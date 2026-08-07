Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El carrete de fotos mostró el detrás de escena de los días que Andrea Bursten compartió con su pareja

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Este viernes, Andrea Bursten sorprendió a sus más de 210 mil seguidores al compartir románticas imágenes junto a un misterioso hombre, con quien sale desde hace cuatro meses. A través de un carrete de fotos, el cual mostraba el detrás de escena de sus días juntos, la modelo presentó a su nuevo novio ante su comunidad virtual.

“De a dos”, escribió la empresaria junto a un emoji de un corazón rojo en la descripción del posteo. En la primera imagen ambos posaban con una actitud relajada bajo una estructura de madera. El hombre, cuyo nombre es Rodrigo Castillo, empresario y consultor del mundo de las pymes, llevaba lentes de sol oscuras y una camiseta gris. Su barba era canosa y lucía una expresión serena. Por su parte, Andrea sonreía y rodeaba los hombros de su pareja con ambos brazos. Ella llevaba una camiseta oscura de tirantes, una pulsera roja y un anillo con una piedra brillante en la mano derecha, donde también se apreciaban sus uñas pintadas de rojo.

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En otra de las postales, Bursten compartió el detrás de escena de sus días en el distrito de Trancoso, del municipio de Porto Seguro, estado de Bahía, Brasil. En la foto se veía a la pareja disfrutando de un momento de descanso en la playa bajo la sombra de una sombrilla. En primer plano, se apreciaron las piernas de la modelo recostada sobre una toalla blanca, vestida con un bikini marrón.

Al fondo, el hombre de pelo corto y canoso, con el torso descubierto y un tatuaje oscuro en el omóplato derecho, se sentaba en la arena usando un short con estampado colorido. El mar se extendía en el horizonte bajo un cielo parcialmente cubierto de nubes y con tonos azulados.

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Andrea Bursten presentó a su nuevo novio en un posteo de Instagram ante sus más de 210 mil seguidores (Instagram)

En su carrete, Andrea incluyó imágenes simples como una foto de sus manos entrelazadas. En ese sentido, también publicó una foto de sus pies sobre una superficie de piedra clara junto a una tarima de madera de tonos grises. Entre ambas figuras se apreciaban hojas verdes que sobresalían ligeramente desde la parte inferior de la imagen.

Otra de las tiernas fotos que incluyó la modelo la mostraba abrazada a su pareja durante la noche. Ambos vestían prendas informales; ella llevaba una campera de jean azul y mostraba la mano izquierda apoyada sobre el hombro de Castillo, con uñas pintadas de rojo y varios anillos plateados visibles. Por su parte, Rodrigo lucía camiseta gris claro y un suéter azul oscuro sobre sus hombros.

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La empresaria acompañó las imágenes románticas con la frase “De a dos” y un corazón rojo en la descripción (Instagram)

En solo cuatro horas, el posteo había superado los 10 mil likes, reflejando el apoyo de los seguidores de Bursten por su nueva relación. “Toda la felicidad para los dos”, “Ahh que lindo, felicidades André”, “Que solo te pasen cosas buenas, y que viva el amor” y “Qué bella pareja, felicidades”, fueron algunos de los mensajes que los fanáticos le dejaron en su publicación.

En una de las respuestas, una seguidora de la exmodelo notó un parecido entre Castillo y la pareja de Flor Bertotti: “Ay diossssssssss, en la primera foto pense q era Federico Amador 😂😂😂😂😂... Dije en keee momento????“. Y recibió una treintena de coincidencias con esa observación.

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Andrea Bursten publicó postales junto a un hombre misterioso con barba canosa, lentes de sol y camiseta gris (Instagram)

Dos años atrás, Bursten había anunciado su separación de Juan Manuel “Cochito” López, su última relación conocida. En diálogo con Teleshow, la exmodelo confirmó la información de la ruptura. “Es verdad, ya no salimos”, comenzó diciendo Andrea, quien evitó en todo momento emplear la palabra “separación”. “No pasó nada en especial. Duró lo que tenía que durar”, respondió tajante. Más adelante, agregó que se llevan bien a pesar de haber terminado con su relación sentimental. “Tenemos la mejor onda”, cerró.