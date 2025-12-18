Descubre dónde viven los magnates del sector de la tecnología: Musk, Bezos, Zuckerberg y más líderes

Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Larry Page, son las personas más ricas del mundo tecnológico. (Imagen ilustrativa)

Los principales multimillonarios del sector tecnológico no solo concentran algunas de las mayores fortunas del planeta, sino que también marcan tendencia en cuanto a los lugares donde deciden vivir. En los últimos años, sus residencias reflejan cambios profundos en sus estilos de vida, estrategias empresariales y prioridades personales: desde enclaves ultraprivados hasta zonas con ventajas fiscales, cercanas a sus compañías o alejadas del foco mediático tradicional de Silicon Valley.

Entre los nombres más influyentes del sector aparecen Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Larry Page, fundadores o líderes de empresas clave como Tesla, SpaceX, Oracle, Meta, Amazon y Google. Cada uno ha elegido destinos muy distintos, aunque con un denominador común: privacidad, control del entorno y acceso estratégico al poder económico y tecnológico.

Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX y xAI, vive principalmente en Boca Chica, Texas, cerca de las instalaciones de SpaceX donde se desarrollan los proyectos de Starship. A diferencia de otros magnates, Musk ha optado por una vivienda extremadamente austera para su nivel de riqueza —estimada en más de 490.000 millones de dólares—. Su residencia principal es una pequeña casa prefabricada de unos 50.000 dólares, conocida como la “Boxabl Casita”. No obstante, también posee una propiedad más convencional en West Lake Hills, cerca de Austin, ciudad que se ha convertido en uno de los nuevos polos tecnológicos de Estados Unidos.

Elon Musk tiene su residencia principal en Texas, cerca a su compañía SpaceX. (Reuters)

Larry Ellison, cofundador de Oracle y una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna que supera los 340.000 millones de dólares, eligió un destino completamente distinto. Desde 2012 vive en Lanai, Hawái, isla de la que compró aproximadamente el 98 %. Allí impulsa proyectos turísticos, agrícolas y de sostenibilidad, convirtiendo el territorio en una especie de laboratorio privado. En paralelo, Ellison ha reforzado su presencia en Florida y en 2025 amplió de forma significativa sus propiedades en Manalapan, donde posee un resort de lujo y varias mansiones frente al mar.

Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, mantiene su base principal en Palo Alto, California, corazón histórico de Silicon Valley. Vive en un complejo de varias viviendas en el barrio de Crescent Park, cerca de la sede de la compañía. Sin embargo, su estilo de vida se ha diversificado. Zuckerberg pasa largas temporadas en Ko‘olau Ranch, su extensa propiedad en la isla de Kauai, Hawái, y recientemente adquirió una mansión en Washington D.C., lo que refleja el creciente peso político y regulatorio que enfrenta Meta. Su fortuna actual ronda los 250.000 millones de dólares.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, vive en el corazón de Silicon Valley. (Reuters)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de Blue Origin, también cambió radicalmente de residencia. En 2023 dejó definitivamente Seattle, ciudad históricamente ligada a Amazon, y se mudó a Miami, Florida. Su residencia principal se encuentra en Indian Creek Island, conocida como el “Búnker de los Multimillonarios”, un enclave ultraseguro donde viven algunas de las mayores fortunas del mundo. En 2025, Bezos consolidó su traslado tras vender su última gran mansión en el estado de Washington. Su patrimonio supera los 230.000 millones de dólares.

Larry Page, cofundador de Google y una de las figuras más reservadas del sector tecnológico, representa un caso diferente. Con una fortuna estimada en más de 250.000 millones de dólares, evita la exposición pública y no tiene una residencia única oficialmente confirmada. Diversos reportes indican que pasa gran parte del año entre islas privadas en Fiji —como Tavarua— y propiedades en el Caribe, incluyendo Puerto Rico. Aun así, mantiene residencias en Palo Alto, aunque fuera del radar mediático.

Larry Page, cofundado de Google, mantiene en estricta reserva su lugar de residencia.