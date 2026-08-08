Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Llegas al hotel y no existe la reserva: la estafa que suplanta a Booking y Uber para robar tu cuenta bancaria - crédito Reuters

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La confianza en plataformas como Booking, Uber o grandes aerolíneas se ha convertido en el blanco perfecto para los ciberdelincuentes, que utilizan páginas falsas y aplicaciones fraudulentas para robar datos bancarios y personales a incautos viajeros de todo el mundo.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026, los expertos en seguridad digital de Kaspersky detectaron más de 262.000 intentos de ataque relacionados con marcas de transporte, viajes y alojamiento, afectando a miles de usuarios que solo descubren el fraude cuando ya es demasiado tarde y sus reservas no existen.

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Este tipo de estafa resulta especialmente riesgoso porque ocurre en situaciones de apuro: al buscar una oferta de último minuto, gestionar un reembolso o simplemente realizar una reserva en línea, los usuarios pueden caer en páginas de phishing que imitan procesos de pago o confirmación. La urgencia, la apariencia profesional de los sitios y la presión de las supuestas promociones contribuyen a aumentar el número de víctimas.

Las estafas de viajes explotan la confianza en aerolíneas y apps con phishing de reservas - (Reuters)

Cómo funcionan las estafas que suplantan a Booking y Uber

Los atacantes aprovechan la popularidad y el volumen de transacciones de servicios como Uber y Booking para diseñar esquemas de fraude digital cada vez más sofisticados. Las campañas detectadas por la compañía de ciberseguridad muestran que Uber y Emirates concentran el 98 % de las detecciones vinculadas a marcas de transporte, mientras que plataformas como Booking.com figuran entre los blancos favoritos en el segmento de alojamiento.

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La mecánica suele comenzar con mensajes o anuncios que redirigen a páginas diseñadas para simular el entorno real de la aplicación o el sitio web. El usuario ingresa datos personales, credenciales bancarias e incluso paga anticipadamente, pero la reserva nunca se concreta y el dinero termina en manos de los estafadores.

Troyanos y robo de información financiera

El análisis de las amenazas revela que los troyanos representan el 30,5 % de los archivos maliciosos detectados en el sector transporte. Estos programas se ocultan en aplicaciones aparentemente legítimas y, una vez instalados, permiten a los atacantes acceder a cuentas bancarias, contraseñas y otros datos confidenciales.

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Uber y Emirates concentran la mayoría de detecciones de amenazas ligadas a transporte - REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Los troyanos bancarios, con un 22,5 % del total, están diseñados específicamente para vaciar cuentas o realizar transferencias no autorizadas.

En el caso de Booking, la suplantación se lleva a cabo mediante páginas falsas que replican el proceso de reserva y pago. Tras ingresar los datos, la víctima no recibe confirmación, no hay habitación reservada y el importe pagado se pierde sin posibilidad de recuperación. Solo al llegar al destino, muchos descubren que han sido engañados.

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Principales señales de alerta ante fraudes de viajes

Promociones con presión de tiempo: las páginas fraudulentas suelen crear sensación de urgencia, exigiendo completar el pago en pocos minutos para no perder la oferta.

Solicitudes de pagos adicionales: algunos fraudes se presentan como reembolsos o compensaciones de aerolíneas, pero requieren pagar una supuesta “tarifa de procesamiento”.

Dominios imitados: las páginas falsas cambian una letra o usan terminaciones diferentes para imitar la web oficial. Verificar la dirección antes de ingresar datos es clave.

Falta de confirmación oficial: si no llega el correo de confirmación o la reserva no aparece en la cuenta, es probable que se trate de un fraude.

Ciberdelincuentes imitan Booking y Uber para robar datos bancarios con páginas falsas - crédito Reuters

El estudio de Kaspersky resaltó que, además del transporte, las plataformas de alojamiento y actividades turísticas fueron objeto de más de 5.400 intentos de ataque en el mismo periodo. Las cuentas en estos servicios suelen almacenar información bancaria y personal sensible, lo que las convierte en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes.

Consejos para evitar caer en la estafa

Reserva siempre desde canales oficiales: accede directamente a la web o aplicación del servicio, sin seguir enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales.

Verifica el dominio antes de pagar: revisa la dirección web y busca señales de autenticidad.

Desconfía de ofertas excesivamente baratas o urgentes: consulta directamente con la empresa si una promoción parece sospechosa.

Utiliza herramientas de protección digital: soluciones como Kaspersky Premium pueden detectar páginas de phishing y bloquear sitios fraudulentos antes de que ingreses tus datos.

Navega seguro en redes públicas: una VPN ayuda a cifrar la conexión y protege la información cuando se accede a cuentas o se realizan pagos en redes de hoteles, aeropuertos o cafés.

El auge de este tipo de fraude pone en evidencia la importancia de adoptar hábitos digitales prudentes y de no confiar ciegamente en la apariencia de las plataformas más conocidas. La prevención y la verificación siguen siendo la mejor defensa ante el riesgo de quedarse sin dinero y sin hotel en el viaje.

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