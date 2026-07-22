Llega la función que faltaba en Android Auto: el velocímetro de Google Maps

El velocímetro de Google Maps ya está disponible en la pantalla de Android Auto para algunos usuarios. (Google)

El velocímetro de Google Maps por fin aparece en la interfaz de Android Auto. Se trata de una de las funciones más esperadas por los usuarios de este sistema para automóviles.

El despliegue inicial se encuentra en una etapa limitada y vinculada a una versión beta específica de la aplicación, y los primeros reportes provienen de usuarios en Canadá e India. La activación se realiza desde los servidores de Google, por lo que la mayoría de los conductores aún no tiene acceso a esta novedad.

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Un retraso prolongado para una función sencilla

El velocímetro ya estaba disponible en la versión para teléfonos Android desde 2019 y, desde 2024, se integró también en la plataforma CarPlay de Apple. Esto convirtió a Android Auto en la única interfaz de navegación donde esta función seguía ausente, a pesar de que muchos conductores la consideraban esencial para una experiencia de manejo más segura y eficiente.

El despliegue inicial del velocímetro comenzó en Canadá e India y se ampliará progresivamente. (Reddit)

Hasta ahora, quienes utilizaban Google Maps en el auto debían consultar exclusivamente el cuadro de instrumentos para saber la velocidad, lo que resultaba incómodo cuando el objetivo era centralizar la información en la pantalla de navegación.

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La ausencia prolongada del velocímetro en Android Auto ha generado preguntas dentro de la comunidad de usuarios, ya que la función no representa una complejidad técnica significativa. Su incorporación significa el cierre de una brecha funcional entre las distintas plataformas de navegación vinculadas a Google Maps.

Cómo se ve el velocímetro en Android Auto

La función aparece como un icono flotante en la parte inferior derecha de la pantalla del sistema. Muestra tanto la velocidad actual del vehículo como el límite de velocidad de la vía, adaptándose de forma visual si se supera ese límite: el indicador cambia de color de manera progresiva, primero a amarillo y luego a rojo. Cuando no existe una ruta activa, la aplicación solo muestra la velocidad actual, sin información sobre los límites.

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El indicador de velocidad cambia de color al superar el límite permitido en la ruta. (Reddit)

El despliegue de la función se realiza de manera gradual y sin comunicación oficial por parte de Google. Este método sigue la estrategia adoptada previamente para la introducción de otras funciones, como la planificación de rutas para vehículos eléctricos, que también se habilitó de forma silenciosa y progresiva.

Android Auto continúa su racha de actualizaciones

La introducción del velocímetro se suma a un año marcado por actualizaciones importantes en Android Auto. En mayo de 2026, Google anunció la integración de seis funciones nuevas, incluyendo mapas en 3D para una navegación más inmersiva, reproducción de vídeos de YouTube sólo cuando el coche está aparcado, sonido espacial Dolby Atmos en aplicaciones compatibles y una integración más avanzada del asistente Gemini.

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Todo esto apunta a un ecosistema que prioriza la información útil y el control, sin comprometer la seguridad del conductor.

Android Auto suma esta herramienta tras años de estar disponible en móviles y CarPlay. (Google)

En algunos modelos de automóviles, Google Maps aprovecha la cámara frontal para brindar guía de carril en tiempo real, facilitando los cambios de carril y la toma de salidas con mayor precisión. Este tipo de mejoras consolidan a Android Auto como una plataforma que busca una experiencia de conducción más completa, donde el velocímetro pasa a ocupar un lugar central entre las herramientas básicas.

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Expectativas para los usuarios

La nueva función de Google Maps para Android Auto responde a una demanda sostenida de los conductores, que buscaban disponer de toda la información relevante en una sola pantalla. El despliegue continuará de manera progresiva y se espera que esté disponible para todos los usuarios en el corto plazo.

Esta actualización consolida a Android Auto como una de las opciones más completas en cuanto a navegación y gestión de información dentro del automóvil, integrando utilidades que facilitan la conducción diaria y refuerzan la seguridad.

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