para ampliar la recopilación de datos personales.

De esta manera, el usuario experimenta una pérdida de control sobre su teléfono, lo que dificulta la navegación y la gestión de información privada.

Cómo logran las aplicaciones ilegales robar claves o confirmar transacciones

El robo de contraseñas no siempre requiere que el usuario caiga en un fraude de tipo phishing. Según el INCIBE, muchas aplicaciones maliciosas operan como keyloggers, registrando cada pulsación en la pantalla del celular. Así, pueden captar nombres de usuario y contraseñas al momento de acceder a la banca online.

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Aplicaciones maliciosas pueden registrar pulsaciones y leer mensajes SMS para acceder a contraseñas y códigos de verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro mecanismo utilizado es el acceso a los mensajes SMS. Hay aplicaciones que solicitan permisos para leer los mensajes entrantes. Si el usuario otorga esa autorización, los ciberdelincuentes pueden interceptar códigos de verificación enviados por entidades bancarias y confirmar transacciones sin el consentimiento real del titular.

Qué señales indican que una aplicación es peligrosa

El INCIBE sugiere prestar atención a la procedencia de la aplicación. Las tiendas oficiales como Google Play y App Store aplican filtros de seguridad para detectar software malicioso, mientras que las descargas directas desde páginas no verificadas carecen de ese control.

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Asimismo, una señal de alerta es que la app pida permisos que no corresponden con su función, como acceso a la cámara, contactos o ubicación.

Permisos excesivos y opiniones negativas de otros usuarios suelen advertir sobre la presencia de software dañino. (Imagen ilustrativa Infobae)

Revisar las opiniones y valoraciones de otros usuarios puede ayudar a identificar posibles problemas. Comentarios negativos recurrentes, quejas sobre publicidad excesiva o reportes de comportamientos extraños tras la instalación, suelen ser indicativos de riesgo.

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Cuáles medidas de protección sugieren los expertos en ciberseguridad

El INCIBE sugiere descargar solo aplicaciones de tiendas oficiales, porque estas plataformas retiran rápidamente cualquier software detectado como dañino. Mantener el dispositivo actualizado es fundamental, porque las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que los ciberdelincuentes explotan para acceder a los datos.

Instalar un antivirus de confianza y mantenerlo actualizado contribuye a detectar y eliminar amenazas antes de que comprometan la información, al igual que realizar copias de seguridad periódicas, lo que permite recuperar datos personales si el dispositivo termina afectado por malware o sufre una pérdida física.

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