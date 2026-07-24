Cómo hacer capturas de pantalla en Android Auto sin usar otras apps

Android Auto incluye una herramienta nativa para capturar su pantalla, oculta en el menú de desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguna vez intentaste capturar la pantalla de Android Auto, seguramente te encontraste con el mismo problema: no hay ningún botón visible para hacerlo.

Lo que pocos saben es que Android Auto tiene su propia herramienta nativa para esto, integrada en el menú de desarrolladores.

Para activar las capturas de pantalla en Android Auto no es necesario recurrir a apps externas, ni conocimientos técnicos: solo el teléfono conectado al coche y seguir estos pasos.

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En versiones recientes de Android, los ajustes de Android Auto se encuentran directamente en la configuración del teléfono. REUTERS/Laure Andrillon

Qué necesitas tener listo antes de empezar

Para que el método funcione, Android Auto debe estar activo en la pantalla del coche en el momento de hacer la captura. Tanto la conexión por cable USB como la inalámbrica son compatibles con el procedimiento.

Asimismo, asegúrate de contar con espacio suficiente en el dispositivo para guardar o compartir la imagen.

Cómo llegar a los ajustes de Android Auto

En versiones recientes de Android, el proceso para ir a los ajustes de Android Auto es el siguiente:

Abre los Ajustes del teléfono móvil. Toca el cuadro de búsqueda. Escribe “Android Auto”. Selecciona el resultado con ese nombre.

La ruta alternativa es Dispositivos conectados, Preferencias de conexión y Android Auto.

La opción de captura está oculta porque forma parte de las herramientas de desarrollo de Android Auto. (Imagen ilustrativa)

Cómo desbloquear los ajustes para desarrolladores de Android Auto

La herramienta de captura no está visible por defecto porque pertenece a las opciones de desarrollo de Android Auto. Para acceder a ella, primero hay que activar ese modo oculto. El paso a paso es:

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Entra en los ajustes de Android Auto. Baja hasta el final de la pantalla. Localiza el campo que muestra la ‘Versión’. Tócalo repetidamente, sin pausas largas entre pulsaciones. Sigue hasta que aparezca un mensaje confirmando que la configuración de desarrollo está habilitada. Pulsa ‘Aceptar’.

El número de toques necesarios ronda los diez, aunque puede variar. Una vez activado, el modo permanece habilitado hasta que el usuario lo desactive de forma manual, por lo que este paso solo es necesario la primera vez.

Con los ajustes para desarrolladores activos, el siguiente paso es ejecutar la captura desde el teléfono. REUTERS/ Bruna Casas

Pasos para capturar la pantalla de Android Auto

Con los ajustes para desarrolladores ya activos, solo queda ejecutar la captura. El proceso desde el celular es el siguiente:

Abre los ajustes de Android Auto. Toca los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Selecciona ‘Configuración para desarrolladores’. Busca la opción ‘Compartir captura de pantalla ahora‘. Tócala una vez. Aguarda unos segundos a que aparezca el menú para compartir. Elige el destino donde guardar o enviar la imagen.

La captura corresponde exactamente a lo que mostraba la pantalla del coche en ese instante. No hace falta interactuar con la pantalla del vehículo ni usar los botones físicos del teléfono.

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A diferencia de una captura normal, Android Auto no guarda la imagen directamente en la galería. (Play Store)

Dónde queda guardada la captura

A diferencia de una captura convencional, Android Auto no almacena la imagen directamente en la galería del teléfono. En su lugar, abre el menú de compartir de Android para que el usuario decida el destino. Las opciones más habituales incluyen:

Guardar en Google Drive.

Enviar por WhatsApp o Telegram.

Adjuntar a un correo electrónico.

Agregar a una app de notas.

Guardar mediante la app Archivos.

Compartir con otro dispositivo a través de Quick Share.

Algunos modelos de teléfono sí ofrecen la opción de guardarla directamente en una carpeta local. Si no aparece esa alternativa, enviársela a uno mismo por mensajería y descargarla después es una solución práctica.

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Una alternativa práctica es enviarse la captura por WhatsApp y descargarla desde ahí. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer si la opción no aparece o la imagen sale en negro

Si dentro de los ajustes para desarrolladores no figura ‘Compartir captura de pantalla ahora’, conviene descartar primero un problema de versión o de conexión antes de asumir incompatibilidad. Las soluciones recomendadas, en este orden, son:

Actualizar Android Auto desde Google Play. Reiniciar el teléfono. Desconectar el móvil del coche y volver a conectarlo. Confirmar que Android Auto está abierto en la pantalla del vehículo. Desactivar y reactivar los ajustes para desarrolladores. Borrar la caché de Android Auto.

Cuando la imagen aparece en negro, cortada o no corresponde a la pantalla esperada, la causa suele ser que la interfaz todavía se estaba cargando, la conexión presentó inestabilidad o se cambió de app en el coche justo antes de pulsar.

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