Advierten a viajeros: este popular juguete infantil puede ser confiscado en los aeropuertos de EE. UU.

La flexibilización de la regla de los 100 mililitros depende de la expansión de tecnologías de escaneo avanzadas en los aeropuertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de seguridad de Estados Unidos han intensificado la aplicación de la normativa que restringe el transporte en cabina de objetos con líquidos o geles por encima de los 100 mililitros, lo que ha llevado a la confiscación de los juguetes NeeDoh en diversos aeropuertos durante el verano de 2026. Este hecho afecta a familias y menores que transportaban estos objetos en el equipaje de mano, sin conocer que su contenido supera el límite autorizado. La medida fue confirmada en reportes publicados el 8 de agosto de 2026 por NBC News y medios asociados, con base en los lineamientos oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la normativa internacional vigente.

Según la información recogida por NBC News, los incidentes han ocurrido en diferentes terminales de Estados Unidos, especialmente durante el periodo de vacaciones escolares, cuando aumenta el flujo de pasajeros menores de edad. La TSA ha recordado que todos los objetos con contenido líquido o gel, incluidos juguetes populares como los NeeDoh, están sujetos a la política de “3-1-1”, que limita a 100 mililitros el volumen permitido en cabina. La agencia mantiene que la aplicación de esta norma responde a protocolos internacionales de seguridad aérea y que la decisión final sobre el ingreso de cualquier objeto depende del criterio del oficial de seguridad en el punto de control.

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La normativa sobre líquidos y geles en vuelos comerciales se implementó tras los intentos de atentados con explosivos líquidos en la década de 2000. Desde entonces, la TSA y sus equivalentes internacionales han sostenido la vigencia de la llamada “regla 3-1-1”. Esta política exige que los pasajeros transporten líquidos, geles o aerosoles únicamente en envases de hasta 100 mililitros, todos dentro de una bolsa transparente de un litro de capacidad, con un máximo de una bolsa por persona. El objetivo declarado por la TSA es mitigar riesgos y proteger la seguridad de los vuelos, según la información oficial recogida por NBC News y el sitio especializado TODAY.com.

¿Por qué la TSA retira los juguetes NeeDoh en los controles de seguridad?

La Administración de Seguridad en el Transporte ha reforzado la vigilancia sobre artículos que contienen líquidos o geles, incluyendo juguetes destinados a niños, debido a que estos productos pueden superar fácilmente el límite de 100 mililitros establecido para el equipaje de mano. Los NeeDoh son juguetes de goma rellenos de gel, fabricados por la empresa Schylling, que se han popularizado en los últimos años entre menores de Estados Unidos. Según declaraciones del presidente de la compañía, Paul Weingard, “la mayoría de los NeeDoh contienen gel o líquido y superan las 3.4 onzas, excepto los NeeDoh Teenies, que están por debajo del límite”, información recogida en el reporte de NBC News.

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Las autoridades han señalado que la política no contempla excepciones para juguetes, por lo que la regla se aplica a todos los pasajeros, sin importar la edad ni el destino. Los agentes de la TSA utilizan escáneres y revisiones manuales para identificar objetos que exceden el volumen permitido, y ante la detección de juguetes NeeDoh en mochilas o bolsos de mano, proceden a retirarlos y descartarlos. En palabras de la agencia, “la decisión final sobre si un artículo es permitido recae en el oficial de la TSA en el punto de control”, de acuerdo con la normativa publicada en el portal oficial de la TSA.

La TSA intensificó en 2026 la aplicación de la regla 3-1-1 y confiscó juguetes NeeDoh en aeropuertos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la regla 3-1-1 de la TSA y cómo afecta a los viajeros?

La regla 3-1-1 de la TSA establece que los pasajeros pueden transportar en el equipaje de mano líquidos, geles o aerosoles solo si cumplen con tres requisitos: envases de hasta 100 mililitros (3.4 onzas), todos dentro de una bolsa transparente de un litro y un máximo de una bolsa por persona. Esta disposición aplica a productos como gel para el cabello, cremas, alimentos de consistencia gelatinosa y juguetes rellenos de gel, como los NeeDoh.

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La agencia ha precisado en reiteradas ocasiones que los envases que superen los 100 mililitros serán descartados, incluso si están parcialmente vacíos. Además, los objetos deben caber en la bolsa destinada para líquidos y estar separados de otros productos sólidos. La política se aplica en todos los vuelos comerciales que parten de Estados Unidos y en la mayoría de los destinos internacionales. De acuerdo con la TSA, “no se pueden introducir envases mayores a 100 mililitros, aunque estén a medio llenar”, una información también registrada en el sitio oficial de la agencia.

