No funcionan las videollamadas en WhatsApp: guía paso a paso para solucionarlo

Videollamadas de WhatsApp no funcionan, la guía rápida para recuperar conexión y estabilidad (foto: Reuters)

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Las videollamadas de WhatsApp se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación personal y profesional. Pero cuando el servicio falla, la frustración puede crecer rápidamente, sobre todo en momentos clave.

¿Qué hacer si la función no responde, la llamada se cae o simplemente no se conecta?: esta guía ofrece soluciones efectivas y actualizadas para usuarios de Android, iOS y la versión web, permitiendo restaurar el servicio y evitar interrupciones no deseadas.

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En un panorama donde la conectividad y la inmediatez son más importantes que nunca, conocer los pasos para restablecer las videollamadas de WhatsApp puede marcar la diferencia en la experiencia digital diaria.

WhatsApp se queda “reconectando”, por qué pasa y qué pasos solucionan la caída de videollamadas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Problemas comunes en videollamadas de WhatsApp

Entre los principales inconvenientes reportados se encuentran:

Llamadas que quedan en estado de reconexión.

Desconexión inmediata al iniciar la videollamada.

Imposibilidad de llamar o recibir videollamadas.

Problemas de audio y video durante la conversación.

Estas fallas pueden depender de la configuración del dispositivo, la estabilidad de la red o las actualizaciones pendientes de la aplicación.

Soluciones rápidas para Android

1.) Reinicia el teléfono Apaga el dispositivo, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo.

2.) Fuerza el cierre de WhatsApp y ábrelo de nuevo Esto puede resolver bloqueos temporales de la app.

3.) Verifica la conexión a Internet Asegúrate de que la red wifi o de datos móviles sea fuerte y estable.

4.) Revisa los permisos de la app Activa y desactiva los permisos de cámara y micrófono en los ajustes del teléfono.

Soluciones en Android, reinicio, permisos y actualización para arreglar videollamadas de WhatsApp - (Google)

5.) Actualiza WhatsApp Instala la versión más reciente disponible desde la tienda oficial.

6.) Asegúrate de que el teléfono y el sistema operativo sean compatibles Los dispositivos antiguos o sistemas desactualizados pueden causar incompatibilidades.

7.) Comprueba el estado del hardware Verifica que la cámara, el micrófono y los altavoces funcionen correctamente.

8.) Evita el uso simultáneo de otros programas de cámara o audio Cierra apps que puedan estar usando estos recursos en segundo plano.

9.) Desactiva el ahorro de batería y el Bluetooth Los modos de ahorro pueden interferir con funciones de red y hardware.

10.) Revisa la configuración del router y el firewall Asegúrate de que los puertos UDP y TCP 3478, 3480 y 3484 estén abiertos.

Soluciones para iOS

Reinicia el teléfono y fuerza el cierre de WhatsApp.

Asegúrate de que la red wifi sea estable.

Activa y desactiva los permisos requeridos.

Confirma que el dispositivo y el sistema operativo son compatibles.

Actualiza WhatsApp a la última versión.

Verifica el hardware y cierra otras apps que usen cámara o micrófono.

Desactiva el ahorro de batería y Bluetooth.

Consulta la configuración del router y firewall para habilitar los puertos necesarios.

Soluciones para WhatsApp Web

WhatsApp Web también falla, navegador desactualizado y permisos bloqueados rompen la videollamada

1.) Cierra y vuelve a abrir la pestaña de WhatsApp Web o actualiza la página.

2.) Actualiza el navegador a la versión más reciente.

3.) Verifica la conexión wifi y prueba con otra red si es posible.

4.) Comprueba que el navegador permita el acceso a cámara, micrófono y notificaciones.

5.) Asegúrate de que el hardware funcione correctamente.

6.) Evita el uso de dispositivos de audio o cámara virtuales.

7.) Conecta la computadora a la corriente para evitar cortes por batería baja.

8.) Verifica la configuración del firewall y los puertos requeridos.

Problemas específicos de audio y video

Finaliza la llamada y vuelve a iniciarla para restablecer la conexión.

Desactiva y vuelve a activar la cámara o el micrófono.

Usa auriculares para mejorar la calidad del audio.

Si el problema persiste, considera reinstalar la aplicación o contactar al soporte.

Consejos finales

Realiza pruebas de videollamada con otro contacto para descartar problemas individuales.

Mantén siempre el sistema operativo y WhatsApp actualizados.

No olvides revisar los ajustes de privacidad y permisos cada vez que la aplicación se reinstale o actualice.

Estas acciones, aplicadas de forma sistemática, suelen resolver la mayoría de los problemas con las videollamadas en WhatsApp, restaurando una comunicación fluida y confiable en cualquier dispositivo.

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