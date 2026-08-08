El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

El descargo de Tuli Acosta luego de que filtraran un audio privado (Instagram)

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La separación de La Joaqui y Luck Ra se conoció una semana atrás a través de un comunicado conjunto en redes sociales, pero el affaire no tardó en adquirir un tercer nombre: el de Tuli Acosta, señalada por algunos como la causa de la ruptura. Lo que hasta entonces había circulado como rumor tomó otra dimensión el jueves por la noche, cuando el conflicto llegó al streaming de Martín Cirio con una invitada, un audio filtrado y una polémica que obligó a Acosta a salir a defenderse en público. A ella se sumó después el propio protagonista del audio: Alejo Rusconi, su peluquero, que contó el contexto completo de lo que ocurrió.

La que se sentó frente a Cirio fue Albere, amiga íntima de La Joaqui, que fue al programa a hablar de la separación de su amiga. Su presencia quedó opacada por lo que ocurrió durante la emisión: la decisión de filtrar un audio privado de Tuli Acosta en el que se la escuchaba discutir a los gritos con el entonces novio de su peluquero. La grabación, tomada en un ámbito privado y sin el consentimiento de la involucrada, fue difundida al aire por personas que, según Acosta, no tienen ninguna relación directa con el conflicto.

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La respuesta llegó por redes sociales y no dejó punto sin cubrir. “No sé ni por dónde empezar. La verdad es que no entiendo el fin de tantas mentiras ni la necesidad de querer ponerme una etiqueta de una mujer que no soy”, arrancó el texto, que desde la primera línea marcó el tono de lo que vendría.

En el descargo, Acosta repasó una acusación previa que ya había sido desmentida: “Como no fue suficiente que me involucraran con mi mejor amigo, y después de que todas las partes aclararan que absolutamente nada de eso era real, empezaron a inventar historias con otros pibes para seguir alimentando las mentiras y hacer que todo esto pareciera más creíble”.

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La reacción de Tuli luego de que filtraran un audio discutiendo con el exnovio de su peluquero

La intención detrás de esas versiones, según su lectura, no admite otra interpretación: “Está claro que la intención nunca fue otra más que hacer daño. Porque ni ellos mismos pueden explicar el nivel de perversión, odio y ensañamiento con el que decidieron actuar”.

El punto más concreto del descargo apuntó a la filtración del audio. “Llegaron al punto de mostrar una conversación mía en un ámbito privado, grabada sin mi consentimiento, completamente sacada de contexto y dejándome expuesta en una situación donde claramente me escuchan vulnerable como cualquier persona en una discusión, y encima lo muestran personas que no tienen nada que ver”, escribió.

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El texto cerró con una definición sobre quiénes están detrás de la operación: “Claramente no me equivoqué en no querer relacionarme ni darle confianza a esta gente que les divierte hacerse los justicieros cuando la realidad es que solo buscan el foco y la atención inventando miserias de los demás”.

Pocas horas antes, Rusconi tomó la palabra. Aclaró desde el arranque que no salía a defender a Tuli sino a poner en contexto lo que él mismo vivió: “Salgo a contar el contexto de lo que pasó. No porque Tuli necesite que la defienda (ella ya saldrá a aclarar lo que considere necesario), sino porque yo estuve ahí y me parece injusto que se viralice un audio sin contar todo lo que pasó antes”.

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Alejo, el peluquero en cuestión, también salió a aclarar el contexto del audio

El peluquero explicó que el origen de la tensión es anterior al viaje en el que ocurrió la discusión. En noviembre descubrió que su novio lo estaba engañando con su propio hermano. Tuli, que fue una de las personas que más lo acompañó en ese momento, decidió tomar distancia del ex por iniciativa propia: “No porque alguien se lo pidiera, sino porque ÉL nunca pudo entender la gravedad de lo que había hecho”.

El viaje sumó otra capa al conflicto. Rusconi contó que, pese a estar separados hacía meses, terminó llevando a su ex porque este insistió: “Aun así, cuando llegó un viaje que había pagado para ambos, fui yo quien decidió llevarlo. Ya estábamos separados hacía meses, pero insistió tanto que terminé aceptando. El acuerdo era que cada uno hiciera la suya cuando quisiera”.

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La cronología de los días que derivaron en la discusión del audio fue detallada con precisión. El 17 hubo una pelea durante una cena entre Rusconi y su ex, en la que Tuli solo intervino para pedir que no pasara sus vacaciones en medio de una discusión ajena. El 19, Rusconi y Acosta salieron a un bar a festejar el cumpleaños de él. Cuando volvieron, el ex ya no estaba. “Durante todo el 20 intentamos comunicarnos con él para seguir con los planes, pero en vez de aparecer empezó a insultarnos por mensaje y a decirnos que había hablado con varias personas sobre nosotros”. Recién el 21 regresó, y ese fue el día en que ocurrió la discusión grabada.

Sobre el contenido del audio, Rusconi fue directo: “En ese audio no van a escuchar una pelea porque sí. Van a escuchar a una persona reclamándole a otra algo muy simple: ‘Si tenés algo para decir de mí, decímelo a mí de frente. No hables de mí por atrás ni inventes cosas.’ Ese fue el verdadero motivo de la discusión”.

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El joven aseguró que la discusión fue por dichos que se dijeron por la espalda (Instagram)

El cierre de su texto apuntó a la filtración en sí: “Lo que sí me parece gravísimo es que alguien sea capaz de guardar una conversación privada y filtrarla meses después con el único objetivo de exponer a otra persona, encima mostrando solo una parte de la historia”. Y remató: “Yo no escribo esto para que ataquen a nadie. Solo creo que, si alguien decide hacer pública una conversación privada, también corresponde contar el contexto completo para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones”.