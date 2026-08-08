La Copa Davis, a estadio lleno en Neuquén: se agotaron en menos de media hora las entradas para Argentina-Turquía

El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local

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La expectativa por la llegada de la Copa Davis a Neuquén tuvo su reflejo este sábado: las entradas para la serie entre Argentina y Turquía se agotaron en menos de 30 minutos tras el lanzamiento de la venta general.

El Estadio Ruca Che, ubicado en la capital provincial y con capacidad para 3.000 espectadores, lucirá colmado el 19 y 20 de septiembre en la presentación de la Selección Argentina de Tenis YPF en una serie correspondiente al Grupo Mundial I, que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2027.

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La demanda ya había dado una primera señal el jueves, cuando las entradas asignadas a la preventa se agotaron en pocas horas. Este sábado a las 13 se lanzó la venta general y la respuesta fue contundente: volaron en menos de media hora.

La velocidad de la venta refleja la expectativa que genera una serie que tendrá varios condimentos inéditos para el tenis argentino. Será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia y la serie más austral en más de 100 años de presencia argentina en la competencia.

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El equipo nacional tendrá otro objetivo histórico: conseguir la victoria número 100 en el certamen. El cruce frente a Turquía también marcará el debut de Javier Frana como capitán en condición de local.

La serie marcará el regreso de la Copa Davis a la Argentina después de más de dos años. La última presentación del conjunto nacional como local había sido en Rosario, en febrero de 2024, cuando superó a Kazajistán.

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Neuquén se transformará, a su vez, en la sexta provincia en recibir la Copa Davis. Bajo la gestión de Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) desde 2018, el certamen pasó por San Juan y Rosario -Santa Fe-, además de la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Mendoza son las otras provincias donde el seleccionado nacional ejerció la localía.

La elección de Neuquén también suma un componente simbólico: la serie se disputará en el estadio Ruca Che, un escenario que ocupa un lugar muy especial en la memoria del deporte argentino. Allí, el 26 de agosto de 2001, la Selección Argentina de básquet dirigida por Rubén Magnano conquistó el Campeonato FIBA Américas y obtuvo la clasificación para el Mundial de Indianápolis 2002. A días de su 25° aniversario, aquella consagración marcó el inicio del proceso que desembocó, tres años más tarde, en la hazaña del título en los Juegos Olímpicos de Atenas.

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Para recibir la competencia, el estadio será transformado especialmente. Los partidos se disputarán sobre una cancha rápida, utilizada en muchos eventos del circuito profesional, una infraestructura que permitirá desarrollar la serie en un escenario cerrado y adaptado para la ocasión.

El cronograma comenzará el sábado 19 de septiembre con los dos primeros partidos de singles. El domingo 20 se jugará el encuentro de dobles y, de ser necesario, los dos singles restantes. Cada partido será al mejor de tres sets y la selección que consiga tres puntos se quedará con la serie.

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Los nombres de los jugadores que integrarán el equipo argentino todavía no fueron confirmados y la convocatoria de Frana se conocerá durante el próximo mes.

Lo que ya quedó definido es que Neuquén vivirá una Copa Davis a estadio lleno. La llegada de la competencia por primera vez a la Patagonia generó una respuesta inmediata: casi 3.000 personas aseguraron su lugar en cuestión de minutos para acompañar a la Selección en una serie que tendrá en juego mucho más que un pasaje a la próxima instancia.

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Argentina buscará regresar a los Qualifiers 2027, alcanzar el centenar de triunfos en la historia de la Copa Davis y, al mismo tiempo, escribir una página inédita en una región que por primera vez será escenario de una serie de la máxima competencia internacional por equipos del tenis.

El festejo argentino en la serie ante Noruega, el año pasado