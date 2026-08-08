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El álbum parisino de Tini Stoessel: jet privado, el Louvre y un vestido blanco que encendió rumores de despedida de soltera

La cantante viajó a París con dos de sus grandes amigas de la infancia y compartió las fotos de sus días en la capital francesa

Mujer con cabello rubio, vestido blanco, chaqueta negra, posa en una escalera de mármol con alfombra roja y barandal dorado, ventana al fondo
Tini Stoessel abrió el album de sus días en París con amigas (Instagram)
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Tini Stoessel viajó a París con sus amigas más cercanas en medio de los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul. La escapada, que quedó registrada en una serie de fotos compartidas en redes, sumó un nuevo ingrediente a la especulación: el look de la propia cantante durante una de las noches del viaje encendió las versiones sobre una posible despedida de soltera anticipada.

El grupo lo completaron Sofía Fernández y Carola Gil, dos amigas de toda la vida de la artista. Las tres llegaron a la capital francesa a bordo de un jet privado con Fifi —el galgo que Tini rescató— como pasajero de honor. La imagen del animal acurrucado sobre Sofía durante el vuelo fue una de las primeras postales que el grupo compartió del viaje.

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El alojamiento elegido fue un departamento de estilo clásico parisino: araña de cristal dorada en el techo, apliques de velas en las paredes, alfombras de época y flores rosas sobre una consola. Lejos de la austeridad, el ambiente funcionó como escenario de varias de las fotos más comentadas del viaje.

Mujer rubia recostada en un jet privado con un perro galgo italiano, mirando un teléfono móvil. A su lado, una bolsa con el logo Surjet
Sofía Fernádez, una de las intimas amigas de Tini, junto a Fifi, el galgo que rescato la cantante
Pirámide de cristal del Louvre en primer plano junto al edificio histórico del Museo del Louvre, bandera francesa, cielo azul con nubes
La Pirámide del Louvre y la fachada del palacio histórico del museo se alzan bajo un cielo azul con nubes en París
Retrato de una mujer joven con pelo rubio ondulado y camisa a cuadros, con brazaletes y tatuajes. Detrás, un edificio antiguo cubierto de hiedra y toldos rojos
Tini sonríe a la cámara en un patio interior de un edificio
Una mujer con cabello claro duerme en una cama bajo sábanas blancas, con un brazo tatuado sobre una almohada, y un perro marrón claro asoma por debajo de la cobija
La tierna foto de Tini y Fifi durmiendo en París

La rutina del grupo combinó momentos de descanso con salidas por la ciudad. Una de las imágenes muestra a Tini durmiendo junto a Fifi, los dos envueltos en sábanas blancas, con el galgo asomando apenas el hocico entre los pliegues del acolchado. Otra foto la registra sentada en el piso del departamento, descalza y con las sandalias negras a un costado, rodeada de bolsos y copas de cristal sobre una mesa ratona con libros de Margiela y Dior.

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Los desayunos y meriendas también quedaron documentados. Una foto muestra una mesa servida con vajilla plateada, tazas de porcelana con ribete dorado y tres postres individuales: una tarteleta de frutillas, un éclair y un petit gâteau. El nivel de servicio sugiere que al menos parte de las noches las pasaron en el Hotel Plaza Athénée, uno de los establecimientos más reconocidos del octavo distrito de París, cuyo lobby también aparece en las imágenes con Carola Gil caminando entre sus arcos de hierro forjado.

Las salidas diurnas incluyeron una visita al Museo del Louvre, con la pirámide de vidrio como fondo de una de las fotos del grupo. También almorzaron en la terraza del Plaza Athénée —Tini con una camisa a cuadros en tonos borravino y celeste, anteojos de sol con cristales rosados y el pelo ondulado suelto— y tomaron café en un bar de la ciudad, donde Sofía Fernández apareció con un vestido negro de seda y una cartera de Chanel.

