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Sicarios irrumpieron en un hospital de Costa Rica y asesinaron a un paciente internado

El ataque ocurrió a las 3:00 a.m. del sábado en La Anexión, cuando dos hombres con el rostro cubierto amenazaron al guarda, llegaron a la sala de observación y escaparon tras disparar

El hombre de 32 años seguía internado por una lesión en la pierna cuando fue ubicado por atacantes encapuchados que amenazaron al guarda, avanzaron hasta observación y abrieron fuego de madrugada. (Imagen retomada de Teletica)
El hombre de 32 años seguía internado por una lesión en la pierna cuando fue ubicado por atacantes encapuchados que amenazaron al guarda, avanzaron hasta observación y abrieron fuego de madrugada. (Imagen retomada de Teletica)
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Dos sicarios armados con fusiles AR-15 ingresaron al hospital La Anexión de Nicoya a las 3:00 a.m. de este sábado y ejecutaron a un paciente internado, un ataque que además dejó herida a una adulta mayor y que ocurrió cuando la víctima ya no tenía custodia policial pese a que esa medida había sido ordenada antes por la Fiscalía de Guanacaste.

Dentro del centro médico, los agentes judiciales recolectaron cerca de 14 indicios balísticos, una señal de la intensidad del tiroteo en un área de atención de pacientes. Tras el crimen, la Fuerza Pública localizó el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

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Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los atacantes llegaron en automóvil, con el rostro cubierto y portando armas largas. Para entrar, amenazaron al guarda de seguridad del hospital y avanzaron hasta la sala de observación.

Allí ubicaron a Valverde Matarrita, de 32 años, quien permanecía en una camilla. Los agresores le dispararon en múltiples ocasiones, principalmente en el rostro y el tórax, y luego huyeron del lugar.

Dos figuras en silueta con capuchas y rostros cubiertos caminan por un pasillo. Llevan fusiles de asalto. Hay humo en el pasillo.
Dos figuras encapuchadas con fusiles de asalto avanzan por un pasillo de hospital tenuemente iluminado, entre humo y sombras alargadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima estaba internada por una lesión en la pierna y ya no tenía custodia

El paciente había ingresado al hospital unos dos días antes por una lesión en una de sus piernas y seguía internado cuando fue localizado por los hombres armados. La investigación busca establecer cómo lograron llegar hasta el área donde recibía atención.

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Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, confirmó que el hombre tenía una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste, pero que esa disposición fue levantada antes del ataque. En declaraciones citadas por Teletica.com, explicó: “Dos personas ingresan evadiendo todos los controles de seguridad y lamentablemente cometen un homicidio contra un paciente que se encontraba en el lugar”.

Rivera añadió, según el medio, que “esta persona tenía una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste, la cual posteriormente fue eliminada”. La consulta sobre las razones por las que esa vigilancia ya no estaba activa al momento del ataque quedó en trámite ante la Fiscalía.

La otra víctima fue una mujer adulta mayor que recibió un disparo en uno de los glúteos durante la balacera. De acuerdo con el OIJ, la lesión no compromete su vida y la paciente permanecía estable.

La Fuerza Pública confirmó que la víctima tenía una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste, pero esa medida fue levantada antes del ataque. (Imagen retomada de Teletica)
La Fuerza Pública confirmó que la víctima tenía una custodia ordenada por la Fiscalía de Guanacaste, pero esa medida fue levantada antes del ataque. (Imagen retomada de Teletica)

La Policía encontró el carro usado por los atacantes y sigue el operativo

La Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Rivera confirmó que las autoridades encontraron el vehículo utilizado por los hombres que ingresaron al centro médico para cometer el homicidio.

La causa sigue abierta en el OIJ, que ahora debe establecer el móvil del ataque, reconstruir las circunstancias en que ocurrió la incursión armada e identificar a todas las personas que participaron. El cuerpo de Valverde Matarrita será trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

2025 dejó la tercera cifra, más alta, de asesinatos registrados en el país

Costa Rica reportó 873 homicidios en 2025, el tercer registro más alto en su historia. La tasa alcanzó 16,7 casos por cada 100,000 habitantes. Ante esta situación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) instó a incrementar la inversión en prevención y desarrollo humano.

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