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Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

La expareja volvió a cruzarse por las dos niñas que tienen en común y por un video en el que la periodista Fernanda Iglesias asegura que la empresaria intenta manipular a las nenas

La justicia falló en contra de Mauro Icardi y deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria
El ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales
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El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el cuidado de sus hijas sumó un nuevo capítulo esta semana, el más ruidoso en mucho tiempo. La justicia italiana le dio a Wanda una primera victoria al autorizarla a tramitar los pasaportes de sus dos hijas sin necesidad de la firma del futbolista. La justicia argentina, por su parte, emitió una prohibición de salida para Icardi, que quedó retenido en el país junto a su actual pareja, la China Suárez, aunque esa restricción quedó sin efecto este jueves. El terreno judicial, sin embargo, no fue el único campo de batalla: las redes sociales volvieron a ser el escenario donde el exmatrimonio dirimió sus diferencias en público.

El detonante del cruce fue un video. La periodista Fernanda Iglesias aseguró al aire de Puro Show (El Trece) tener grabaciones de Wanda y su madre, Nora Colosimo, en las que ambas intentarían manipular a las dos hijas que la empresaria tiene con Icardi para que hablaran mal del futbolista. La denuncia no tardó en llegar a las redes del propio Icardi, que respondió con un comunicado en sus stories.

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Texto blanco sobre fondo oscuro con la frase: '¿Cómo es que dice el dicho? Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro.'
Primero Icardi compartió un proverbio

El texto del jugador arrancó con el video como punto de partida pero se extendió en varias direcciones. “Así que anda circulando un video en el que, supuestamente, aparecen mis hijas siendo manipuladas para decir barbaridades sobre su padre”, escribió. “La verdad, no me sorprende en absoluto. Conozco muy bien el modus operandi de esta gente”

Lo que más le llamó la atención, aclaró, no fue el contenido sino el origen: “Lo que realmente me llama la atención no es el contenido, sino de dónde salió. Según se dice, provendría del teléfono de Payarola.” La mención al abogado fue acompañada de una reflexión sobre la representación legal: “Qué curioso es el destino. A veces, cuando cada uno tiene ‘los abogados que se merece’, terminan haciéndole el mayor favor a otros”.

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El comunicado viró luego hacia sus hijas. “Cuando tenés 9 y 11 años, es natural creer que todo lo que te dice tu mamá es lo correcto. Con el tiempo, la realidad pone cada cosa en su lugar.” Y cerró con una afirmación sobre la parentalidad: “Ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos. Y los hechos, tarde o temprano, siempre hablan más fuerte que cualquier relato”.

Texto blanco sobre fondo negro con un mensaje de varias frases y párrafos. Incluye una posdata
El extenso descargo que compartió Mauro en sus redes

La posdata del comunicado apuntó directo a la causa judicial. “No me olvido el relato o informe del defensor de menores y de la licenciada sobre el comportamiento de mis hijas en 2025 estando con su madre. Creo que el juez se saltó esa página y no la leyó”, escribió Icardi, en una referencia que sugiere que hay documentación en el expediente que, según él, no fue considerada en la última resolución.

Wanda respondió desde su cuenta de X, sin demoras y sin extensión. “Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno. Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. ”Besos, sigo trabajando”, escribió, con dos emojis de corazón que subrayaron el tono deliberadamente desinteresado del mensaje.

Captura de pantalla de un tuit de Wanda Nara (@wanditanara) con texto sobre un video en causa de violencia, fecha y hora de publicación
La respuesta de Wanda en su cuenta de X

El tuit acumuló más de 31.100 visualizaciones en pocas horas. Con él, Wanda cuestionó tres cosas a la vez: la novedad del video, su procedencia —atribuida al entorno del propio Icardi— y la estrategia legal del futbolista.

Un segundo tuit completó su intervención. En respuesta a la periodista Naiara Vecchio, que había escrito “El día que Mauro Icardi te suelte como mujer y sólo te considere como madre de sus hijas, todo se solucionará. Mientras es mejor el conflicto para los demás”, Wanda respondió con una sola línea: “Estamos todos esperando eso.”

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