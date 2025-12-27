Top 7 de multimillonarios del sector tecnológico que más ganaron dinero en 2025: Elon Musk encabeza la lista

Los primeros tres puestos fueron ocupados por Elon Musk y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, el patrimonio de varias figuras clave del sector tecnológico registró un crecimiento significativo. De acuerdo con Forbes, Elon Musk finalizó el año con una fortuna de USD 754.400 millones, tras sumar USD 333.200 millones durante el período, lo que representa USD 935 millones diarios.

SpaceX incrementó su valuación hasta USD 800.000 millones, Tesla logró un aumento del 22% en el año y xAI Holdings avanzó en negociaciones para captar fondos con una valuación de USD 230.000 millones. Estos resultados posicionaron a Musk en el primer lugar del ranking.

En los siguientes puestos se ubicaron los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, quienes terminaron el año con patrimonios de USD 254.700 millones y USD 235.100 millones, respectivamente.

Elon Musk cerró el año como el mayor ganador, con una fortuna de USD 754.400 millones tras aumentar USD 333.200 millones en 2025. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Quiénes son los multimillonarios tecnológicos que más dinero ganaron en 2025

Según Forbes, La lista completa de los multimillonarios del sector tecnológicos que más dinero ganaron en 2025 son los siguientes:

Elon Musk.

Elon Musk se consolidó como el principal ganador del año al alcanzar un patrimonio de USD 754.400 millones, tras sumar USD 333.200 millones en 2025, lo que equivale a USD 935 millones diarios.

SpaceX aumentó su valuación hasta USD 800.000 millones, Tesla registró un crecimiento del 22% y xAI Holdings avanzó en la captación de fondos, alcanzando una valuación de USD 230.000 millones. Estos logros ubicaron a Musk en la cima del sector tecnológico.

Larry Page.

Larry Page, cofundador de Google, cerró 2025 con un patrimonio de USD 254.700 millones, tras incorporar USD 98.700 millones en el año. Google superó los USD 100.000 millones en ingresos trimestrales por primera vez y fortaleció su liderazgo en inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3, producto que, según Forbes, superó a sus principales rivales.

Los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, terminaron con patrimonios de USD 254.700 millones y USD 235.100 millones. REUTERS/Jacob Silberberg/File Photo

Sergey Brin.

El también cofundador de Google, Sergey Brin, alcanzó un patrimonio de USD 235.100 millones, luego de sumar USD 86.100 millones durante el año. El desempeño bursátil de Alphabet fue clave en este crecimiento, en un período definido por la consolidación de la empresa en inteligencia artificial.

Jensen Huang.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, finalizó el año con USD 159.500 millones, tras incorporar USD 42.300 millones a su fortuna. En octubre de 2025, Nvidia hizo historia al convertirse en la primera empresa cotizante en superar una valuación de USD 5 billones, impulsada por la creciente demanda de chips para inteligencia artificial.

Larry Ellison.

Como cofundador y director de tecnología de Oracle, Larry Ellison acumuló USD 250.300 millones, con una ganancia anual de USD 40.600 millones.

El 10 de septiembre de 2025, Ellison registró la mayor ganancia diaria de la historia para un multimillonario, gracias a un salto del 36% en las acciones de Oracle, motivado por el entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial.

Larry Ellison, cofundador y jefe de tecnología de Oracle, alcanzó USD 250.300 millones, sumando USD 40.600 millones en el año. REUTERS/Elizabeth Frantz

Además, protagonizó movimientos estratégicos en medios y entretenimiento. En un acto de campaña citado por Forbes, Donald Trump afirmó: “Creo que va a dirigir CBS realmente bien, y pienso que está haciendo un buen trato para comprarla”.

Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, alcanzó un patrimonio de USD 226.800 millones tras sumar USD 24.300 millones en 2025.

La compañía reportó ingresos por USD 141.000 millones en los primeros nueve meses del año, un crecimiento interanual del 21% impulsado por su estrategia en inteligencia artificial.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, llegó a USD 226.800 millones después de ganar USD 24.300 millones en 2025. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Carlos Slim Helú.

El empresario mexicano Carlos Slim Helú cerró 2025 con un patrimonio neto de USD 101.600 millones, tras sumar USD 24.300 millones en el año.

Slim y su familia mantienen el control de América Móvil, el principal operador de telecomunicaciones móviles de América Latina, que incorporó más de tres millones de nuevos clientes y elevó sus ingresos un 10,5% durante los primeros nueve meses del año.