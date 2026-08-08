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Thiago Tirante enfrenta a Learner Tien para seguir haciendo historia en el Masters 1000 de Montreal: hora y cómo verlo en vivo

El argentino, que se aseguró el ingreso al Top 50 del ranking ATP, busca un lugar en los cuartos de final y extender la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría

Thiago Tirante se presenta en los octavos de final del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)
Thiago Tirante se presenta en los octavos de final del Masters 1000 de Montreal (Crédito: Eric Bolte)
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El tenista argentino Thiago Tirante buscará este domingo seguir avanzando en el Masters 1000 de Montreal, que se disputa sobre canchas duras, cuando enfrente por los octavos de final al estadounidense Learner Tien. El encuentro se podrá seguir en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Tirante, ubicado en el puesto 65 del ranking ATP Tour, en el vivo figura 49, continúa viviendo días de ensueño en Montreal. Luego de dar el golpe en la segunda ronda ante el californiano Taylor Fritz, número 8 del mundo, y de dejar en el camino en la tercera fase al australiano Alexei Popyrin (139°), campeón del certamen canadiense en 2024, el argentino se instaló por segunda vez entre los mejores 16 de un Masters 1000. La anterior había sido en Roma, en mayo de este año, perdió contra el ruso Daniil Medvedev (6°).

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A cierre del partido frente a Popyrin, el platense sostuvo: “Estoy jugando mi mejor tenis, estoy disfrutando el momento, con mi equipo, hice una pretemporada muy dura para tener el mejor año de mi carrera y lo estoy logrando. Creer en mí, en mis tiros, en mi intensidad y estoy pasándolo bien cada vez que entro a una cancha de tenis. Sé que si el saque no me funciona, puedo ser atlético, tener otros tiros, y otras cosas en las que puedo cree”.

Para Tirante, nacido en La Plata hace 25 años, no será un partido más frente a Tien (19°), quien viene de vencer a su compatriota Tommy Paul (21°). En caso de derrotarlo, el argentino alcanzará por primera vez los cuartos de final de un torneo de esta categoría.

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La organización dispuso que el partido entre Tirante y Tien se disputará en el segundo turno de la cancha central, cuyo primer partido comenzará a las 13:30 (hora argentina).

Jannik Sinner es una de las grandes ausencias del Masters 1000 de Montreal (Crédito: EFE/NEIL HALL)
Jannik Sinner es una de las grandes ausencias del Masters 1000 de Montreal (Crédito: EFE/NEIL HALL)

La edición 2026 del Masters 1000 de Montreal presenta una particularidad: el cuadro quedó mucho más abierto de lo habitual por la ausencia de varias de las principales figuras del circuito.

Jannik Sinner y Novak Djokovic anunciaron sus bajas antes del inicio del certamen, mientras que Carlos Alcaraz tampoco formó parte del torneo. La organización había informado que el español no ingresó al cuadro debido a una lesión.

A ese escenario se sumó la prematura eliminación de Alexander Zverev, que despejó aún más el camino en la parte alta. En ese contexto, Tirante está aprovechando su oportunidad. Lo que comenzó como un batacazo ante un Top 10 ya se transformó en una realidad: a fuerza de solidez y carácter, el argentino encadena triunfos y se ilusiona con seguir avanzando.

Los otros jugadores sudamericanos que siguen avanzando en Montreal son el brasileño Joao Fonseca (27°) que enfrentará en los octavos de final al estadounidense Ben Shelton (10°). Además, el italoargentino Luciano Darderi (22°) se convirtió en el primer jugador en clasificarse para los cuartos de final al vencer al portugués Nuno Borges (55°) por 4-6, 6-3 y 7-5. Ahora aguarda por el vencedor del duelo entre el oriundo en San Diego Brandon Nakashima (31°) y el francés Arthur Rinderknech (29°).

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