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Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Procesó operaciones entre 2024 y 2026 y habría facilitado eludir restricciones financieras, con transferencias rastreadas hacia cuentas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica y Hamás

Estados Unidos sancionó a Shelbit y a su fundador, Siavash Kayvanpour, por ayudar a blanquear miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica. (Reuters)
Estados Unidos sancionó a Shelbit y a su fundador, Siavash Kayvanpour, por ayudar a blanquear miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica. (Reuters)
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Shelbit, una de las dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Irán sancionadas por Estados Unidos el viernes por eludir las sanciones, gestionó más de 6.300 millones de dólares en transacciones entre mayo de 2024 y marzo de 2026, según un informe de TRM Labs.

El fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y varias empresas fueron incluidas en la lista negra por ayudar a blanquear miles de millones de dólares para el régimen iraní y apoyar a la Guardia Revolucionaria Islámica, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Del total, el informe de la firma de análisis de blockchain vincula 5,6 millones de dólares en transferencias de Shelbit a billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como 2 millones de dólares en transferencias a una billetera posteriormente identificada como vinculada a Hamás. El sitio web de Shelbit ya no está operativo.

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“[Irán] está construyendo este tipo de ecosistema en cadena, y estamos viendo cifras mucho mayores que nunca antes debido a su capacidad para hacerlo”, dijo Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, en una entrevista.

Shelbit no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Gráfico de barras apiladas mostrando volúmenes mensuales de entrada y salida de Shelbit en Dubai de julio de 2024 a enero de 2026. Fuente: TRM Labs.
Un gráfico de barras ilustra el aumento de entradas y salidas en el intercambio de criptomonedas de Shelbit en Dubai durante 2025, según datos de TRM Labs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la plataforma de intercambio, Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home también han sido sancionadas, según informó el Departamento del Tesoro.

La semana pasada, Reuters documentó los flujos de miles de millones de dólares y los vínculos de la plataforma con el gobierno y el ejército iraníes.

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Con gran parte del sector bancario formal de Irán paralizado por las sanciones, la Guardia Revolucionaria ha creado formas alternativas de transferir dinero. Las criptomonedas se han convertido en una herramienta cada vez más útil para Irán, gracias a su capacidad para transferir valor rápidamente a través de las fronteras y eludir muchos de los controles de cumplimiento de la banca convencional.

Las direcciones controladas por Kayvanpour también enviaron más de 2 millones de dólares a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, que fue sancionada por Estados Unidos en junio, según informó el Departamento del Tesoro.

Shelbit pone de manifiesto las limitaciones de este enfoque. TRM Labs afirmó que las billeteras de la compañía funcionaban más como una infraestructura de pago para sacar dinero del país de una sola vez, que como una plataforma de intercambio.

Misiles exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Teherán. (Reuters)
Misiles exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Teherán. (Reuters)

La red se extendía mucho más allá de Irán. TRM rastreó su exposición a billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), plataformas iraníes sancionadas y aproximadamente 318 millones de dólares relacionados con la red de pagos rusa A7, también sancionada. Según TRM, los vínculos de Shelbit con redes iraníes, asociadas a la IRGC y rusas sugieren que podría haber servido como infraestructura compartida para múltiples economías ilícitas.

Shelbit se registró como entidad en Dubái en marzo de 2024, según el registro mercantil de la ciudad. La plataforma de intercambio figura en la misma ubicación que Velorix Watches Trading LLC, una relojería en un distrito comercial al norte de Dubái, según el registro.

La empresa de criptomonedas no era un operador conocido en el sector y no realizó una amplia campaña de marketing, según TRM Labs en su informe. Aun así, Shelbit atrajo importantes flujos de criptomonedas. El tamaño medio de las transacciones en su plataforma era de casi 56.000 dólares, y los clientes intercambiaban la mayoría de sus activos a través de la cadena de bloques Tron, una red conocida por su popularidad entre hackers y blanqueadores de dinero.

El Departamento del Tesoro también incluyó en las sanciones a Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home. (Reuters)
El Departamento del Tesoro también incluyó en las sanciones a Shelbit Technologies Ltd., Crypto Home y NFT Home. (Reuters)

Shelbit también proporcionó parte de la infraestructura financiera que permitió a la economía del juego iraní mover dinero a pesar de que las apuestas en línea son ilegales en el país. TRM Labs rastreó alrededor de 72 millones de dólares en transacciones entre Shelbit y 55 plataformas de juego en línea, lo que llevó a la firma de análisis de blockchain a concluir que la liquidación de apuestas probablemente era una línea de negocio para Shelbit.

“La Guardia Revolucionaria Islámica defiende una postura desde un punto de vista ideológico, como que el juego es ilegal, y luego se beneficia o se lucra con la red de apuestas ilegales”, dijo Alex Zerden, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos e investigador sénior adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

El juego, añadió, puede generar dinero, facilitar el blanqueo de capitales y proporcionar otro canal a través del cual la IRGC puede obtener beneficios económicos.

Bloomberg

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