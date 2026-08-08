Incendios de maleza aumentan 160% en El Salvador durante vacaciones agostinas por quemas y sequía

Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil durante la presentación del balance preliminar de emergencias en el marco del Plan Vacaciones Agostinas, en la zona costera de El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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El Salvador afronta un incremento del 160% en incendios de maleza durante el periodo vacacional agostino en comparación al año anterior, de acuerdo con el balance preliminar presentado por el Cuerpo de Bomberos y autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre el 1 y el 7 de agosto de 2026, las emergencias por este tipo de siniestros pasaron de cinco a trece casos, cifra que representa una de las principales preocupaciones de las instituciones encargadas de la prevención y respuesta ante desastres.

El reporte oficial, detalla que el alza en los incendios de maleza obedece principalmente a las denominadas “quemas controladas” realizadas por particulares para limpiar terrenos, práctica que, en condiciones de escasas lluvias, suele salirse de control y propagar el fuego a zonas aledañas.

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Erick Vázquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos, explicó que este fenómeno responde a la persistencia de personas que continúan utilizando fuego para el despeje de áreas rurales y suburbanas, a pesar de los llamados institucionales para evitarlo. “La causa principal precisamente es esa”, declaró Vázquez en la conferencia de prensa.

De igual manera, el funcionario señaló un crecimiento en otros tipos de incendios durante el mismo periodo. Los incendios estructurales pasaron de diez casos en 2025 a quince en 2026, lo que representa un incremento del 50%. En materia de incendios en basureros, se registró un alza del 50%, de dos a tres casos en la comparativa interanual. Los incendios en vehículos aumentaron de ocho a doce, también con un incremento del 50%.

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Escena de un incendio vehicular atendido por bomberos, quienes advierten que la principal causa de estos sucesos es el mal estado o la manipulación inadecuada de los sistemas eléctricos en automóviles (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Las principales causas identificadas por las autoridades para los incendios estructurales son las fallas en sistemas eléctricos deteriorados y el manejo inadecuado de gas propano.

Vázquez puntualizó que los cortocircuitos y las conexiones defectuosas suelen ser detonantes frecuentes, junto con la manipulación incorrecta de sistemas de gas en viviendas, comercios y restaurantes.

Accidentes acuáticos y rescates en vacaciones

En el ámbito de los incidentes acuáticos, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó la realización de 68 rescates en cuerpos de agua, de los cuales quince fueron catalogados como simples y 53 como profundos. De acuerdo con Luis Alfonso Amaya, director nacional de Protección Civil, “los adultos concentran la mayoría de los rescates profundos”, lo que revela un patrón de riesgo en personas de mayor edad.

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El balance arroja también un saldo de tres personas fallecidas por asfixia por inmersión durante el periodo vacacional. Uno de los casos corresponde al volcamiento de una lancha en Punta San Juan, en la bahía de Jiquilisco, donde un pescador perdió la vida tras el accidente.

Guardavidas y personal de Protección Civil recorren una playa de El Salvador como parte de las acciones preventivas del Plan Vacación 2026, reforzando la seguridad para visitantes y familias (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Los otros dos decesos están vinculados al consumo de alcohol y al ingreso a cuerpos de agua fuera del horario de supervisión de los guardavidas. En ambos casos las víctimas se sumergieron después de largas jornadas de ingestión de bebidas alcohólicas, lo que compromete significativamente las probabilidades de rescate y supervivencia.

Accidentabilidad vial: cifras y principales causas

El reporte presentado por Luis Alfonso Amaya también documenta 357 accidentes de tránsito en el país durante la primera semana de agosto, con un saldo de 323 personas lesionadas y 18 fallecidas. Los datos oficiales muestran que aproximadamente el 30% de los accidentes involucraron a motociclistas.

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Las causas principales identificadas por el Viceministerio de Transporte (VMT) son:

Exceso de velocidad

Distracción al volante (especialmente por el uso de teléfonos celulares)

Invasión de carril

Conducción bajo los efectos del alcohol.

El director de Protección Civil subrayó que el plan especial de vacaciones concluirá mañana, coincidiendo con el retorno del sector público a sus actividades regulares. El llamado se extiende a quienes aún permanecen en periodo de descanso, especialmente familias y turistas, para que extremen las medidas de precaución en las jornadas finales del asueto.