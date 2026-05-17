Windows 11 tendrá un gran cambio en 2026 con esta actualización: IA, Xbox y más

La actualización de mayo de 2026 para Windows 11 incorpora mejoras clave en rendimiento, seguridad y funcionalidad del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de mayo de 2026 para Windows 11 marca un hito en el ciclo de desarrollo del sistema operativo de Microsoft, al incorporar una serie de innovaciones que buscan mejorar la experiencia del usuario tanto en rendimiento como en seguridad y funcionalidad.

Este despliegue, que abarca las versiones 24H2, 25H2 y 26H1, introduce novedades esperadas y soluciona problemas que habían sido motivo de queja en la comunidad durante los últimos meses.

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Entre los elementos más llamativos se encuentran la llegada del Modo Xbox a una gama mucho más amplia de dispositivos, la integración de agentes de inteligencia artificial en la barra de tareas, ajustes en el Explorador de archivos y un refuerzo sustancial en las políticas de controladores y la seguridad general del sistema.

Cuáles son las novedades que llegan a windows 11

Modo Xbox

El Modo Xbox deja de ser exclusivo de ciertos equipos y se habilita para cualquier ordenador con Windows 11, incluyendo portátiles, sobremesas y dispositivos portátiles tipo ROG Ally. Esta función permite transformar la interfaz en una pantalla completa dedicada al juego, minimizando procesos en segundo plano y eliminando distracciones habituales del escritorio.

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El Modo Xbox ahora está disponible en todos los dispositivos con Windows 11, permitiendo una experiencia de juego optimizada y sin distracciones. (XBOX)

El acceso al Modo Xbox puede hacerse de varias formas: a través de la aplicación Xbox, desde la configuración de Game Bar o usando el atajo Windows + F11, aunque su despliegue puede variar según el mercado y el ritmo de activación en cada región.

Mejoras en el Explorador de archivos

Uno de los focos principales de la actualización está en responder a las críticas sobre el rendimiento y la usabilidad del Explorador de archivos. Microsoft afirma que ahora ofrece una mayor velocidad de apertura y más fiabilidad al cerrar procesos relacionados con explorer.exe. Se ha corregido el problema del destello blanco que podía aparecer al abrir “Este equipo” o al modificar el panel de detalles en modo oscuro, un fallo persistente incluso tras parches previos.

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El Explorador también amplía su compatibilidad con archivos comprimidos, sumando formatos como uu, cpio, xar y paquetes NuGet (.nupkg). Un avance significativo es que ahora las preferencias de vista y ordenación se mantienen cuando una aplicación abre carpetas clave como Descargas o Documentos, aportando mayor coherencia al flujo de trabajo.

Agentes de inteligencia artificial y barra de tareas

La nueva versión de Windows 11 introduce la capacidad de gestionar agentes de inteligencia artificial directamente desde la barra de tareas. Esta integración permite monitorizar y controlar agentes como si fueran aplicaciones convencionales, facilitando el acceso y la interacción para el usuario promedio.

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Los agentes de inteligencia artificial se integran en la barra de tareas de Windows 11, facilitando la gestión y el acceso a funciones inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer agente en adoptar la función es Researcher, parte de Microsoft 365 Copilot, aunque se prevé que la compatibilidad se extienda a agentes de terceros.

Este cambio anticipa una tendencia a expandir la presencia de la IA en el entorno de usuario y a convertir la barra de tareas en un centro de operaciones más versátil y conectado con los servicios inteligentes.

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Avances en rendimiento y calidad de vida

La actualización de mayo también trae mejoras concretas en el rendimiento general del sistema. El inicio de aplicaciones configuradas para arrancar junto al sistema es ahora más eficiente, y se refuerza el rendimiento de componentes como la bandeja del sistema, el panel de emojis y el portapapeles.

Problemas relacionados con la descarga e instalación en Microsoft Store han sido solucionados, y Windows Hello ve incrementada su velocidad y fiabilidad.

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Otras optimizaciones incluyen la reducción del uso excesivo de memoria en la Optimización de distribución, una navegación más fluida al consultar grandes volúmenes de almacenamiento y mejoras en la persistencia de las opciones de perfil de color en monitores compatibles.

La seguridad de Windows 11 se refuerza al restringir los controladores de terceros a solo aquellos aprobados por el Programa de Compatibilidad de Hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas opciones de seguridad y controladores

La seguridad es un eje central en la actualización. El kernel de Windows modifica la manera en que gestiona la confianza sobre los controladores de terceros. Los controladores firmados de manera cruzada dejan de ser confiables por defecto y solo se aceptan aquellos incluidos en el Programa de Compatibilidad de Hardware de Windows (WHCP) y en una lista de controladores heredados autorizados.

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Antes de bloquear un controlador, el sistema audita su compatibilidad durante al menos 100 horas y tres reinicios, tras lo cual algunos controladores cross-signed podrían quedar bloqueados.

Cuándo estará disponible esta actualización

Microsoft aclara que el despliegue de estas funciones será gradual. Es posible que algunos equipos reciban ciertas novedades antes que otros, incluso con la misma versión instalada.

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La actualización puede descargarse desde Configuración > Windows Update, y según Microsoft Health, no existen problemas conocidos a la fecha de lanzamiento. No obstante, la aparición de fallos tras el despliegue oficial no está descartada, ya que algunos errores suelen emerger días o semanas después de la instalación.