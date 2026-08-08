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Le dieron la libertad bajo fianza a la niñera argentina que había sido detenida por el ICE en Estados Unidos

Steven Melchiorre, pareja de Iliana Noeli Lick, confirmó que lograron un acuerdo por 10.000 dólares. Aún restan pasos administrativos para que sea liberada tras su captura en Filadelfia

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
Iliana Noeli Lick obtuvo la libertad bajo fianza de 10.000 dólares tras su detención por ICE en el aeropuerto de Filadelfia
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Iliana Noeli Lick, la argentina detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el pasado 11 de julio, acordó lograr la libertad bajo fianza fijada en 10.000 dólares, según confirmó su pareja, Steven Melchiorre, a través de sus redes sociales.

“Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000”, escribió Melchiorre en su cuenta de Facebook, donde durante las últimas semanas había mantenido informada a la comunidad que siguió el caso a través de un grupo.

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Y agregó: “Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”.

Steven Melchiorre confirmó que la niñera argentina aún debe completar pasos administrativos antes de salir del centro de detención
Steven Melchiorre confirmó que la niñera argentina aún debe completar pasos administrativos antes de salir del centro de detención

La historia de Lick comenzó a tomar estado público tras su arresto, producido en circunstancias que sus allegados describieron como inesperadas. La mujer, de 30 años y oriunda de Buenos Aires, intentaba viajar desde Filadelfia hasta Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Ese mismo día, la selección argentina venció a Suiza y consiguió el pase a las semifinales del torneo.

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A pesar del avance, Melchiorre aclaró que la salida de Lick no es inmediata. “Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren”, precisó en su publicación.

El propio Melchiorre fue enfático al aclarar el alcance de la medida: la concesión de la fianza no implica el cierre del caso migratorio. “Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante”, señaló. El proceso continuará mientras Lick aguarda el desarrollo de su situación migratoria fuera del centro de detención.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
ICE detuvo a Iliana Noeli Lick el 11 de julio cuando intentaba viajar de Filadelfia a Kansas City para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

La pareja de la argentina también resaltó la fortaleza de Lick y el cariño recibido. “Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, escribió, al tiempo que agradeció a quienes rezaron por ella, compartieron su historia, realizaron donaciones o simplemente se mantuvieron presentes durante las semanas que duró la espera.

El último contacto que Melchiorre había tenido con ella antes del arresto fue un mensaje enviado antes de que llegara a la puerta de embarque. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”, le escribió, sin recibir respuesta. Horas después, comenzó a recibir llamadas que le informaban que Iliana nunca había abordado el avión. Agentes de ICE la habían interceptado en el control de seguridad del aeropuerto.

Según relató su pareja al diario WHYY, Lick ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, que pudo prorrogar, y presentó la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo. Desde septiembre de 2024 residía en el sur de Filadelfia, en el barrio de Point Breeze, donde trabajaba como niñera para dos familias y cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años. Quienes la conocen la describieron como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”, y afirmaron que no tiene antecedentes penales.

Iliana Noeli Lick - Argentina arrestada ICE
La argentina residía desde septiembre de 2024 en Point Breeze, al sur de Filadelfia, donde trabajaba como niñera para dos familias

Los primeros días tras la detención fueron especialmente duros para su entorno. La comunicación con Iliana era casi nula y la incertidumbre sobre su situación generó angustia entre quienes la apoyaban. Cuando finalmente lograron hablar con ella, Melchiorre transmitió el estado anímico de su pareja: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”.

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