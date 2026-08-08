Stephanie Demner reveló la fuerte discusión que tuvo con su suegra: “Son nuestras reglas”

En el podcast El sueño sagrado de Lu Pistiner, Stephanie Demner relató una discusión con Charo, su suegra

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Stephanie Demner protagonizó uno de los momentos más sinceros de su vida pública al contar, en el podcast El sueño sagrado, la fuerte discusión que tuvo con su suegra, Charo, la mamá de Guido Pella, durante una visita familiar por las fiestas. La modelo e influencer, que tiene más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, describió cómo se convirtió en lo que ella misma llamó una “mamá oso sobreprotectora” y cómo eso derivó en un enfrentamiento que terminó por definir las reglas de crianza de su hija Arianna.

El relato surgió en una charla con la influencer Lu Pistiner, conductora del espacio dedicado al sueño y el descanso. Demner contó que durante aquella visita, su suegra se ofreció a llevar a la niña a la cama. El plan era simple: subirla y dormirla. Pero a los treinta minutos, desde abajo, se escucharon risas. Ari seguía despierta, con las dos abuelas en el cuarto. “Subí, la dormí, las eché a todas del cuarto y bajé enojadísima la escalera”, relató la modelo.

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Lo que vino después encendió aún más la situación. Uno de los presentes hizo un comentario que la tomó a mal: “Ay, bueno, ahora está enojada, pero ya se le va a pasar”. Para Demner, esa frase fue la gota que rebalsó el vaso. Su preocupación no era caprichosa: la rutina de sueño de Arianna era algo que ella había construido con cuidado y sabía que, cuando se la alteraban, la nena lo pagaba después.

Stephanie Demner y su suegra, Charo, en uno de los videos que suelen hacer

Fue entonces cuando decidió hablar con Pella y pedirle respaldo explícito. “Mira, yo a mi mamá le puedo decir lo que quiera y a tu mamá también le voy a decir lo que quiera. Quiero que lo sepas. Necesito que me banques en esta. Son nuestras reglas, se van a tener que adaptar”, le dijo. El extenista la apoyó, y el conflicto encontró su cauce. “La verdad que lo tomaron muy bien”, cerró Demner en el podcast.

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La anécdota, sin embargo, no refleja la verdadera relación entre nuera y suegra. Todo lo contrario. Hace unos meses, Stephanie y Charo protagonizaron juntas un video —de tantos que hicieron juntas— en el que quedó expuesta la dinámica real entre las dos: una relación de confianza, mucho humor y franqueza mutua. En ese intercambio, ambas se pusieron de acuerdo en que ninguna es chismosa y que se dicen las cosas sin filtro. También coincidieron en que las dos son muy celosas, aunque Charo fue un paso más allá y se autodefinió como “casi tóxica”.

El divertido cruce entre Stephanie Demner y Charo, su suegra

Sobre si la suegra se mete en su relación de pareja, Demner fue directa pero sin crueldad: le reconoció que en las relaciones cercanas que tiene, Charo tiende a meterse “de manera inconsciente”. La mamá de Pella, lejos de ofenderse, respondió con una pregunta genuina: “¿Soy metida? Decime”. El propio Guido zanjó la cuestión con un “no” que dejó a todos conformes, aunque Stephanie aclaró que ella sí es “muy intensa”.

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El video también dejó un momento que se volvió uno de los más comentados del intercambio. Demner contó que su suegra le saca fotos con entusiasmo y le da indicaciones: “Ahora de culo. No, más culo. Sacá más culo. No, ahí te sale un culazo, una vergüenza, me da”. Y Charo, sin perder el hilo, lanzó la pregunta al público: “Si ustedes tuvieran ese lomo, ¿no andarían en pelotas por la vida?”.

La complicidad que muestran las dos mujeres en ese registro contrasta con la imagen de conflicto que podría desprenderse del relato del podcast. La pelea por la rutina de sueño de Ari fue un episodio puntual, nacido del choque entre el instinto protector de una madre primeriza y el entusiasmo de una abuela que quería más tiempo con su nieta.

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Demner y Pella formalizaron su relación en diciembre de 2024, tras siete años juntos, en una ceremonia civil en el barrio porteño de Devoto. La pareja espera su segundo hijo: en mayo de 2026 revelaron, con un video filmado en Magic Kingdom, que será otra nena.