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Arrestaron a un adolescente de 16 años por tener en su celular contenido alusivo a pandillas en El Salvador

El ministro René Francis Merino Monroy informó que soldados ubicaron al menor en Cabañas Oeste y lo entregaron a la Policía Nacional Civil, tras hallar imágenes y videos vinculados a estructuras criminales

Un adolescente de 16 años es arrestado en Ilobasco por material alusivo a pandillas en su celular (Foto cortesía Ministro de Defensa)
Un adolescente de 16 años es arrestado en Ilobasco por material alusivo a pandillas en su celular (Foto cortesía Ministro de Defensa)
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Un adolescente de 16 años fue arrestado en el distrito de Ilobasco, del municipio de Cabañas Oeste, tras ser ubicado por soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) con contenido multimedia alusivo a pandillas en su teléfono móvil. El hecho, reportado públicamente por René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, refuerza la política de cero tolerancia del gobierno salvadoreño frente a estructuras criminales.

Según comunicó el ministro a través de redes sociales, el menor fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC). El funcionario enfatizó que la lucha contra las pandillas mantiene un enfoque inflexible, afirmando: “Estas estructuras criminales jamás volverán a sembrar miedo en nuestras comunidades”. La publicación incluyó imágenes y videos que, según el reporte oficial, formaban parte del material hallado en el dispositivo del joven.

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Las autoridades salvadoreñas reiteraron a través de este caso su mensaje a la juventud sobre las consecuencias legales de cualquier vínculo, incluso digital, con organizaciones criminales. “La decisión es tuya: disfrutar tu juventud o desperdiciar tu vida dentro de la cárcel. No te dejes engañar, el camino de las pandillas NO es opción en nuestro país”, advirtió Merino Monroy en el comunicado difundido públicamente.

El arresto se inserta en el marco de la estrategia denominada Guerra Contra las Pandillas, impulsada por el gobierno salvadoreño desde 2022 con el Plan Control Territorial, que ha incluido operativos masivos, endurecimiento de penas y políticas de seguridad orientadas a erradicar la presencia y operación de grupos criminales en el país. Las autoridades han insistido en que la posesión de cualquier contenido que haga apología de pandillas puede ser sancionada, como parte de una ofensiva que no distingue entre manifestaciones físicas y digitales de apoyo o simpatía hacia las estructuras delictivas.

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(Foto cortesía Ministro de Defensa)
(Foto cortesía Ministro de Defensa)

El caso del menor en Ilobasco, divulgado oficialmente el 8 de agosto de 2026, se suma a una serie de detenciones de adolescentes y jóvenes por conductas consideradas como apología o colaboración con pandillas, en medio de un ambiente de alta vigilancia y control en comunidades previamente afectadas por estos grupos. El gobierno ha declarado que la política de “cero tolerancia” continuará aplicándose sin excepción, en un contexto en el que la discusión pública sobre derechos de menores y libertades digitales permanece activa.

Menores de edad ya puedes recibir prisión perpetua por ser pandilleros

A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador está legalmente habilitado para impartir la prisión perpetua a adolescentes de 12 a 18 años por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas. Este cambio supone la ruptura definitiva con el modelo de justicia juvenil tradicional.

A través de reformas constitucionales y de leyes penales juveniles se determinó este año que esta disposición busca frenar la criminalidad organizada y pandilleril mediante la obligatoriedad de esta condena para menores de edad, hasta ahora reservada únicamente a adultos.

La reforma introduce la revisión obligatoria de la prisión perpetua para menores una vez cumplidos 25 años de encarcelamiento, un punto que diferencia la medida de la cadena perpetua absoluta que aplica a adultos, según se detalla la reforma legal. Este plazo fija la primera oportunidad para evaluar la posible liberación del condenado.

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