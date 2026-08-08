Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Android habilita el audio compartido para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez - (Google)

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La posibilidad de conectar dos auriculares Bluetooth simultáneamente a un solo teléfono Android se ha transformado en una de las funciones más solicitadas por usuarios que buscan compartir música, videos o podcasts sin cables ni complicaciones.

La función, basada en la tecnología LE Audio, permite que varias personas disfruten del mismo contenido desde un solo dispositivo, sin sacrificar calidad de audio ni depender de adaptadores externos. Este avance responde a hábitos cada vez más colaborativos y nómadas en el consumo de contenidos digitales. Compartir audio en tiempo real desde un smartphone simplifica experiencias en viajes, reuniones o momentos de ocio, marcando una diferencia respecto a las generaciones anteriores de Bluetooth.

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Qué se necesita para usar el audio compartido en Android

Tras enlazar el primer accesorio, el usuario puede abrir la configuración rápida, ingresar a Bluetooth y seleccionar la opción específica para añadir un segundo dispositivo, con pasos guiados desde la pantalla y ajustes posteriores

Para aprovechar esta función, es indispensable contar con un dispositivo Android compatible con LE Audio y auriculares que soporten este estándar. LE Audio es la evolución del clásico Bluetooth, diseñada para mejorar la calidad del sonido y reducir el consumo de energía, además de habilitar el audio compartido con múltiples accesorios.

Requisitos básicos:

Teléfono Android actualizado con soporte para LE Audio (modelos recientes de Google Pixel y Samsung, entre otros).

Auriculares o audífonos compatibles con Bluetooth LE Audio .

Acceso a la última versión del sistema operativo y la configuración de Bluetooth habilitada.

Cómo activar la función y compartir audio

El proceso para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez puede variar ligeramente según la marca del teléfono, pero los pasos principales son los siguientes:

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La tecnología permite elegir qué accesorio usar para voz, probar la conexión y ajustar volumen por separado, en una experiencia pensada para viajes y ocio grupal, siempre que teléfono y audífonos soporten el estándar - REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

En dispositivos Google Pixel

Conecta el primer par de auriculares LE Audio a tu teléfono. Desliza hacia abajo para abrir el menú de Configuración rápida y presiona el ícono de Bluetooth. En la parte inferior izquierda, selecciona Compartir audio. Si tienes otro par de auriculares LE Audio ya vinculados, elige compartir el audio con ellos. Si no, presiona Sincronizar dispositivo nuevo para añadir un segundo par. Vincula el nuevo dispositivo siguiendo las instrucciones en pantalla.

Conexión a transmisiones públicas:

LE Audio también permite sintonizar transmisiones públicas, útiles en eventos o lugares con audio compartido. Para unirte, abre la app de Configuración, escanea el código QR que te proporcionen y pulsa en Escuchar para comenzar a recibir la transmisión.

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Ajustes de uso compartido de audio

Una vez que ambos auriculares estén conectados, es posible ajustar detalles del audio compartido:

Control individual de volumen: cada usuario puede modificar el nivel de sonido en sus propios auriculares.

Selección de dispositivo para llamadas: puedes elegir qué auriculares usar para responder llamadas de voz.

Prueba de sonido: la función permite reproducir un sonido de prueba para verificar la conexión.

Configuración avanzada: desde el menú de Dispositivos conectados o Preferencias de conexión, es posible activar o desactivar el modo de audio compartido y gestionar las transmisiones disponibles.

Cómo funciona en teléfonos Samsung

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio, mejorando latencia y eficiencia frente al estándar clásico, sin cables ni adaptadores adicionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En modelos de Samsung con soporte LE Audio, el proceso es similar:

Abre Configuración rápida y presiona Bluetooth junto al accesorio LE Audio.

Selecciona el ícono de ajustes y elige Buscar una transmisión para unirte a un audio compartido.

Para iniciar una transmisión, accede a Detalles y selecciona la opción Transmitir sonido con Auracast en el menú superior.

Ventajas de LE Audio y el futuro del audio inalámbrico

La tecnología LE Audio, además de facilitar el audio compartido, ofrece mayor eficiencia energética, mejor calidad de sonido y menor latencia, lo que se traduce en una experiencia más fluida tanto para música como para llamadas. Esta innovación abre la puerta a nuevos escenarios de uso, desde compartir playlists en grupo hasta recibir información en espacios públicos sin recurrir a altavoces.

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Recomendaciones para quienes aún no tienen LE Audio

Si tu teléfono o auriculares no son compatibles con LE Audio, existen alternativas como conectar un adaptador Bluetooth dual, aunque estas opciones suelen ser menos eficientes y no ofrecen las ventajas de control independiente.

La llegada del audio compartido a dispositivos Android es un avance en la conectividad inalámbrica, permitiendo que más personas se integren a una misma experiencia auditiva sin complicaciones técnicas.

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