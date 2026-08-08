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El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

El nuevo mecanismo de revisión de documentos de viaje e identidad busca mejorar la identificación de fraudes en puestos de control, tras una formación técnica impartida a personal salvadoreño en Austria

El Salvador suma un nuevo dispositivo contra documentos falsos: entrega de la UNODC en Viena, apoyo de Canadá y una red de 16 países (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador suma un nuevo dispositivo contra documentos falsos: entrega de la UNODC en Viena, apoyo de Canadá y una red de 16 países (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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El Salvador incorporó un nuevo dispositivo de verificación documental entregado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para reforzar los mecanismos nacionales de identificación de documentos de viaje e identidad fraudulentos. La entrega se realizó en el marco de un proyecto de cooperación internacional, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes.

La ceremonia oficial tuvo lugar en Viena, Austria, y fue organizada por el Laboratorio y Servicios Científicos (LSS) de la UNODC como parte del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la investigación de la escena del crimen y el examen de documentos de seguridad en América Latina y el Caribe”, financiado por el Gobierno de Canadá. El evento reunió a especialistas en análisis documental y gestión fronteriza de 16 países de América Latina y el Caribe.

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De entre los participantes hay otros países centroamericanos: Guatemala, Costa Ria, Honduras, Panamá y República Dominicana. Cada uno de los países participantes recibió un equipo de verificación documental para mejorar la detección y el reconocimiento de documentos fraudulentos en los puntos de control fronterizo y en otras instancias de verificación de identidad, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El objetivo del evento fue fortalecer las capacidades nacionales para la detección y el examen de documentos de viaje e identidad fraudulentos, mediante una capacitación especializada en técnicas avanzadas de verificación documental y el uso operativo de dispositivos de verificación de nivel intermedio”, expone la Cancillería salvadoreña.

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El Salvador se suma a un programa regional de 16 países para fortalecer la verificación documental (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador se suma a un programa regional de 16 países para fortalecer la verificación documental (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Durante el evento, se ofreció una capacitación especializada en técnicas avanzadas de verificación documental, enfocada en el uso operativo de dispositivos de nivel intermedio. Representantes de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador participaron en el entrenamiento técnico impartido por la UNODC en Viena, donde completaron el proceso de formación y recibieron el equipo correspondiente.

Modernización y control migratorio y aduanero

En abril de 2026, La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que en aras del fortalecimiento de la infraestructura limítrofe, El Salvador amplió sus opciones de control migratorio con la apertura de un nuevo punto fronterizo en el cantón El Coco, situado en el distrito de Chalchuapa, departamento de Santa Ana.

Desde el viernes 13 de marzo de 2026, quedó establecido este punto de control que conecta de manera directa con el municipio de Jerez, en el departamento de Jutiapa, Guatemala, lo que permite el tránsito debidamente regulado de personas entre ambas naciones hermanas.

La colaboración fortalecerá el control fronterizo de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La colaboración fortalecerá el control fronterizo de El Salvador (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Además, el país lleva dos años desde que la DGME, junto con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, inauguró el Centro Nacional de Análisis de Pasajeros (CENAP). Esta unidad especializada en inteligencia migratoria y perfilamiento de pasajeros facilitó el ingreso seguro al país en vuelos internacionales a través de una sede operativa conjunta.

El CENAP nació como una iniciativa conjunta entre la Dirección de Migración y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para agilizar el ingreso al territorio de forma segura mediante herramientas tecnológicas sofisticadas y equipos de alto nivel.

Esto permitió perfilar y rastrear información de ciudadanos nacionales y extranjeros con destino a El Salvador, examinar ciclos migratorios de perfiles sospechosos, detectar posibles amenazas a la seguridad nacional, identificar personas de riesgo, combatir redes criminales de tráfico de personas, gestionar alertas internacionales y recopilar estadísticas, entre otras acciones.

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