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El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

Durante su paso por un programa de streaming, una joven cafeomante describió señales vinculadas a su relación con tensiones, y la reacción de la artista quedó registrada

La lectura de borra de café que le anticipó a La Joaqui su seperación
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Después de muchas lágrimas, polémicas, y con Tuli Acosta como la supuesta tercera en discordia, La Joaqui y Luck Ra atraviesan los primeros momentos de su separación. En ese marco, la artista busca pasar la página centrándose en sus proyectos. Sin embargo, meses atrás, la cantante de RKT vivió un suceso que le anticipó su separación y que en las últimas horas comenzó a viralizarse en redes.

Todo sucedió cuando La Joaqui visitó un programa de streaming. Allí, una joven le hizo una lectura de borra de café. “¿Intencionaste algo, Joaqui?” comenzó preguntándole la cafeomante. Ante la expectativa, la artista solo alcanzó a decir: “No, no intencioné nada porque tenía tantas cosas que preguntar que mejor no pregunté nada”.

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Fue entonces cuando la lectora observó la taza y explicó: “En el punto de partida se ve la relación romántica, están los dos abrazados. Es como si los espíritus estuvieran danzando, digamos. Están como superconectados. Abajo, podría ser como que en el plano terrenal, digamos, hay un momento como si uno tirara para un lado y otro tirara para el otro, como si hubiera algo de la búsqueda de uno que apunta para un lado y la búsqueda tuya que apunta para otro”.

Para cerrar, la cafeomante agregó: “No se quieren soltar, pero sí hay que ver de qué manera se negocia algo de lo que viene hacia adelante en relación a estos objetivos, ¿no? ¿Algo que quieras saber? ¿Cómo estás?”. Tras unos instantes de silencio, y sin poder ocultar su sorpresa, La Joaqui comentó: “Ay, qué profunda tu pregunta. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy solo digiriendo la posible maternidad, esto de la negociación”.

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La Joaqui defendió a Luck Ra tras la separación y pidió respeto para el cantante
La Joaqui defendió a Luck Ra tras la separación y pidió respeto para el cantante

Horas atrás, La Joaqui expresó su postura tras la separación de Luck Ra y evitó cualquier comentario negativo sobre él, al tiempo que no confirmó los rumores sobre Tuli Acosta. Luego de su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), la cantante habló con la prensa y más tarde se refirió al tema nuevamente en Lape Club Social (América TV), donde abordó la ruptura que generó diversas especulaciones entre sus seguidores, incluyendo la posible intervención de una tercera persona. Insistió en que la relación terminó en buenos términos y remarcó que Luck Ra merece un trato respetuoso.

En todas sus declaraciones, defendió a Luck Ra de manera consistente. “No tengo nada malo para decir de él. Es un caballero, fue mi noviazgo más bonito”, afirmó. Sostuvo que el cantante sigue siendo la misma persona de la que se enamoró, aunque la relación haya finalizado: “Él sigue siendo el mismo hombre encantador del que me enamoré, simplemente ya no está encantado conmigo y eso no lo convierte en un monstruo”.

Dirigiéndose a quienes criticaron a Luck Ra en su nombre, fue clara: “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y amé y yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”.

La cantante volvió a hablar de su separación con el cantante de cuarteto (Video: Lape Club Social-América TV)

Respecto a Acosta, señalada como posible tercera en discordia, La Joaqui reiteró su posición: “No tengo nada malo para decir de nadie. No hay tercera en discordia. A uno lo dejan de amar y está bien”, repitió ante las consultas.

Ante la mención de un video en TikTok donde hacía alusión a “las Tatianas” —término popularizado por Martín Cirio—, La Joaqui mostró incomodidad y aclaró: “Yo soy tiktoker, vivo de eso, facturo con eso. Hago videos y subo TikToks porque es mi trabajo”.

También negó que Luck Ra haya quedado en una mala posición tras el episodio del confesionario con Rosalía. “No creo que Facu haya quedado mal parado con lo del confesionario con Rosalía porque él es el mismo de siempre”, concluyó.

Sobre los rumores de haber bloqueado a Luck Ra en redes sociales, La Joaqui lo confirmó y explicó: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir y no estaba lista para hacerlo. Eso muestra lo buena persona que él fue conmigo”.

Finalmente, dejó un mensaje directo: “Conocí un príncipe encantador, me mostró un amor distinto al que conocía. No sufrí violencia ni infidelidades. Su felicidad está en otro lado y me gustaría que lo respeten y lo traten bien porque sé que esto también le duele mucho”.

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