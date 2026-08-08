El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Incendios de maleza aumentan 160% en El Salvador durante vacaciones agostinas por quemas y sequía

El balance preliminar de las autoridades destaca el impacto de las quemas para limpiar terrenos y la falta de lluvias, junto con un repunte en rescates acuáticos y accidentes de tránsito en todo el país

Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil durante la presentación del balance preliminar de emergencias en el marco del Plan Vacaciones Agostinas, en la zona costera de El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil durante la presentación del balance preliminar de emergencias en el marco del Plan Vacaciones Agostinas, en la zona costera de El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Guardar

El Salvador afronta un incremento del 160% en incendios de maleza durante el periodo vacacional agostino en comparación al año anterior, de acuerdo con el balance preliminar presentado por el Cuerpo de Bomberos y autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre el 1 y el 7 de agosto de 2026, las emergencias por este tipo de siniestros pasaron de cinco a trece casos, cifra que representa una de las principales preocupaciones de las instituciones encargadas de la prevención y respuesta ante desastres.

El reporte oficial, detalla que el alza en los incendios de maleza obedece principalmente a las denominadas “quemas controladas” realizadas por particulares para limpiar terrenos, práctica que, en condiciones de escasas lluvias, suele salirse de control y propagar el fuego a zonas aledañas.

PUBLICIDAD

Erick Vázquez, subdirector del Cuerpo de Bomberos, explicó que este fenómeno responde a la persistencia de personas que continúan utilizando fuego para el despeje de áreas rurales y suburbanas, a pesar de los llamados institucionales para evitarlo. “La causa principal precisamente es esa”, declaró Vázquez en la conferencia de prensa.

De igual manera, el funcionario señaló un crecimiento en otros tipos de incendios durante el mismo periodo. Los incendios estructurales pasaron de diez casos en 2025 a quince en 2026, lo que representa un incremento del 50%. En materia de incendios en basureros, se registró un alza del 50%, de dos a tres casos en la comparativa interanual. Los incendios en vehículos aumentaron de ocho a doce, también con un incremento del 50%.

PUBLICIDAD

Escena de un incendio vehicular atendido por bomberos, quienes advierten que la principal causa de estos sucesos es el mal estado o la manipulación inadecuada de los sistemas eléctricos en automóviles (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).
Escena de un incendio vehicular atendido por bomberos, quienes advierten que la principal causa de estos sucesos es el mal estado o la manipulación inadecuada de los sistemas eléctricos en automóviles (Cortesía: Cuerpo de Bomberos).

Las principales causas identificadas por las autoridades para los incendios estructurales son las fallas en sistemas eléctricos deteriorados y el manejo inadecuado de gas propano.

Vázquez puntualizó que los cortocircuitos y las conexiones defectuosas suelen ser detonantes frecuentes, junto con la manipulación incorrecta de sistemas de gas en viviendas, comercios y restaurantes.

Accidentes acuáticos y rescates en vacaciones

En el ámbito de los incidentes acuáticos, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó la realización de 68 rescates en cuerpos de agua, de los cuales quince fueron catalogados como simples y 53 como profundos. De acuerdo con Luis Alfonso Amaya, director nacional de Protección Civil, “los adultos concentran la mayoría de los rescates profundos”, lo que revela un patrón de riesgo en personas de mayor edad.

El balance arroja también un saldo de tres personas fallecidas por asfixia por inmersión durante el periodo vacacional. Uno de los casos corresponde al volcamiento de una lancha en Punta San Juan, en la bahía de Jiquilisco, donde un pescador perdió la vida tras el accidente.

Guardavidas y personal de Protección Civil recorren una playa de El Salvador como parte de las acciones preventivas del Plan Vacación 2026, reforzando la seguridad para visitantes y familias (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Guardavidas y personal de Protección Civil recorren una playa de El Salvador como parte de las acciones preventivas del Plan Vacación 2026, reforzando la seguridad para visitantes y familias (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Los otros dos decesos están vinculados al consumo de alcohol y al ingreso a cuerpos de agua fuera del horario de supervisión de los guardavidas. En ambos casos las víctimas se sumergieron después de largas jornadas de ingestión de bebidas alcohólicas, lo que compromete significativamente las probabilidades de rescate y supervivencia.

Accidentabilidad vial: cifras y principales causas

El reporte presentado por Luis Alfonso Amaya también documenta 357 accidentes de tránsito en el país durante la primera semana de agosto, con un saldo de 323 personas lesionadas y 18 fallecidas. Los datos oficiales muestran que aproximadamente el 30% de los accidentes involucraron a motociclistas.

Las causas principales identificadas por el Viceministerio de Transporte (VMT) son:

  • Exceso de velocidad
  • Distracción al volante (especialmente por el uso de teléfonos celulares)
  • Invasión de carril
  • Conducción bajo los efectos del alcohol.

El director de Protección Civil subrayó que el plan especial de vacaciones concluirá mañana, coincidiendo con el retorno del sector público a sus actividades regulares. El llamado se extiende a quienes aún permanecen en periodo de descanso, especialmente familias y turistas, para que extremen las medidas de precaución en las jornadas finales del asueto.

Temas Relacionados

El SalvadorIncendiosIncendios en maleza secaCuerpo de BomberosVacaciones agostinas 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen