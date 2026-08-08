La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

La abogada habló de su vínculo con el representante de modelos

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Entre lágrimas y recuerdos, el mundo del espectáculo llora la muerte de Leandro Rud. Por más de dos décadas, el empresario se desempeñó como representante de icónicas modelos que brillaron en el país. Así las cosas, horas después de que se conociera la noticia de su fallecimiento, distintas figuras expresaron su dolor por su partida.

Una de las primeras en mostrar su sufrimiento, en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América), fue Alejandra Maglietti: “Estaba haciendo memoria porque me llamó una amiga ni bien pasó y la verdad es que todavía estoy shockeada porque nunca me imaginé que estaba tan grave. La realidad es que no me di cuenta de la gravedad de la situación porque como lo veía y lo veía haciendo el programa y lo seguía viendo en muchos lugares, no me imaginé que realmente era tan grave. Y ahora me arrepiento porque me hubiera gustado poder llamarlo. Me tomó por sorpresa esta situación”.

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Luego, la abogada recordó uno de los grandes consejos que le dio Rud: “Él decía: “Mirá, si te doy tanta plata, que tenés veinte años, te la vas a gastar toda en ropa. Y cuando tengas treinta no vas a tener nada. Lo que te aconsejo yo es que empieces a ahorrar”. Ese era un consejo que él te daba. Después vos podías seguirlo o no. Cada una era libre de elegir, pero sin embargo sí te ayudaba a que te quedaras con algo y decía: “Cuando pase el tiempo y ya no seas más modelo, la verdad es que no estaría bueno que lo único que te quede sean cuatro tapados de piel””.

Otra de las que recordó al representante fue Pamela David: “A mí la verdad es que no me sorprendió la noticia. Sabía que estaba muy enfermo. Leandro siempre fue muy correcto, muy agradecido y siempre estuvo muy disponible, dispuesto. Siempre estuvo muy agradecido. Yo no sé por qué, porque vos decís sí él me dio laburo a mí. Lo quiero mucho, era una persona muy buena”.

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La conductora compartió su tristeza por el fallecimiento del representante de modelos

En su relato, David también destacó el amor que tenía Rud por los animales: “Tuvo muchos gestos lindos. Una vez iba a hacer un desfile a Mendoza y me llama llorando, “¿me podés hacer un favor? Estoy angustiado, me estoy yendo al aeropuerto, hay un perrito que le faltaba una patita. ¿Lo pueden ir a buscar y me lo traen a Buenos Aires? Yo lo quiero”. Yo te juro, me quedé helada. Lo mandé al chofer de Daniel a buscar el perro. Yo me río porque lo voy a recordar con muy buenos recuerdos”.

Por último, quien también se pronunció en el mismo programa fue Mariana Brey: “Estoy en shock. Yo hice una amistad muy linda con Leandro en los últimos años. Yo nunca formé parte de su agencia, no fui su modelo ni mucho menos. Trabajé con él en la época en la que yo estaba en C5N. Trabajamos juntos y desde ahí empezamos a forjar una amistad. Se ganó mi cariño, yo me gané el de él y fuimos construyendo una amistad. Una persona que quiero mucho, conocía a su familia”.

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La presentadora expresó su dolor por la partida del representante de modelos

Luego de que Latorre le preguntara por la enfermedad de Rud, Mariana comentó: “Él empieza de alguna manera a tener ahí algunos síntomas que parecían unos ataques de pánico. Con el correr del tiempo fue descubriendo que tenía esta enfermedad de la cual él habló mucho. Él necesitaba hablarlo. Era una manera también para él de curar”.

Por último, Brey dijo cómo fue su último encuentro: “Yo lo fui a ver a la clínica a fines de junio. Esa fue la última vez que nos vimos personalmente, porque a él después le dieron el alta y él se volvió a su casa. Y después de esos días seguimos hablando por teléfono. Hasta hace una semana hablé por teléfono, después él dejó de contestar y ahí me puse en contacto con su hermana y supe que lo habían vuelto a internar, había tenido una recaída. De hecho yo hoy iba a ir a la clínica a verlo. Él estaba sufriendo. Sus ganas de vivir eran infinitas. Hizo todo para seguir viviendo”.

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