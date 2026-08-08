Efecto “Tomdaya”: Tom Holland y Zendaya protagonizan el triunfo cinematográfico de la Generación Z

La pareja, casada y con una década de historia compartida dentro y fuera de las pantallas, protagoniza dos de las películas más taquilleras del momento: 'Spider-Man: Brand New Day' y 'La Odisea'

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Spider-Man: Brand New Day y La Odisea se unieron al estilo de Los Vengadores para impulsar el mayor fin de semana de la historia en la taquilla de Estados Unidos. Pero más allá de las cifras, ¿tienen algo en común estas películas sobre un superhéroe angustiado y un melancólico rey griego?

Bueno, “Tomdaya”, por supuesto. El acrónimo de Tom Holland, 30, y Zendaya, 29, ha circulado por internet desde que se conocieron durante el proceso de casting de Spider-Man: De regreso a casa (2017). Una década después, la pasión de la Generación Z por la pareja, ahora casada, se ha hecho aún más fuerte. Los actores y enamorados ayudaron a atraer al público joven a Spider-Man: Brand New Day, que estableció un récord de taquilla al recaudar 360 millones de dólares en un fin de semana, y a La Odisea, la épica que sigue dando frutos. Ambas películas están cerca de alcanzar los 1.000 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial. Es otra señal positiva de la recuperación de la taquilla tras la pandemia, que sigue siendo liderada por las generaciones más jóvenes de asistentes al cine.

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Atrapados en la red de ‘Spider-Man’

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta película de Spider-Man que Holland y Zendaya protagonizan juntos, y la primera desde que concluyó la trilogía Home en 2021. Ese año, los coprotagonistas, interpretando al superhéroe y a su perspicaz interés amoroso, MJ, hicieron pública su relación. Brand New Day, una película de superhéroes guiada más por el sentimiento que por el espectáculo, destronó a Avengers: Endgame (357 millones de dólares) como la mayor recaudación de taquilla en Estados Unidos durante un fin de semana de estreno, sin ajustar por inflación.

Zendaya interpreta a MJ, el interés amoroso de Spider-Man, en Brand New Day, la cuarta película que protagoniza junto a Tom Holland

Según Sony, distribuidora de la película, los jóvenes adultos impulsaron la asistencia. El 61 por ciento de los compradores de tickets tenía entre 18 y 34 años, mientras que el 48 por ciento tenía menos de 25 años. (La Generación Z abarca a personas nacidas entre 1997 y 2012, por lo que hoy tienen alrededor de 14 a 29 años). Greg Durkin, fundador de Enact Insight, una firma de investigación en entretenimiento, dijo en un correo electrónico que la película “tuvo un atractivo para todo el público, con un cariño extra de la Generación Z”. Durkin había dicho anteriormente a The New York Times que el elenco fue un factor que impulsó el interés de esa generación. La inclusión en la película de Sadie Sink (24 años), cuya fama creció en la serie Stranger Things, también puede haber aumentado el atractivo juvenil.

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Giros épicos en ‘La Odisea’

El director Christopher Nolan reclutó a Tom Holland —evidentemente para sorpresa del propio actor— para interpretar a Telémaco, el animoso príncipe de Ítaca, en La Odisea, la nueva versión del antiguo poema griego. Zendaya tiene menos tiempo en pantalla que Holland, pero resulta memorable como la diosa Atenea, guía espiritual de Odiseo en su prolongado regreso a casa tras la guerra.

La Odisea, que también tiene como protagonistas a Matt Damon y Anne Hathaway, es el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, lo que ha llevado a los cinéfilos a viajar a través de estados e incluso fronteras internacionales. La película debutó con unos 124 millones de dólares de recaudación en el mercado estadounidense.

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Zendaya aparece como la diosa Atenea en La Odisea, la nueva versión del poema griego dirigida por Christopher Nolan

Pero espera, hay más

Zendaya está teniendo un gran año tras interpretar a una mujer cuyo próximo matrimonio se ve sacudido por un secreto adolescente en The Drama. Un portavoz de A24, la productora y distribuidora de la película, dijo en un correo electrónico que la audiencia estuvo mayoritariamente compuesta por jóvenes, con más del 80 por ciento de espectadores menores de 35 años. (The Drama” así como La Odisea, también está protagonizada por Robert Pattinson, quien se ha declarado miembro de la Generación Z a pesar de tener 40 años. Según sus palabras: “No importa.”

Más adelante este año, Pattinson volverá a reunirse con Zendaya en Duna: Parte Tres, una ópera de ciencia ficción azotada por las arenas y dirigida por Denis Villeneuve, cuyas predecesoras recaudaron en conjunto 1.000 millones de dólares a nivel mundial. La próxima película de Duna podría beneficiarse por su fecha de estreno: el 18 de diciembre, cuando también se lanzará Avengers: Doomsday. Siguiendo el ejemplo de Barbenheimer, ya la llaman Dunesday.

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El Spider-Man de Holland no figura en la lista de Doomsday, pero los fans del Universo Cinematográfico Marvel creen que podría hacer una aparición sorpresa o un cameo en una escena poscréditos. Sería otro día de celebración en el estreno para “Tomdaya”.

Fuente: The New York Times