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El Salvador es capaz de sostener su programa económico sin el FMI, prevé financiera

La agencia inglesa EMFI advierte, sin embargo, que el estancamiento de las negociaciones con el organismo eleva los riesgos sobre la sostenibilidad fiscal y la percepción internacional

Manos de dos hombres en trajes, bandera y pin de El Salvador, logo del Fondo Monetario Internacional, pizarra con texto "Acuerdo con FMI por $1,400 millones".
Representantes de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizan un acuerdo financiero por 1.400 millones de dólares, con el logo del organismo en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador ha demostrado una resiliencia económica que le permitiría continuar su programa económico incluso en ausencia de un acuerdo activo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el estancamiento en las negociaciones con el organismo plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal y la percepción internacional de riesgo. Así lo indica el último informe de la consultora financiera EMFI, que analiza la coyuntura y las perspectivas del país centroamericano en el contexto de 2026.

El reporte de EMFI señala que, a pesar de la falta de avances en la reforma del sistema de pensiones y otros compromisos estructurales exigidos por el FMI, la economía salvadoreña ha mantenido un crecimiento superior al esperado. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.6% interanual en el primer trimestre de 2026, impulsado por el consumo privado y la inversión, especialmente en el sector de la construcción y la infraestructura pública.

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De acuerdo con el análisis de EMFI, la probabilidad de que el programa con el FMI termine el año sin revisiones aprobadas alcanza el 75%, mientras que la posibilidad de una ruptura total se sitúa en torno al 40%. La falta de revisiones aprobadas y la posibilidad de una ruptura total ponen en duda el respaldo externo, pero la firma destaca que El Salvador ha gestionado su economía sin apoyo del Fondo, gracias a la demanda interna y al flujo constante de remesas.

El informe detalla que, aunque la ausencia de un acuerdo con el FMI limita el acceso a financiamiento concesional y puede elevar las percepciones de riesgo en los mercados, las autoridades salvadoreñas han buscado alternativas para financiar sus necesidades. Entre ellas, se encuentran la emisión de eurobonos y la movilización de recursos internos, que han permitido cubrir parte de los compromisos fiscales y sostener el gasto en infraestructura.

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Ilustración del mapa de El Salvador con crecimiento económico, remesas, inversión extranjera y reservas. Una mano sujeta una lupa con el FMI sobre el mapa.
Ilustración conceptual de la economía de El Salvador mostrando crecimiento, remesas récord, inversión extranjera y mejores reservas, con una lupa del FMI observando el panorama económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias para sostener la estabilidad

EMFI destaca que, para mantener la estabilidad y disipar dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y la liquidez, El Salvador deberá reforzar su disciplina fiscal. La firma recomienda un esfuerzo adicional para contener el crecimiento del gasto y mejorar la recaudación tributaria, con el objetivo de evitar presiones sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio.

Según el análisis de la financiera, los fondos de la deuda de pensiones alcanzaron USD 11,600 millones en mayo de 2026, equivalentes al 30% del PIB, mientras que las reservas internacionales netas superaron USD 5,100 millones al cierre del primer semestre, un aumento de 15% respecto al año anterior. Estos indicadores reflejan una posición relativamente sólida, aunque persiste el desafío de mantener el equilibrio sin el respaldo explícito del FMI.

Edificio del Instituto Salvadoreño de Pensiones en segundo plano. Primer plano con pilas de monedas de dólar y monedas dispersas.
Monedas de dólar apiladas en columnas ascendentes simbolizan el aumento de la deuda, con el edificio del Instituto Salvadoreño de Pensiones al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ve EMFI en los bonos salvadoreños

El análisis de EMFI advierte que el estancamiento en la relación con el Fondo podría tener un impacto en el costo del financiamiento externo. Los eurobonos salvadoreños, por ejemplo, acumularon un rendimiento total de -0.5% en los últimos 30 días, aunque muestran una rentabilidad positiva de 2.9% en lo que va del año. La firma mantiene una recomendación de mantener estos activos, argumentando que el rendimiento actual compensa los riesgos, aunque subraya la importancia de seguir de cerca la evolución del entorno internacional.

Para EMFI, la continuidad del crecimiento y la estabilidad macroeconómica en El Salvador dependerán de la capacidad de las autoridades para gestionar la deuda y mantener la confianza de los inversionistas, mientras el estancamiento del programa con el FMI sigue siendo un factor de riesgo para la percepción internacional y las condiciones de financiamiento del país.

En marzo de este año, EMFI advirtió que los mercados financieros prevén que El Salvador mantendrá retrasos en las revisiones de su programa con el FMI durante todo 2026 ante la falta de avances en dos compromisos centrales: la reforma de pensiones y la estrategia oficial de compra de Bitcoin, un freno que, según la financiera británica añade incertidumbre para los inversores y presiona a los bonos soberanos del país.

De acuerdo con el informe de la firma, el programa acumulaba dos revisiones programadas con retraso y no había concretado nuevos desembolsos. El año pasado, el Fondo Monetario entregó poco más de $232 millones.

Mapa de El Salvador con una bandera del país, rodeado de fajos y billetes sueltos de cien dólares estadounidenses.
Un mapa de El Salvador con su bandera nacional muestra la presencia de billetes de cien dólares estadounidenses que representan la economía dolarizada del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La financiera inglesa destaca un dato concreto: en febrero de este año el gobierno de Nayib Bukele debía presentar una propuesta para modificar el sistema de pensiones, pero esa iniciativa no fue entregada. El reporte añade que tampoco hubo cambios en la política vinculada a la criptomoneda.

“El programa EFF de USD 1400 millones del FMI continúa sin avanzar, con dos revisiones programadas retrasadas y desembolsos asociados aún por materializarse”, señaló el informe citado por el medio. Sobre los dos puntos pendientes, añadió: “No se observó ningún progreso en el último mes en ninguno de los dos frentes”.

La lectura de los inversores, según la publicación, es que durante este año pueden aparecer nuevos retrasos en la ejecución del programa. Ese diagnóstico pesa sobre la valoración de los bonos aun cuando, según EMFI, los datos de crecimiento económico del país han sido sólidos.

La financiera considera que la demora resulta difícil de justificar precisamente por el desempeño de la economía. Su reporte plantea que el Ejecutivo podría estar evaluando que el respaldo del Fondo Monetario Internacional ya no es imprescindible.

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FMIBonosEquilibrio fiscalEMFIDeudaPensiones

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