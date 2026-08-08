Empresarios critican por inoperante a Vialidad Nacional: el clima mejoró, pero miles de camiones siguen varados en alta montaña

Según los empresarios del transporte de cargas, diferentes puestos de asistencia, como el de Las Cuevas, no están funcionando. (Aprocam)

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Miles de camiones permanecen inmovilizados a ambos lados de la cordillera por el cierre prolongado del Paso Cristo Redentor, en el límite entre Mendoza y Chile. El corte, que comenzó con las nevadas de julio, ya lleva 25 días y superó ampliamente la duración habitual de este tipo de interrupciones invernales, lo que profundizó el reclamo de los transportistas a los organismos que deben mantener transitable la traza.

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), que integra la Unión Industrial Argentina (UIA), cuestionó el trabajo de Vialidad Nacional en la zona y denunció que un intento de recorrer el tramo cerrado para relevar su estado terminó frustrado por decisión de Gendarmería Nacional.

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“Hoy quisimos ir más allá de Puente del Inca para conocer el estado de la ruta, pero Gendarmería nos impidió el paso”, dijo Messina a Infobae. El objetivo, explicó, era verificar directamente las condiciones del camino en el tramo que sigue cerrado. “No quieren que veamos la inoperabilidad. Estuvimos más de dos horas tratando de pasar para mostrar cómo está el camino y no pudimos”, agregó.

El dirigente explicó que la comitiva de Aprocam llegó hasta Puente del Inca y no pudo avanzar más allá de ese punto. “No sabemos por qué Gendarmería no nos dejó pasar”, señaló, y dejó planteado que la restricción se dio pese a que, a su entender, “las condiciones climáticas del día hubieran permitido circular con normalidad”.

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Denuncias sobre el estado de la maquinaria

Messina apuntó directamente contra la disponibilidad de equipos de Vialidad Nacional para trabajar sobre la ruta. “No tienen equipos. Las máquinas están rotas”, afirmó. Según su descripción, los departamentos viales de Las Cuevas y Punta de Vacas no se encuentran operativos, mientras que en Uspallata se observan máquinas fuera de servicio. “El de Uspallata se ven las máquinas tiradas. Y hay un montón de máquinas en desuso”, describió.

Los camioneros advierten que hay máquinas de Vialidad Nacional paradas o dañadas, que están en desuso. (Aprocam)

El titular de Aprocam recordó que, en años anteriores, se habían montado cuatro campamentos operativos sobre la traza -en Uspallata, Punta de Vacas, Las Cuevas y Puente del Inca- con el objetivo de dar respuesta rápida a este tipo de situaciones. “Se equipó todo el Paso. Hoy no sabemos dónde están las máquinas”, sostuvo.

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A esto sumó una crítica sobre la falta de respuesta institucional. “Vialidad no atiende el teléfono ni da información”, aseguró Messina, quien también señaló que no tuvo constancia de una intervención activa del Gobierno de Mendoza para destrabar la situación. En ese sentido, recordó que la entidad que preside comenzó a reunirse con los organismos involucrados desde marzo, anticipando que el invierno iba a ser exigente. “Lo que vemos hoy día es el resultado de la impericia”, afirmó.

El dirigente aclaró que su cuestionamiento no apunta al fenómeno climático en sí, que consideró imposible de controlar, sino a la respuesta operativa cuando las condiciones lo permiten. “Cuando las condiciones están, como hoy, se puede pasar. Hoy podríamos haber pasado. Del lado de Chile está abierto, pero no pudimos pasar por la inoperabilidad de Vialidad Nacional”, resumió.

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El costo económico de los camiones varados

Según el cálculo de Aprocam, cada camión detenido genera una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, en función de si la unidad cuenta con equipo de frío. Messina precisó que ese monto se eleva de manera considerable a medida que se extiende la cantidad de días de espera, a lo que se suma el lucro cesante de las unidades que permanecen inmovilizadas.

En Mendoza se estima entre 1.800 y 2.000 camiones varados, más otros 2.000 que esperan la reapertura del Paso para subir a alta montaña. (Aprocam)

El cierre afecta a un número elevado de vehículos. De acuerdo al último relevamiento disponible, en Mendoza la cantidad de camiones varados se estima entre 1.800 y 2.000 unidades, distribuidas entre el Área de Control Integrado de Uspallata, distintas estaciones de servicio del corredor y las bases de empresas mendocinas que aguardan la reapertura para salir hacia la frontera. En Neuquén, donde también hay pasos afectados por la nieve, el número de vehículos varados ronda los 1.200.

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Consultado sobre el escenario posterior a la reapertura, Messina anticipó que la normalización del tránsito no será inmediata. “Cuando se abra el Paso Cristo Redentor, va a haber más de 4.000 camiones esperando a pasar”, proyectó. Para reducir el impacto de esa acumulación, planteó un criterio de habilitación gradual: “Si lo habilitan sólo para camiones primero, se normalizará mucho más rápido la situación”.

Las rutas alternativas y sus costos

Ante la imposibilidad de cruzar por el Paso Cristo Redentor, una parte de las empresas optó por desviar sus cargas hacia los pasos del sur, Pino Hachado y Cardenal Samoré. Se trata de una alternativa que exige asumir un recorrido considerablemente más largo: hasta Pino Hachado hay que recorrer cerca de 2.000 kilómetros, frente a los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile por el corredor cordillerano.

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Messina explicó que en Pino Hachado se registra actualmente una demora de 48 horas para cruzar. “Es un cruce que está preparado para 70 camiones diarios, hoy en día está duplicando o triplicando la cantidad de camiones por día, con sus limitaciones de personal e infraestructura”, comentó.

El paso Pino Hachado, preparado para 70 camiones diarios, hoy triplica ese volumen y registra demoras de 48 horas.

“Por lógica, hay una demora operativa, pero es un paso ordenado, bien coordinado, funciona prolijamente”, detalló. Entre el recorrido y el tiempo de espera, llegar a destino en Chile por esa vía demanda alrededor de cuatro días.

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Otra opción es el Paso de Jama, aunque su ubicación lo deja fuera de las rutas más convenientes para las empresas que operan con la zona central chilena, donde se concentran los principales puertos y la mayor actividad económica del país vecino. Por ese motivo, según explicó Messina, utilizar ese corredor no resulta rentable para buena parte de la carga que normalmente circula por Cristo Redentor.