Mujer de espaldas sube una escalera alfombrada con baranda dorada. Lleva un vestido blanco, corset y falda de tul. Hay una ventana de vitral y un aplique de luz
La cantante elgió un vestido con tul y encendió rumores de una posible despedida de soltera
Mujer con cabello claro y tatuajes, vestida con un minivestido blanco sin tirantes de cuerpo texturizado y falda de tul. Está frente a una ventana con paneles
Stoessel apostó por un mini vestido sin breteles y corestado
Lámpara de araña de cristal, apliques de pared, mesa consola con jarrón, flores rosas, libros, y un vestido blanco colocado sobre la base de una lámpara
La prenda fue la gran protagonista, por lo que los rumores no tardaron en enenderse
Una mujer joven de pie con un vestido blanco corto y una chaqueta negra en un salón lujoso con alfombra, candelabros, espejos y un globo terráqueo
La actriz de Violetta lo combino con un blazer negro y sandalias de Chanel
Una mujer joven con un vestido blanco strapless y falda de tul corto se sienta en una escalera de mármol con alfombra roja y barandal dorado
En el pie de foto de la publicación tan solo sumó emojis de corazones blancos

La teoría de la despedida de soltera surgió a partir de un solo elemento: el vestido que la propia Tini eligió para una de las noches. Se trata de un minivestido blanco con corpiño strapless estructurado y falda de tul con volumen pronunciado, combinado con un blazer negro y zapatos de charol negro.

La prenda concentró todas las miradas. En distintas fotos aparece en la escalera del hotel, en un salón con alfombra roja y araña de cristal, y también colgada sobre una lámpara del departamento junto a un libro de Dior y un ramo de flores rosas. Que sea la propia cantante —y no una de sus amigas— quien luce el blanco refuerza con más fuerza la lectura nupcial.

La lectura que se instaló de inmediato fue que ese vestido blanco, en ese contexto de viaje entre amigas íntimas a París, no era una elección casual. La despedida de soltera anticipada —una modalidad cada vez más frecuente entre celebridades que prefieren separar la celebración de la fecha puntual del casamiento— pasó a ser la hipótesis más repetida entre quienes siguieron las publicaciones.

El vestido fue fotografiado desde múltiples ángulos. En una de las tomas, Tini aparece de espaldas subiendo la escalera del hotel, con el tul esponjado y los botones del corpiño a la vista. En otra, de frente, con el blazer negro sobre los hombros y los zapatos de charol. Una tercera imagen la muestra sentada en los escalones de mármol con alfombra roja y baranda dorada. En una cuarta, junto a la ventana emplomada de la escalera, sostiene el corpiño con ambas manos mientras el tul se abre hacia los costados.

Mujer con cabello largo castaño, blusa a cuadros rojos y azules, y gafas de sol rosas, sentada en una mesa con un plato, cubiertos y dos copas
Para un almuerzo con sus amigas, apostó por un look más tranquilo compuesto por una camisa a cuadros
La Torre Eiffel iluminada, edificios, árboles, estructuras de color rojo a la derecha y una calle con vehículos y personas de noche
La Torre Eiffel ilumina el paisaje urbano de París durante la noche
Mujer rubia con gafas de sol sentada en una silla de café, bebe de un vaso con pajita, frente a una cafetería con pasteles
Sofía, la gran amiga de Tini, también fue parte del carrete
Una mujer con cabello largo rubio, lentes de sol y camisa a cuadros se sienta en una mesa de restaurante, con plantas y edificios de fondo
La cantante de "Cúpido" no dio declaraciones acerca de su casamiento con De Paul (Instagram)

La conexión con la boda con De Paul no es nueva. Desde hace semanas circulan versiones que señalan a París como el destino elegido por la cantante para buscar su vestido de novia, posiblemente en alguna de las maisons de alta costura de la ciudad. El viaje con amigas cercanas, en ese marco, reforzó la lectura de que el casamiento está próximo.

A eso se suma otra imagen del lote: una foto del departamento donde el vestido blanco de tul aparece apoyado sobre una lámpara, como si hubiera sido dejado ahí después de una noche de uso. Al lado, el libro de Dior y el ramo de flores rosas. La escena, capturada a la mañana siguiente según sugiere la luz, funciona como el resumen visual de toda la especulación que generó el viaje.

Fifi, el galgo rescatado, estuvo presente en casi todos los momentos del registro. Aparece dormido en el piso del departamento mientras alguien se maquilla con el vestido blanco tirado a su lado, duerme bajo las sábanas junto a Tini y viaja en el jet privado acurrucado sobre la cantante. Su presencia constante en las fotos lo convirtió en uno de los detalles más comentados del álbum parisino.

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Tini StoesselRodrigo De PaulSofía FernándezCarola Gil

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