Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

Los juegos al ser añadidos quedan permanentemente en la biblioteca digital, por lo que conviene estar atento a las fechas de la promoción de Epic Games Store

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Epic Games Store inicia una nueva semana con la rotación de juegos gratuitos, permitiendo a los usuarios sumar títulos a su biblioteca sin gastar dinero. Entre el 6 y el 13 de agosto de 2026, dos propuestas independientes (Beacon Pines y We Were Here Together) estarán disponibles para descargar sin costo, reforzando la estrategia de la plataforma de ofrecer contenido original y diverso a la comunidad gamer.

Qué juegos están disponibles sin costo esta semana

Beacon Pines

Desarrollado por Hiveswap Studios y Fellow Traveller, Beacon Pines es una aventura narrativa que mezcla misterio y exploración. El jugador controla a Luka, un ciervo antropomórfico que investiga sucesos extraños en un pueblo antiguo. La historia se desarrolla como un libro ilustrado en el que es posible recolectar “amuletos de palabras” para alterar el curso de los acontecimientos, desbloquear decisiones alternativas y cambiar el destino de los personajes.

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Beacon Pines llega gratis a Epic con una aventura de misterio y decisiones ramificadas - crédito Steam

We Were Here Together

La propuesta de Total Mayhem Games se centra en la cooperación y el ingenio. En We Were Here Together, dos jugadores asumen el papel de exploradores antárticos que deben rescatar a sus compañeros atrapados en un castillo congelado. El juego exige comunicación constante mediante walkie-talkie, ya que cada usuario explora zonas diferentes y resuelve acertijos que requieren trabajo en equipo y lógica espacial.

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El interés por estas promociones no solo radica en el ahorro, sino en la posibilidad de acceder a experiencias narrativas y cooperativas de calidad. Reclamar los juegos dentro del plazo habilita la licencia de manera permanente, por lo que se recomienda aprovechar la ventana de descarga y ampliar la colección digital sin realizar ninguna inversión.

¿Cuándo y cómo acceder a la promoción?

La promoción comienza el jueves 6 de agosto a las 12:00 (hora de Argentina), 10:00 (hora de Colombia y México), y 17:00 (hora de España). Al agregar los juegos a la cuenta durante esta semana, las licencias quedan asociadas de manera indefinida, permitiendo futuras descargas e instalaciones sin costo adicional.

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La plataforma habilita una nueva rotación de títulos sin costo, con una aventura narrativa y un cooperativo de acertijos que quedan asociados de forma permanente a la cuenta si se reclaman dentro del plazo - (Foto: Epic Games)

Ambos títulos destacan por ser accesibles en términos de hardware. Para Beacon Pines, se requiere como mínimo un sistema operativo Windows 7, procesador de 1.8 GHz, 2 GB de RAM, 1 GB de VRAM y 500 MB de espacio libre. Los equipos con gráficos integrados pueden ejecutarlo sin inconvenientes.

We Were Here Together demanda un poco más: Windows 10 de 64 bits, procesador Intel Core i3 o i5 de cuarta generación, entre 4 y 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada como Nvidia GTX 750 o GTX 1060, o equivalente. Es fundamental contar con micrófono para la experiencia cooperativa.

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Paso a paso para reclamar los juegos gratuitos

Ingresar a (store.epicgames.com) y crear una cuenta o iniciar sesión. Dirigirse a la pestaña “Tienda” y localizar los juegos gratuitos destacados. Seleccionar el título deseado y confirmar que el precio sea “0”. Hacer clic en “Obtener” y finalizar la compra sin ingresar datos de pago. El juego quedará asociado a la biblioteca digital de forma permanente. Descargar el cliente de Epic Games Store, instalar el título y comenzar a jugar.

Epic Games mantiene su estrategia de biblioteca digital con juegos gratuitos y requisitos accesibles

La distribución digital facilita el acceso inmediato a los lanzamientos, actualizaciones automáticas y una biblioteca personalizable. Reclamar juegos gratuitos en la Epic Games Store es una estrategia efectiva para conocer nuevas propuestas y apoyar a estudios independientes. Incluso si se desinstalan, los títulos permanecen disponibles para su reinstalación en cualquier momento, siempre que se conserve el acceso a la cuenta.

Para maximizar el beneficio de estas promociones, se recomienda revisar la tienda cada semana y activar notificaciones para no perder ninguna oferta. El modelo de juegos gratuitos ayuda a fidelizar a la comunidad y brinda visibilidad a desarrolladores emergentes, consolidando la tendencia del acceso global y la comodidad en el sector de los videojuegos.

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