¿Existen alternativas para que los niños viajen con sus juguetes NeeDoh?

La TSA recomienda que los pasajeros que deseen transportar juguetes rellenos de gel, como los NeeDoh, los incluyan en el equipaje facturado para evitar su decomiso en los controles de seguridad. Si el juguete cumple con el límite de 100 mililitros o menos, puede ser incluido en la bolsa de líquidos junto con otros artículos similares. De lo contrario, deberá ser despachado en bodega. La política se extiende a todos los productos que contengan geles, líquidos o sustancias de consistencia similar.

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Paul Weingard, presidente de Schylling, indicó que “nuestro modelo NeeDoh Teenies sí cumple con el límite de volumen y puede ser llevado en cabina, pero los modelos estándar y de edición especial suelen superar el máximo autorizado”. Esta información fue confirmada por NBC News y por el propio fabricante en declaraciones recogidas por medios estadounidenses. La agencia ha recordado que la decisión de permitir o no un objeto depende de la evaluación realizada en el punto de control, y que no se aceptan excepciones para productos lúdicos.

La regla 3-1-1 de la TSA exige llevar líquidos, geles y aerosoles en envases de hasta 100 mililitros dentro de una bolsa transparente de un litro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La restricción de líquidos y geles se aplica también en otros países?

La regulación sobre líquidos y geles no es exclusiva de Estados Unidos. La Unión Europea, Australia, Canadá y otros países han adoptado reglas similares, limitando a 100 mililitros el volumen máximo permitido en equipaje de mano. En Alemania y Austria, algunos aeropuertos han comenzado a implementar tecnologías de escaneo computarizado que permiten elevar el límite a dos litros en determinadas terminales, aunque la medida aún no se aplica de forma generalizada. La recomendación para viajeros internacionales sigue siendo adherirse a la regla de los 100 mililitros, sobre todo en vuelos con conexiones o al regresar de destinos que mantienen la restricción tradicional, según informó el medio alemán HolidayCheck.

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En Australia, la autoridad de seguridad aeroportuaria CATSA mantiene una política idéntica, permitiendo líquidos, aerosoles y geles en envases de hasta 100 mililitros en el equipaje de mano, mientras el resto debe despacharse en bodega. La tendencia internacional apunta a la unificación de criterios y a la ampliación progresiva de los límites solo en terminales equipadas con tecnología avanzada de escaneo.

¿Qué deben hacer los viajeros para evitar la confiscación de objetos?

La Administración de Seguridad en el Transporte recomienda a los pasajeros revisar la normativa antes de acudir al aeropuerto y verificar el contenido de su equipaje de mano. Los objetos que contengan geles, líquidos o sustancias similares en cantidades superiores a 100 mililitros deben ser despachados en el equipaje facturado. En caso de duda, la agencia sugiere consultar la lista de objetos permitidos y restringidos, disponible en su página web oficial.

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El impacto de la medida ha sido notorio durante la temporada alta de viajes, cuando cientos de familias y menores han tenido que dejar sus juguetes NeeDoh en los puntos de control. Los oficiales han recordado que la norma se aplica de manera uniforme para todos los pasajeros y que no existen excepciones para artículos de uso infantil. La TSA ha reiterado que la finalidad de la regulación es reducir riesgos de seguridad y garantizar la protección de los vuelos comerciales, según declaraciones recogidas por NBC News y medios especializados.

La TSA recordó que los envases de más de 100 mililitros se descartan aunque estén parcialmente vacíos en el control de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar para el futuro de las restricciones en aeropuertos?

La posibilidad de flexibilizar la regla de los 100 mililitros depende de la adopción generalizada de nuevas tecnologías de escaneo en los aeropuertos. Países de Europa han comenzado a implementar sistemas computarizados que permiten el ingreso de líquidos y geles en volúmenes mayores, pero la transición completa podría tomar varios años. Mientras tanto, la recomendación para los viajeros, especialmente familias con menores, es planificar el contenido del equipaje de mano y consultar la normativa vigente antes de volar.

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El cumplimiento de la regulación es responsabilidad tanto de los pasajeros como de los operadores aeroportuarios y las aerolíneas. El seguimiento de las recomendaciones oficiales contribuye a evitar inconvenientes, retrasos y la pérdida de objetos personales en los puntos de control de seguridad.