Detuvieron en un boliche a un policía, un cadete y otros tres sospechosos por el crimen en una distribuidora de La Matanza

Cinco detenidos por el crimen frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza, entre ellos un policía y un cadete

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La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a cinco sospechosos por el crimen del empleado de una distribuidora en San Justo, partido de La Matanza. Entre los aprehendidos se encuentran un oficial de la Policía de la Ciudad y un cadete de la fuerza bonaerense.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a plena luz del día, sobre Juan Manuel de Rosas al 5600, entre las calles León Gallo y Ambrosetti, cuando el propietario de una distribuidora fue asaltado por dos delincuentes armados mientras se disponía a subir a su camioneta. Los asaltantes, que se movían en un Fiat Siena conducido por un tercer cómplice, le robaron un bolso con dinero, que era la recaudación del día.

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Un empleado del comercio, identificado como Diego Aguirre, de 47 años, intentó defender a su jefe, pero recibió un disparo. Los ladrones se dieron a la fuga y, minutos más tarde, personal médico constató el fallecimiento de la víctima. Según fuentes policiales, el balazo impactó en la mano, el torso y la axila del trabajador.

El homicidio ocurrió sobre la Ruta 3, cerca del cruce con León Gallo

Tras el ataque, agentes de la DDI La Matanza y de los Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de la jurisdicción trabajaron en conjunto bajo la supervisión del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios local.

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A través del relevamiento de cámaras de seguridad rastrearon el Fiat Siena y lo encontraron abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen. Ese auto tenía una patente trucha y un pedido de secuestro por robo agravado desde finales de junio.

Los asaltantes se movían en este auto, que fue hallado abandonado a unas diez cuadras del lugar del crimen

Posteriormente, una cámara captó a los tres presuntos ladrones subiéndose a otro coche de apoyo, un Renault Logan gris. La reconstrucción del recorrido siguió entonces con ese vehículo. Así, los investigadores descubrieron que ese rodado se dirigió horas después a un bar nocturno en San Justo, ubicado sobre la avenida Arturo Illia al 2700.

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El momento en que los tres delincuentes escapan en un auto de apoyo

Los efectivos fueron al boliche y detuvieron en el interior a cinco personas. En el procedimiento, además, incautaron el arma reglamentaria del oficial de la policía porteña y el Renault Logan.

Más tarde, la policía allanó los domicilios de todos ellos, en González Catán, Villa Celina, Isidro Casanova y Boulogne Sur Mer. Los operativos culminaron con resultado negativo para el hallazgo de elementos de interés para la causa.

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El expediente está caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en poblado y en banda. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.

Los cinco sospechosos detenidos

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los reclamos de justicia. “¡Ojalá sean los verdaderos asesinos! Diego era un gran hombre y empleado, papá hace dos meses, 47 años y trabajando en el barrio hace más de 25 años, vio crecer muchos comercios desde que eran kioscos, entre ellos el de mis papás!!!“, contó una joven.

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“Era un hombre muy respetuoso y siempre atento, laburador, todos los días pasaba con la camioneta por León Gallo a levantar pedidos, eran las 8 am y él era el primero en estar parado en su puesto de trabajo. Muy triste lo que le pasó, él decía que este año iba a ser el último que trabajaba para dedicarse a su hijita recién nacida”, agregó la usuaria de Facebook.