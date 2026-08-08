Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La Copa Davis, a estadio lleno en Neuquén: se agotaron en menos de media hora las entradas para Argentina-Turquía

El equipo de Javier Frana jugará la serie del Grupo Mundial I el 19 y 20 de septiembre, en el estadio Ruca Che de la capital provincial. El conjunto nacional buscará meterse en los Qualifiers 2027 y alcanzar su victoria número 100 en la competencia

El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local
El capitán Javier Frana tendrá su primera serie como local
Guardar

La expectativa por la llegada de la Copa Davis a Neuquén tuvo su reflejo este sábado: las entradas para la serie entre Argentina y Turquía se agotaron en menos de 30 minutos tras el lanzamiento de la venta general.

El Estadio Ruca Che, ubicado en la capital provincial y con capacidad para 3.000 espectadores, lucirá colmado el 19 y 20 de septiembre en la presentación de la Selección Argentina de Tenis YPF en una serie correspondiente al Grupo Mundial I, que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2027.

PUBLICIDAD

La demanda ya había dado una primera señal el jueves, cuando las entradas asignadas a la preventa se agotaron en pocas horas. Este sábado a las 13 se lanzó la venta general y la respuesta fue contundente: volaron en menos de media hora.

La velocidad de la venta refleja la expectativa que genera una serie que tendrá varios condimentos inéditos para el tenis argentino. Será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia y la serie más austral en más de 100 años de presencia argentina en la competencia.

PUBLICIDAD

El equipo nacional tendrá otro objetivo histórico: conseguir la victoria número 100 en el certamen. El cruce frente a Turquía también marcará el debut de Javier Frana como capitán en condición de local.

La serie marcará el regreso de la Copa Davis a la Argentina después de más de dos años. La última presentación del conjunto nacional como local había sido en Rosario, en febrero de 2024, cuando superó a Kazajistán.

Neuquén se transformará, a su vez, en la sexta provincia en recibir la Copa Davis. Bajo la gestión de Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) desde 2018, el certamen pasó por San Juan y Rosario -Santa Fe-, además de la Ciudad de Buenos Aires. Córdoba y Mendoza son las otras provincias donde el seleccionado nacional ejerció la localía.

Imagen 6EMFWELRAFHDBFFC23SGVYJZWE

La elección de Neuquén también suma un componente simbólico: la serie se disputará en el estadio Ruca Che, un escenario que ocupa un lugar muy especial en la memoria del deporte argentino. Allí, el 26 de agosto de 2001, la Selección Argentina de básquet dirigida por Rubén Magnano conquistó el Campeonato FIBA Américas y obtuvo la clasificación para el Mundial de Indianápolis 2002. A días de su 25° aniversario, aquella consagración marcó el inicio del proceso que desembocó, tres años más tarde, en la hazaña del título en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Para recibir la competencia, el estadio será transformado especialmente. Los partidos se disputarán sobre una cancha rápida, utilizada en muchos eventos del circuito profesional, una infraestructura que permitirá desarrollar la serie en un escenario cerrado y adaptado para la ocasión.

El cronograma comenzará el sábado 19 de septiembre con los dos primeros partidos de singles. El domingo 20 se jugará el encuentro de dobles y, de ser necesario, los dos singles restantes. Cada partido será al mejor de tres sets y la selección que consiga tres puntos se quedará con la serie.

Los nombres de los jugadores que integrarán el equipo argentino todavía no fueron confirmados y la convocatoria de Frana se conocerá durante el próximo mes.

Lo que ya quedó definido es que Neuquén vivirá una Copa Davis a estadio lleno. La llegada de la competencia por primera vez a la Patagonia generó una respuesta inmediata: casi 3.000 personas aseguraron su lugar en cuestión de minutos para acompañar a la Selección en una serie que tendrá en juego mucho más que un pasaje a la próxima instancia.

Argentina buscará regresar a los Qualifiers 2027, alcanzar el centenar de triunfos en la historia de la Copa Davis y, al mismo tiempo, escribir una página inédita en una región que por primera vez será escenario de una serie de la máxima competencia internacional por equipos del tenis.

Festejos de Argentina vs Noruega Qualifiers Copa Davis 2025
El festejo argentino en la serie ante Noruega, el año pasado

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa DavisNeuquénArgentinaTurquíadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

Luego de una larga lucha contra una enfermedad, el padre del capitán de la selección argentina murió a los 68 años. El diez y su familia llegaron el sábado por la noche y se dirigieron hacia el cementerio privado donde se realizará el sepelio

Murió Jorge Messi, en vivo: la familia se prepara para el último adiós y los hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

Ambos entrenadores, que fueron compañeros en el Xeneize, se encontraron en la sala de prensa del estadio de Huracán tras el encuentro

El divertido cruce entre Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto tras el empate entre Boca y Vélez: “Me voy porque él pide que me vaya”

El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

El mediocampista publicó imágenes de sus últimos días de descanso en familia antes de retomar la actividad con el Chelsea

El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández junto a Valu Cervantes y sus hijos en un paradisíaco destino

La historia completa detrás de la primera foto que Jorge Messi le sacó a Lionel en Barcelona

Cronología de la aventura que derivó en la consagración del futbolista más grande del mundo

La historia completa detrás de la primera foto que Jorge Messi le sacó a Lionel en Barcelona

Donald Trump promueve la llegada de la IndyCar a Washington con obras y renovaciones por los 250 años de Estados Unidos

Autos capaces de rozar los 322 km/h correrán en agosto cerca del Capitolio y el National Mall, en un operativo que incluyó alcantarillas selladas, barreras de contención y controles especiales

Donald Trump promueve la llegada de la IndyCar a Washington con obras y renovaciones por los 250 años de Estados Unidos

MALDITOS NERDS

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Overwatch suma a D.Mon y Blizzard explica las claves de su diseño

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Warrior Cats: Clans of the Forest llegará a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

Quake celebra 30 años con ‘Dawn of the Machine’, una expansión gratuita

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas reveló por qué nunca se imaginó pasando toda su vida en Hollywood: “No iba a durar toda la vida”

Antonio Banderas reveló por qué nunca se imaginó pasando toda su vida en Hollywood: “No iba a durar toda la vida”

Compró una casa sin saber que era la de Spider-Man y ahora le llegan cartas de niños de todo el mundo

“La última casa” en Netflix: final explicado y qué son las criaturas de la lluvia

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un tesoro romano frente a las costas de Sicilia

Descubren un tesoro romano frente a las costas de Sicilia

Irán dijo que el presidente se reunió con Mojtaba Khamenei en medio de las especulaciones sobre la salud del líder supremo

Damasco y Moscú alcanzaron un acuerdo que redefine la presencia militar rusa en Siria tras la caída de Al Assad

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Honduras por primera vez podría ser anfitriona en 2029

Comedores comunitarios refuerzan la alimentación del voluntariado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo