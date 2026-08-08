Crimen y Justicia
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Detuvieron en un boliche a un policía, un cadete y otros tres sospechosos por el crimen en una distribuidora de La Matanza

Diego Aguirre (47) fue asesinado al intentar defender a su jefe de un asalto frente al comercio de bebidas donde trabajaba, en San Justo

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza, entre ellos un policía y un cadete
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La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a cinco sospechosos por el crimen del empleado de una distribuidora en San Justo, partido de La Matanza. Entre los aprehendidos se encuentran un oficial de la Policía de la Ciudad y un cadete de la fuerza bonaerense.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a plena luz del día, sobre Juan Manuel de Rosas al 5600, entre las calles León Gallo y Ambrosetti, cuando el propietario de una distribuidora fue asaltado por dos delincuentes armados mientras se disponía a subir a su camioneta. Los asaltantes, que se movían en un Fiat Siena conducido por un tercer cómplice, le robaron un bolso con dinero, que era la recaudación del día.

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Un empleado del comercio, identificado como Diego Aguirre, de 47 años, intentó defender a su jefe, pero recibió un disparo. Los ladrones se dieron a la fuga y, minutos más tarde, personal médico constató el fallecimiento de la víctima. Según fuentes policiales, el balazo impactó en la mano, el torso y la axila del trabajador.

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
El homicidio ocurrió sobre la Ruta 3, cerca del cruce con León Gallo

Tras el ataque, agentes de la DDI La Matanza y de los Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de la jurisdicción trabajaron en conjunto bajo la supervisión del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local.

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A través del relevamiento de cámaras de seguridad rastrearon el Fiat Siena y lo encontraron abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen. Ese auto tenía una patente trucha y un pedido de secuestro por robo agravado desde finales de junio.

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
Los asaltantes se movían en este auto, que fue hallado abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen

Posteriormente, una cámara captó a los tres presuntos ladrones subiéndose a otro coche de apoyo, un Renault Logan gris. La reconstrucción del recorrido siguió entonces con ese vehículo. Así, los investigadores descubrieron que ese rodado se dirigió horas después a un bar nocturno en San Justo, ubicado sobre la avenida Arturo Illia al 2700.

El momento en que los tres delincuentes escapan en un auto de apoyo

Los efectivos fueron al boliche y detuvieron en el interior a cinco personas. En el procedimiento, además, incautaron el arma reglamentaria del oficial de la policía porteña y el Renault Logan.

Más tarde, la policía allanó los domicilios de todos ellos, en González Catán, Villa Celina, Isidro Casanova y Boulogne Sur Mer. Los operativos culminaron con resultado negativo para el hallazgo de elementos de interés para la causa.

El expediente está caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en poblado y en banda. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza
Los cinco sospechosos detenidos

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los reclamos de justicia. “¡Ojalá sean los verdaderos asesinos! Diego era un gran hombre y empleado, papá hace dos meses, 47 años y trabajando en el barrio hace más de 25 años, vio crecer muchos comercios desde que eran kioscos, entre ellos el de mis papás!!!“, contó una joven.

“Era un hombre muy respetuoso y siempre atento, laburador, todos los días pasaba con la camioneta por León Gallo a levantar pedidos, eran las 8 am y él era el primero en estar parado en su puesto de trabajo. Muy triste lo que le pasó, él decía que este año iba a ser el último que trabajaba para dedicarse a su hijita recién nacida”, agregó la usuaria de Facebook.

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