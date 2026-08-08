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Creadores de contenido quedan bajo la lupa en Honduras ante nuevas medidas contra el lavado de activos

La comisionada Julieta Suazo confirmó que tres proyectos de ley enviados al Congreso buscan fortalecer la prevención del lavado de activos en todos los canales por donde circula dinero.

Las reformas buscan fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos en Honduras. La CNBS pretende ampliar los controles a los diferentes canales por donde circula dinero. (Foto: CNBS)
Las reformas buscan fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos en Honduras. La CNBS pretende ampliar los controles a los diferentes canales por donde circula dinero. (Foto: CNBS)
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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) avanza en el fortalecimiento del sistema hondureño de prevención del lavado de activos, mediante tres proyectos de ley enviados al Congreso Nacional que ampliarían los mecanismos de control sobre los distintos canales utilizados para mover dinero, incluidos los ingresos generados por creadores de contenido.

La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, explicó que las reformas buscan actualizar las herramientas con las que cuenta el Estado para prevenir operaciones financieras irregulares y actuar cuando existan indicios que ameriten una investigación.

“Las tres leyes que se enviaron al Congreso están pendientes y van a permitir fortalecer todo el ecosistema para que se pueda prevenir el delito de lavado de activos a través de todos los canales en los que puede funcionar, incluyendo los tiktokers”, declaró la funcionaria.

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Suazo señaló que el objetivo no se limita a la prevención, sino que también contempla fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de investigar y sancionar posibles operaciones ilícitas.

La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, confirmó el envío de tres proyectos de ley al Congreso Nacional. (Foto: Presidencia de Honduras / Archivo)
La comisionada de la CNBS, Julieta Suazo, confirmó el envío de tres proyectos de ley al Congreso Nacional. (Foto: Presidencia de Honduras / Archivo)

“Estamos fortaleciendo todo el sistema tanto de prevención como para que, en caso de encontrarse indicios, la Policía y los sistemas de justicia tomen acciones, sanciones y decomisos”, agregó.

Las declaraciones de la comisionada generaron comentarios en redes sociales, especialmente después de que el creador de contenido hondureño Supremo publicara nuevamente videos en los que mostró parte de los ingresos que obtiene mediante sus plataformas digitales.

El influencer reaccionó a las críticas que recibió por exhibir sus ganancias y aseguró que continuaría compartiendo este tipo de contenido.

“Obvio, vamos a seguir presumiendo”, expresó en una de sus publicaciones.

Supremo también relató que una institución bancaria se comunicó con él después de realizar un retiro equivalente a aproximadamente 936 mil lempiras, correspondiente, según explicó, a un pago de 36 mil dólares recibido mediante TikTok a través de PayPal.

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“A mí el banco ya me llamó. Me dijeron que necesitaban que fuera porque hubo una transacción”, contó.

La situación fue comentada por usuarios de redes sociales en el contexto de las declaraciones de la CNBS. Sin embargo, las afirmaciones de la funcionaria no señalaron específicamente al creador de contenido ni lo vincularon con alguna investigación por lavado de activos.

Supremo ha mostrado públicamente parte de los ingresos que obtiene mediante sus plataformas digitales. El creador de contenido aseguró que recibió un pago de 36 mil dólares a través de TikTok y PayPal. (Foto: Redes sociales)
Supremo ha mostrado públicamente parte de los ingresos que obtiene mediante sus plataformas digitales. El creador de contenido aseguró que recibió un pago de 36 mil dólares a través de TikTok y PayPal. (Foto: Redes sociales)

El creador de contenido ya había hablado anteriormente sobre las ganancias que obtiene mediante sus plataformas digitales.

En una entrevista previa, aseguró que en un mes considerado normal puede generar entre 700 mil y 800 mil lempiras, sumando los ingresos provenientes de Facebook, YouTube y TikTok.

También afirmó que su mejor mes de ingresos alcanzó los 102 mil dólares, una cantidad que equivaldría a aproximadamente 2.7 millones de lempiras, dependiendo del tipo de cambio utilizado.

Los montos han generado interés entre usuarios de redes sociales, particularmente por el crecimiento de la economía de los creadores de contenido y las nuevas formas de monetización mediante plataformas digitales.

Ley de Beneficiario Final

Mientras la CNBS impulsa nuevas reformas para fortalecer la prevención del lavado de activos, el Congreso Nacional aprobó en julio la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final.

La normativa fue aprobada por unanimidad y busca fortalecer la transparencia corporativa y proporcionar mayores herramientas para combatir delitos como lavado de activos, corrupción, financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada.

Uno de los principales componentes de la ley es la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), que estará bajo la administración de la CNBS.

El registro permitirá identificar a las personas que realmente poseen, controlan o se benefician de las personas jurídicas y estructuras legales que operan en Honduras.

Pila de billetes de cien dólares estadounidenses junto a billetes argentinos con escudo y números de serie, sobre papel rugoso.
lavado de activos ilustración IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación establece mecanismos obligatorios para registrar, actualizar, conservar y verificar la información relacionada con los beneficiarios finales.

De esta manera, las autoridades buscan evitar que sociedades mercantiles sean utilizadas para ocultar a sus verdaderos propietarios o dificultar el rastreo del origen y destino de recursos financieros.

La nueva legislación también contempla reformas al Código de Comercio, entre ellas la eliminación progresiva de las acciones al portador.

El objetivo es avanzar hacia mecanismos que permitan conocer con mayor facilidad quién posee y controla una sociedad mercantil, reduciendo el uso de estructuras consideradas opacas.

Asimismo, la normativa fortalece los instrumentos nominativos y establece mayores obligaciones relacionadas con la información de los beneficiarios finales.

Para las autoridades, estas medidas permitirán mejorar la trazabilidad de la propiedad empresarial y de los recursos, además de facilitar el trabajo de las instituciones encargadas de prevenir e investigar delitos financieros.

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Hondurascreadores de contenidolavado de activosnuevas medidascomisión de banca y finanzas

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