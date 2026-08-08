Ucrania rindió homenaje al “recolector de almas”, que murió recuperando cadáveres de la guerra

Sacerdotes ofician la ceremonia de despedida de Oleksiy Yukov —quien murió cuando exhumaba los cadáveres de soldados caídos en el frente de la región de Donetsk— en la catedral de San Vladimiro de Kiev, Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

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Ucrania rindió homenaje el sábado a Oleksiy Yukov, un voluntario que pasó más de dos décadas recuperando los cuerpos de civiles y soldados —muchos de ellos rusos— muertos por la guerra. Tenía 40 años.

Se celebró un oficio cristiano ortodoxo en la Catedral de San Volodymyr, en el centro de Kiev, donde miles de personas se reunieron para presentar sus respetos tras su muerte en una explosión por una mina terrestre durante una misión de recuperación el 5 de agosto. Los dolientes también se congregaron en la principal plaza Maidán de Kiev antes del oficio.

Yukov fundó la organización Platsdarm (“cabeza de puente”) porque creía que todos los muertos requieren un entierro digno. Se le conocía como un “recolector de almas”.

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Yukov, de la región de Donbás devastada por la guerra, era instructor de artes marciales. Comenzó a recuperar cadáveres cuando era adolescente, tras encontrar restos de soldados soviéticos y rusos de la Segunda Guerra Mundial.

Los voluntarios de Platsdarm se adentran en campos y bosques, entre ruinas y a través del territorio, donde el suelo a menudo está minado.

La viuda de Yukov, Evhenyia Kaluhyna, prometió continuar su labor, sollozando al hablar en el funeral, con un vestido blanco bordado y de pie junto al féretro abierto de su esposo.

“El trabajo era difícil y aterrador”, dijo. “Pero les prometo que lo continuaremos porque los (muertos) lo merecen, y ustedes lo merecen por todo lo que hicieron”.

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Yukov había sufrido lesiones en las piernas y perdió un ojo en una explosión de mina en 2022. Aún recuperándose de esas heridas, regresó a la línea del frente.

La Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev. (Foto de Genya Savilov / AFP)

En una publicación en redes sociales el mes pasado, Yukov describió el entorno en que trabajaba.

“Minas a distancia, bombardeos, drones: todo está en tu contra. Pero vas y haces todo para garantizar que cada alma regrese a casa”, expresó.

También se dirigió a quienes creían que los cuerpos rusos simplemente deberían dejarse atrás: “Cuando dicen: ‘Que se pudran’, no estoy de acuerdo. Así es como luchamos por cada alma”.

Yukov habló de su trabajo en términos religiosos, al afirmar que un cuerpo era un alma esperando volver a casa.

“Esto es acción”, escribió. “Acción todos los días en los campos, en las franjas de bosque, entre las ruinas, donde tu vida puede terminar en cualquier momento”.

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El hombre, de 40 años, murió al pisar una mina durante la que sería su última misión, informó su familia. Sus restos fueron trasladados a Kiev para una ceremonia de despedida.

“Su rostro estaba intacto. Mamá dice que los dioses nos dieron esta oportunidad para despedirnos. Y sus últimas palabras fueron ‘Me voy’”, relata a la AFP su hija adoptiva, Diana.

Mientras caía la lluvia, los compañeros de Yukov llevaron su ataúd abierto al interior de la catedral de Volodimirska, iglesia del siglo XIX situada en el centro de Kiev, donde el sábado se congregaron varios cientos de personas.

Yevgenia, hija de seis años de Yukov, con su cabello rubio recogido con un lazo negro, se aferraba a la falda de su madre y miraba a los sacerdotes y al ataúd de su padre.

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“Siempre pensé que no le pasaría nada”, comenta Diana, tratando de mantener la compostura con su largo vestido negro. “Contestaba constantemente las llamadas telefónicas de madres. Les decía que devolvería a sus seres queridos”, detalla.

Yukov era muy conocido en el este de Ucrania y aparecía con frecuencia en momentos de dolor, convertidos en parte de la vida cotidiana en la región de Donetsk, devastada por años de ataques rusos.

(Con información de AP y AFP)