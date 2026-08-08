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Un auto despistó y cayó al lago Nahuel Huapi en Bariloche: murió una niña de 3 años

El siniestro se produjo este sábado en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, cuando el vehículo resbaló por el hielo y terminó sumergido cerca de Villa Don Orione

Prefectura Naval realiza tareas de rastrillaje en el Nahuel Huapi
Buzos de Prefectura junto a efectivos de otras fuerzas trabajaron para rescatar al cuerpo de la niña
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Una niña de tres años murió este sábado cuando el automóvil en el que viajaba junto a sus padres cayó desde un barranco al lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche.

El accidente ocurrió en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15, cuando el vehículo perdió el control debido al hielo acumulado sobre el asfalto.

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La familia, oriunda de Bariloche según informó la prensa local, transitaba la zona alrededor de las 14 de este sábado. Tras despistar, el auto desbarrancó por un camino de tierra y terminó sumergido en las frías aguas del lago, cerca del barrio Villa Don Orione, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de la ciudad.

Los padres de la niña lograron salir del vehículo, pero no consiguieron liberar a la pequeña del cinturón de seguridad antes de que el auto se hundiera.

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La zona donde cayó el vehículo de la familia, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de Bariloche
La zona donde cayó el vehículo de la familia, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de Bariloche

Policías, buzos de Prefectura Naval, bomberos y médicos de los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y desplegaron un operativo de rescate. Los adultos fueron trasladados en ambulancia al hospital San Carlos, donde permanecen internados con lesiones y principio de hipotermia, además de recibir contención psicológica por la pérdida de su hija.

Las autoridades informaron que la niña permaneció atrapada en el vehículo, lo que dificultó su rescate. Dos buzos de Prefectura Naval, junto a bomberos de la unidad de Ruca Cura, policías de la Subcomisaría 55ª y agentes de Protección Civil, participaron en las tareas para recuperar el cuerpo.

El auto cayó al lago tras precipitarse por un barranco de más de 20 metros. Las difíciles condiciones del sector del espejo de agua donde quedó el vehículo complicaron la labor de los buzos, que trabajaron durante varias horas para acceder al sitio y extraer el cuerpo de la niña.

Alrededor de las 16 horas, el cuerpo fue retirado del auto y trasladado hasta el Camping Cirse, donde se encontraban los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, encargados de la investigación.

Testigos relataron que los gritos de auxilio de los padres alertaron a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a la policía para solicitar ayuda para la familia.

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