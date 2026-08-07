Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

El defensor de la selección argentina hizo esa revelación durante una transmisión en su canal personal de Twitch

Guardar

Argentina volverá a jugar en la fecha FIFA que se prolongará del 21 de septiembre al 6 de octubre en su reaparición después de la caída contra España en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Los amistosos que dispute la Albiceleste marcarán el inicio de la preparación para la próxima edición mundialista, en la que podría haber un recambio generacional en algunos apellidos. Nicolás Otamendi ya anunció su retiro del seleccionado, y ahora uno de los titulares de ese compromiso descartó jugar la próxima Copa del Mundo.

Nicolás Tagliafico realizó una transmisión a través de su canal personal de Twitch junto a su esposa, Caro Calvagni, en la cual habló de diferentes cuestiones que dejó la competencia organizada en los Estados Unidos, México y Canadá, aunque se destacó su afirmación a la hora de proyectarse en la Celeste y Blanca: “Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro”.

PUBLICIDAD

En otro momento del stream, Tagliafico destacó haber alcanzado 17 partidos en Mundiales, que lo llevan a ser el séptimo argentino con más duelos en esta competencia, por detrás de Lionel Messi, Diego Maradona, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Mario Kempes. En su ciclo, disputó las ediciones de 2018, 2022 y 2026 y acumula un total de 83 encuentros. “Me gustaría llegar a 100 partidos, pero no creo que llegue”, reveló el defensor de 33 años.

Nicolás Otamendi había adelantado tiempo atrás que la cita en el continente americano iba a marcar su final con la camiseta nacional, y confirmó esta determinación a través de una descarnada carta en redes sociales: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera. Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos. El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”.

PUBLICIDAD

El defensor habló durante una transmisión de su canal de Twitch

Además, Emiliano Dibu Martínez puso en duda su continuidad en el equipo con un mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

A esto, se sumó Leandro Paredes, quien tampoco aseguró su presencia con vistas al futuro: “No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”.

PUBLICIDAD

En diferente sentido, Nicolás Tagliafico mostró la medalla de subcampeón del mundo y dejó una interesante reflexión por este logro: “Miren, la dorada ya la tenemos, la de 2022. Y acá, tenemos esta, que hay que estar orgulloso del Mundial que se hizo, no es fácil llegar a dos finales seguidas, no es fácil tener dos medallas y hay que darle importancia. Hay que saber perder también. Esto te demuestra que lo lograste. Llegaste hasta el final, lo diste todo y, lamentablemente, a veces se puede ganar o se puede perder, es fútbol. Pero es una más para el cuaderno, y vale mucho”.

“Y no se crean que se trabaja esto solo en un mes, no es que te enfocas solamente en el Mundial, que es un poco más de un mes. Esto se trabaja desde hace tres años y medio, después del último Mundial. Uno empieza a enfocarse en lo deportivo: ¿cómo quiero llegar físicamente? Y no es solamente un mes, se arranca desde antes”, completó.

PUBLICIDAD

Tuvo una destacada actuación porque minimizó a Lamine Yamal, una de las figuras de España (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)

Por otro lado, respondió diferentes preguntas del público, entre las cuales se destacó una de Julián Vignolo, centrodelantero argentino que milita en la Ligue 1 de Francia: “¿Nico, cómo estás? Juego en Toulouse. Me podrías dar tu camiseta en la primera fecha por favor”. “Sí, cómo no. Voy a cambiar la camiseta con Julián”, remató el futbolista del Olympique de Lyon, que se enfrentará a ese rival el viernes 21 de agosto desde las 15:45 (hora argentina).

Otra de las personas le sacó una sonrisa por su excelente marcaje a Lamine Yamal, estrella de España, en la definición del Mundial. “Sacátelo a Lamine del bolsillo un rato...”, le comentó. Y Tagliafico respondió: “Ja, lo hice bien, lo hice bien en la final”.

PUBLICIDAD

A propósito de ese duelo, mostró la camiseta que utilizó en el MetLife Stadium y le preguntaron sobre en cuál final se destacó más en su opinión, luego de haber sido titular en cuatro de las cinco disputadas en el ciclo de Lionel Scaloni y, en la restante, ingresó desde el banco ante Brasil.

“Buena pregunta, difícil. Me gustaron mucho las finales que tuve, fueron muy parejas, la de Colombia fue muy buena en la Copa América 2024 porque fui defensivo y ofensivo. En las demás, fue mi trabajo como defensor con Francia, España y Brasil. Italia también fue buena”, manifestó Tagliafico. Y, en el medio de su respuesta, Caro Calvagni elogió a su pareja: “La rompiste”.

PUBLICIDAD

Nicolás Tagliafico junto a su esposa, Caro Calvagni

Vale destacar que se casaron por civil el 27 de diciembre de 2021, pero realizaron una nueva fiesta de bodas luego de la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar. “A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, recordó Calvagni en una entrevista con el programa Perros de la Calle de radio Urbana Play.

A continuación, la mujer oriunda de la localidad bonaerense de Monte Grande, siguió con la historia: “‘¿Vos te pensás que me va a seguir?’, le dije. Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”.

PUBLICIDAD