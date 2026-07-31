Revolución o capricho: así nos fue probando un portátil gama alta doble pantalla

El ASUS ROG Zephyrus Duo con doble pantalla permite proyectar un videojuego en la parte de arriba y consultar la biblioteca de Xbox en el monitor inferior. (Foto: Infobae)

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Durante varios días pusimos a prueba la ASUS ROG Zephyrus Duo, un portátil enfocado en la multitarea con dos pantallas integradas, lo que refleja un dispositivo pensado para la alta exigencia en gaming, diseño gráfico y edición de videos.

Al hacer este review, el objetivo fue integrar el portátil en mi rutina diaria para evaluar si esta segunda pantalla aporta valor real o no en el trabajo de campo o si se queda solo en una llamativa curiosidad tecnológica.

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Qué es lo primero que se encuentra al abrir un portátil de dos pantallas

Al abrir el computador y detallarlo bien me di cuenta que se podía retirar el teclado para poder visualizar dos pantallas autónomas. Cada una se puede utilizar para ejecutar diferentes programas, como en un lado Google y en el otro poner un juego de Xbox.

El teclado físico se desacopla mediante pines magnéticos y conexión Bluetooth, liberando el espacio para utilizar ambas pantallas táctiles. (Foto: Infobae)

Algo que llama la atención es descubrir que el teclado al retirarlo del cuerpo principal seguía en funcionamiento, porque utiliza una tecnología magnética para acoplarse y una conexión inalámbrica Bluetooth que permite retirarlo y usarlo de manera independiente.

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Esta flexibilidad permite, por ejemplo, configurar las pantallas en un ángulo cómodo y tener el teclado a una distancia más relajada.

Cómo es la experiencia de utilizar dos pantallas para trabajar y jugar

La configuración para adaptar las dos pantallas fue uno de los primeros desafíos que enfrenté. No es simplemente extender el escritorio. Para mis sesiones de gaming, dediqué la pantalla principal, que integra panel OLED táctil, para disfrutar de mis juegos favoritos, como eFootball.

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Mientras tanto, en la ScreenPad Plus, es decir, pantalla táctil secundaria de ancho completo integrada, ubiqué las ventanas de mi navegador con noticias, chats o incluso herramientas de trabajo.

al girar el dispositivo verticalmente, se puede consumir contenido en video en un panel mientras se lee un texto largo en el otro. (Foto: Infobae)

Esta disposición me permitió jugar en la pantalla superior y, durante los momentos de carga o pausas, leer un artículo o responder un mensaje en la inferior sin necesidad de cambiar de ventana principal.

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Sin embargo, no siempre es perfecto; algunas aplicaciones no se adaptan automáticamente a la resolución de la segunda pantalla y requieren ajustes manuales.

Cómo se comporta en el mundo real, más allá de las prestaciones

Al ponerla a prueba para trabajar e interactuar con videojuegos, la experiencia fue, en general, fluida. Con un procesador Intel Core Ultra 9 y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 (en la unidad probada), el rendimiento en eFootball fue muy bueno.

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No obstante, en mis pruebas, noté una ligera latencia en ciertas ejecuciones rápidas, esa mínima demora entre pulsar una tecla y la acción en pantalla, que si bien no arruina la experiencia de juego, es algo que los jugadores más exigentes podrían notar, como al ajustar un pase o un disparo en el simulador de fútbol.

Con un peso cercano a los 2,8 kg y chasis reforzado, la laptop exige un esfuerzo adicional en movilidad frente a una laptop convencional. (Foto: Infobae)

En el ámbito laboral, la multitarea se podría decir que es su fuerte, y la potencia de hardware asegura que ninguna tarea sea muy pesada. No obstante, esta potencia tiene un costo: la capacidad de batería. Al utilizar ambas pantallas y el hardware de gama alta, la autonomía se reduce.

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En una jornada de trabajo mixta, con navegación intensiva, algo de edición ligera y ambas pantallas encendidas, la duración apenas superó las 4 horas, lo que obliga a tener el cargador siempre a mano si planeas trabajar fuera de la oficina, especialmente si quieres jugar.

Asimismo, el peso es otro factor a considerar; con casi 2.8 kg (más el enorme bloque de alimentación de 250W), no es el dispositivo más portátil para llevar en la mochila todo el día.

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Qué tan fluida es la conexión del portátil con otros dispositivos

El dispositivo integra puertos HDMI 2.1, USB-C con Thunderbolt 4 y toma de audio, pensados para conectar periféricos y mandos externos. (Foto: Infobae)

Un aspecto interesante que puse a prueba fue su conexión con otros dispositivos, como el celular, para utilizarlo de mando a través de emuladores. Este proceso, que puede parecer complejo, resultó ser sencillo.

El primer paso consistió en descargar una app específica (como PC Remote o aplicaciones de terceros para emular mandos) tanto en el portátil como en el celular. Una vez instaladas las aplicaciones, el requisito clave fue conectar ambos dispositivos a la misma red WiFi para que se pudiesen enlazar.

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Cuando los dos dispositivos estén enlazados, el celular se transformó en un mando de juego inalámbrico con pantalla táctil.

A la par de las opciones inalámbricas, el apartado de conectividad física cumple con creces. En los laterales de la laptop encontramos un despliegue completo de puertos que incluye HDMI 2.1, conexiones USB-C compatibles con Thunderbolt 4, puertos USB-A tradicionales y el conector combinado de audio jack de 3.5 mm.