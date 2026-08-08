Una puñalada y posibles lesiones defensivas: qué dice la autopsia al joven asesinado tras una discusión con su novia en Chaco

Julián Álvarez Guardia y Victoria Cantero tenían "un vínculo tóxico"

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El equipo de fiscales a cargo de la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, Chaco, recibió este viernes los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima.

Según el informe al que accedió Infobae, una especialista del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco determinó que Álvarez Guardia presentaba tres heridas que serían producto del ataque: una punzocortante en el tórax anterior, ubicada en el área clavicular derecha, y otros dos cortes en el brazo y antebrazo izquierdo.

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La herida en el tórax fue señalada como la causa del shock hipovolémico que derivó en la muerte del joven, quien tenía 29 años.

El documento oficial detalla que en el tórax anterior, sobre la zona de la clavícula derecha, se observó un orificio de 1 centímetro de diámetro compatible con una lesión producida por un elemento punzante o filoso.

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A partir de ese punto, la herida se extendía en dirección descendente, con una longitud de 8 centímetros, lo que resultó en un colapso pulmonar y una hemorragia significativa en la cavidad pleural derecha.

La primera foto de Victoria Cantero tras su detención

El análisis forense describe además dos heridas cortantes en el miembro superior izquierdo: una de 2 centímetros en el tercio medio del brazo y otra de 3 centímetros en el antebrazo, ambas en la cara posterior. La médica interpretó estas lesiones como compatibles con maniobras defensivas.

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En el informe, además, se aclara que no se identificaron heridas de arma blanca en el cuello, como trascendió en las últimas horas. La única lesión en esa zona corresponde a una apertura quirúrgica realizada durante los intentos médicos por salvarle la vida.

Sobre la región clavicular, tampoco se constató una herida de arma blanca, sino una intervención quirúrgica y una osteotomía parcial de clavícula, ambas producto del abordaje hospitalario.

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El examen externo también consignó una equimosis en los párpados derecho superior e inferior, con data estimada de entre dos y siete días previos al hecho, atribuida a un golpe anterior y no al ataque fatal.

Por el momento, siguen pendientes los resultados de estudios toxicológicos y anatomopatológicos para completar el análisis forense.

El momento de la detención de Victoria Cantero

La principal incógnita para los investigadores sigue siendo qué ocurrió durante los minutos previos al ataque. “Hubo una pelea, yo me defendí y reaccioné”, habría reconocido su pareja, Victoria Cantero, de 25 años, detenida e imputada por homicidio agravado por el vínculo.

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Hasta el momento, lo que se sabe es que la pareja comenzó la noche del sábado en el boliche Conejo Negro, donde fueron vistos por distintas personas. Según pudo saber este medio, hay testigos que indican que ambos habrían consumido alcohol y mantuvieron una discusión que los llevó a salir en varias oportunidades al patio del local. “Salían, discutían y volvían a entrar”, resumió una fuente del caso.

Cerca de las 3 de la madrugada abandonaron el boliche y continuaron la salida en un after, donde permanecieron aproximadamente hasta las 4. Desde allí regresaron a la vivienda de la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas CGT, donde horas más tarde ocurrió el ataque que terminó con la vida de Julián.

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Al no haber testigos presenciales del hecho, a partir de ese momento comienzan las principales incógnitas del expediente.

Álvarez Guardia relatando episodios de la conflictiva relación

Los investigadores trabajan sobre distintas reconstrucciones de lo ocurrido una vez que ambos ingresaron a la casa del joven. Una indica que la discusión comenzó en la cama, donde la pareja habría forcejeado antes de desplazarse por distintos sectores de la casa, hasta que ella “manoteó el cuchillo” y se lo clavó.

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La otra sostiene que, al regresar del after, ambos se detuvieron a comprar hamburguesas y que, tras un nuevo entredicho, la agresión ocurrió cuando Julián estaba sentado en el sillón. “La sangre estaba ahí”, indicó a Infobae otra fuente del caso.

Qué motivó la discusión y si estuvo relacionada con lo ocurrido horas antes en el boliche todavía no está acreditado y continúa siendo materia de investigación. Los testimonios incorporados hasta el momento describen una relación “tóxica” marcada por celos, discusiones constantes, separaciones y reconciliaciones.

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Desde el entorno de Julián difundieron audios y fotos donde el joven mostraba la violencia que padecía de parte de Victoria

Además de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos pendientes, se esperan también las pericias sobre los teléfonos celulares y el análisis de distintas cámaras de seguridad que impulsa la querella encabezada por el abogado, Juan Arregin, quien intervino como querellante en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.