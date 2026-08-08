Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Ucrania rindió homenaje al “recolector de almas”, que murió recuperando cadáveres de la guerra

Se celebró un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kiev, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos a Oleksiy Yukov tras su muerte en una explosión por una mina terrestre

Sacerdotes ofician la ceremonia de despedida de Oleksiy Yukov —quien murió cuando exhumaba los cadáveres de soldados caídos en el frente de la región de Donetsk— en la catedral de San Vladimiro de Kiev, Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Sacerdotes ofician la ceremonia de despedida de Oleksiy Yukov —quien murió cuando exhumaba los cadáveres de soldados caídos en el frente de la región de Donetsk— en la catedral de San Vladimiro de Kiev, Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Guardar

Ucrania rindió homenaje el sábado a Oleksiy Yukov, un voluntario que pasó más de dos décadas recuperando los cuerpos de civiles y soldados —muchos de ellos rusos— muertos por la guerra. Tenía 40 años.

Se celebró un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kiev, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos tras su muerte en una explosión por una mina terrestre durante una misión de recuperación el 5 de agosto. Los dolientes también se congregaron en la principal plaza Maidán de Kiev antes del oficio.

Yukov fundó la organización Platsdarm (“cabeza de puente”) porque creía que todos los muertos requieren un entierro digno. Se le conocía como un “recolector de almas”.

PUBLICIDAD

Yukov, de la región de Donbás devastada por la guerra, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, tras encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial.

Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través del territorio, donde el suelo a menudo está minado.

La viuda de Yukov, Evhenyia Kaluhyna, prometió continuar su labor, sollozando al hablar en el funeral, con un vestido blanco bordado y de pie junto al féretro abierto de su esposo.

“El trabajo era difícil y aterrador”, dijo. “Pero les prometo que lo continuaremos porque los (muertos) lo merecen, y ustedes lo merecen por todo lo que hicieron”.

PUBLICIDAD

Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022. Aún recuperándose de esas heridas, regresó a la línea del frente.

La Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev. (Foto de Genya Savilov / AFP)
La Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev. (Foto de Genya Savilov / AFP)

En una publicación en redes sociales el mes pasado, Yukov describió el entorno en que trabajaba.

“Minas a distancia, bombardeos, drones: todo está en tu contra. Pero vas y haces todo para garantizar que cada alma regrese a casa”, expresó.

También se dirigió a quienes creían que los cuerpos rusos simplemente deberían dejarse atrás: “Cuando dicen: ‘Que se pudran’, no estoy de acuerdo. Así es como luchamos por cada alma”.

Yukov habló de su trabajo en términos religiosos, al afirmar que un cuerpo era un alma esperando volver a casa.

“Esto es acción”, escribió. “Acción todos los días en los campos, en las franjas de bosque, entre las ruinas, donde tu vida puede terminar en cualquier momento”.

El hombre, de 40 años, murió al pisar una mina durante la que sería su última misión, informó su familia. Sus restos fueron trasladados a Kiev para una ceremonia de despedida.

“Su rostro estaba intacto. Mamá dice que los dioses nos dieron esta oportunidad para despedirnos. Y sus últimas palabras fueron ‘Me voy’”, relata a la AFP su hija adoptiva, Diana.

Mientras caía la lluvia, los compañeros de Yukov llevaron su ataúd abierto al interior de la catedral de Volodimirska, iglesia del siglo XIX situada en el centro de Kiev, donde el sábado se congregaron varios cientos de personas.

Yevgenia, hija de seis años de Yukov, con su cabello rubio recogido con un lazo negro, se aferraba a la falda de su madre y miraba a los sacerdotes y al ataúd de su padre.

“Siempre pensé que no le pasaría nada”, comenta Diana, tratando de mantener la compostura con su largo vestido negro. “Contestaba constantemente las llamadas telefónicas de madres. Les decía que devolvería a sus seres queridos”, detalla.

Yukov era muy conocido en el este de Ucrania y aparecía con frecuencia en momentos de dolor, convertidos en parte de la vida cotidiana en la región de Donetsk, devastada por años de ataques rusos.

(Con información de AP y AFP)

Temas Relacionados

Oleksiy YukovGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

La discusión interna ganó fuerza tras alusiones de dirigentes a flexibilizar la postura de 1967, en medio de las tensiones con Beijing. El jueves, Japón recordó el bombardeo de Hiroshima y se prepara para rememorar el de Nagasaki este domingo

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Los insurgentes en Yemen, respaldados por Irán, anunciaron este domingo un bombardeo contra una instalación petrolera de Saudi Aramco en la costa saudí del Mar Rojo

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Buques de guerra y helicópteros de la Marina Real realizaron operaciones durante 21 días, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el año anterior. Los buques encubiertos son utilizados por el Kremlin para financiar la invasión a Ucrania

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

“En la visión de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), no deberíamos limitarnos a tres países, sino que deberíamos expandirnos aún más”, sostuvo el canciller turco respecto a las posibles adhesiones a la alianza

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen

El vicepresidente estadounidense señaló además que Washington sigue centrado en determinar si Teherán está dispuesto a realizar cambios a largo plazo sobre su conducta en Medio Oriente y que puedan conducir a una mejor relación con la administración Trump

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Giro en la previsión del tiempo: la Aemet pone fecha de fin a las tormentas con granizo que azotan a España, que no se despide del calor intenso

Condenan a prisión a un soldado del Ejército de Tierra destinado en Melilla que se ‘fugó’ en barco a Málaga estando de baja médica

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 10 al 14 de agosto: Martina confesará a Jacobo su infidelidad y Manuel será el padrino de la pequeña Jana

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

Tragedia vial en Salta: la defensa insiste con revisar la condena y las familias rechazan el recurso

INFOBAE AMÉRICA

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio