Los Pumas perdieron 17-10 ante el bicampeón del mundo Sudáfrica en la cancha de Vélez

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Los Pumas cayeron 17-10 ante Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez en un amistoso de máxima exigencia ante los bicampeones del mundo. El dueño de casa tuvo una ventaja de siete puntos en gran parte de la etapa inicial, pero la dejó escapar en el final y un try de Cameron Hanekom sentenció la historia. Este duelo sirvió de preparación para ambos con vistas a la última parte del Nations Championship 2026, en el que la Albiceleste marcha en el 4° lugar con 7 puntos en la zona Sur, ya que sufrió dos derrotas (Escocia e Inglaterra) y logró un triunfo (Gales).

El elenco nacional dirigido por Felipe Contepomi rompió la paridad a los dos minutos del primer tiempo gracias a una patada certera de Santiago Carreras con un penal desde mitad de cancha (3-0), pero un nuevo penal, ahora para los africanos, devolvió el empate a los 5’ a instancias del acierto de Sacha Feinberg-Mngomezulu frente a los palos (3-3).

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A pesar de eso, Los Pumas dejaron atrás la frustración de no poder conservar esa ventaja porque a los 9’ realizaron una excelente gestión ofensiva concluida por Benjamín Grondona en el ingoal para sellar el try. Carreras completó la jugada de siete puntos con su conversión para dejar todo 10-3 en favor del anfitrión.

En esta situación, el cuadro argentino supo controlar las acciones y contó con la fortuna de su lado porque Feinberg-Mngomezulu estrelló un drop en el travesaño, pero la resistencia llegó a su fin a los 39 minutos, a segundos de completar los 40’ reglamentarios: Edwill Van der Merwe apoyó la ovalada en el ingoal y Feinberg-Mngomezulu se tomó revancha en la conversión para irse al entretiempo en tablas (10-10).

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Los Springboks son los actuales bicampeones del mundo (Créditos: Alejandro PAGNI/AFP)

Al inicio del complemento, Santiago Carreras tuvo una inmejorable oportunidad para adelantar a su equipo, pero falló un penal desde una cómoda posición y su rival aprovechó este error a los 62’. En medio de un scrum a cinco metros del ingoal, los Springboks empujaron con fuerza al pack argentino y Cameron Hanekom apoyó la pelota, mientras que Handre Pollard anotó la conversión (17-10).

Sobre el final, el plantel de Contepomi insistió para buscar el milagroso empate y estuvo a un paso de alcanzar el try para soñar con una conversión que iguale todo en 17-17, pero en la última acción Matías Moroni no logró controlar la ovalada sobre el costado izquierdo de la cancha, a pocos metros del ingoal, y se desactivó el ataque.

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De esta manera, se amplió la brecha de Sudáfrica en el historial con 36 victorias, 1 empate y cuatro derrotas en 41 duelos contra Argentina, que le ganó por última vez en 2024 por 29-28 en Santiago del Estero. Ese fue el último triunfo albiceleste ante el actual seleccionado bicampeón del mundo tras sus títulos en Japón 2019 y Francia 2023 tras superar a Inglaterra y los All Blacks, respectivamente.

El próximo rival de Argentina será Australia con diferentes amistosos en Jujuy y Mendoza (Créditos: Alejandro PAGNI / AFP)

Después del cruce en Vélez, Los Pumas seguirán su calendario con dos test matches ante Australia por la Copa Visa Galicia. El primero será el 29 de agosto en Jujuy desde las 16 y el segundo, el próximo 5 de septiembre en Mendoza a las 18. En noviembre próximo, afrontará una serie de tres duelos como visitante para completar su participación en la primera fase del Nations Championship ante Irlanda (07/11), Italia (14/11) y Francia (21/11). Si avanza a la próxima instancia, disputará las Finales en Londres entre el 27 y el 29 de noviembre.

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En la vereda opuesta, los Springboks vienen de encadenar tres victorias en sus compromisos iniciales de ese torneo: superó a Inglaterra por 45-21, a Escocia por 42-28 y a Gales por 43-0.

Los Pumas vs Sudáfrica

Estadio: José Amalfitani (Vélez)

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra) - TMO: Ben Whitehou (Gales)

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Pablo Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

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Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Juan Martín Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni. HC: Felipe Contepomi.

Springboks: Aphelele Fassi, Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Cobus Reinach, Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Siya Kolisi (c), Lood de Jager, Eben Etzebeth, Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter.

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Suplentes: Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y Handre Pollard. HC: Rassie Erasmus.