Cayeron dos autos desde un puente tras chocar con un guardarrail en Mendoza: hay un muerto y seis heridos

Así quedó la escena del accidente de tránsito ocurrido en Mendoza, con dos autos que cayeron de un puente

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Un trágico accidente se produjo esta mañana en la provincia de Mendoza, con una escena poco habitual. En el departamento de Guaymallén, dos autos chocaron contra una de las barreras de contención de un puente y cayeron. Una persona murió y otras seis quedaron heridas.

El siniestro se produjo alrededor de las 11.30 de este sábado, cuando una Nissan Kicks y un Jeep, dos utilitarios deportivos (SUV), colisionaron en el puente del Acceso Este. Los vehículos impactaron contra el guardarrail y continuaron su curso hasta caer al viaducto hacia la arteria inferior.

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Las imágenes son elocuentes sobre la mecánica del accidente. Los dos coches yacían sobre el suelo, con severos daños, dejando detrás, sobre el puente, la valla de seguridad absolutamente desprendida con abolladuras, colgando hacia el vacío.

El choque motivó la intervención de personal policial, bomberos, servicios de emergencias y Defensa Civil, que trabajaron durante varios minutos en el rescate de los ocupantes atrapados.

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Según la información oficial, una persona murió en el lugar, pese a los intentos de reanimación del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Entre los heridos, los rescatistas asistieron a dos menores de edad, que fueron trasladados de inmediato mediante un corredor sanitario al Hospital Humberto Notti. Uno de ellos permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado.

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Las otras cuatro personas adultas heridas también fueron asistidas y derivadas a distintos centros asistenciales.

Uno de los conductores involucrados quedó aprehendido y será imputado por homicidio culposo, según publicó la prensa local. En base a los primeros elementos recogidos en la investigación, como testimonios y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, el sujeto en cuestión tiene algún grado de responsabilidad en la maniobra que desencadenó el siniestro.

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La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las diligencias y podría ampliar las imputaciones a medida que avance la investigación.

Efectivos de Policía Científica permanecieron durante varias horas en el sitio, qué reunió la presencia de curiosos en las adyacencias. Relevaron pruebas para reconstruir la mecánica del accidente. El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante el procedimiento.

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El trágico desenlace ocurrió en medio de una serie de obras programadas en zona del Acceso Este, con el uso de maquinaria pesada sobre la calzada principal. Esta semana, la municipalidad había avisado por redes sociales que este sábado se iban a completar en distintos tramos refacciones y mejoras en una pasarela peatonal, ubicada en la trocha Oeste, frente al Mercado Cooperativo del Este.

Los arreglos buscaban atender los daños que generaron a la estructura de uno de los puentes en un choque anterior, ocurrido hace más de un año.

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En ese marco, la comuna había pedido a los vecinos “circular con precaución, respetar la señalización preventiva y, de ser posible, prever unos minutos adicionales en el viaje” ante las tareas que encaraba en la zona como parte “de la renovación integral del Acceso Este”.

Las tareas de reparación iban a comenzar a las 8 de este sábado, con una logística de desvíos en la mano al centro durante toda la mañana. Pese a las previsiones, no se pudo evitar un nuevo accidente fatal.

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