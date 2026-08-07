La increíble anécdota de Facundo Medina con un gomero que no lo reconoció y le habló sobre las teorías conspirativas del Mundial

Facundo Medina y el gomero: el reencuentro tras la anécdota viral

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Facundo Medina fue a arreglar una rueda en una gomería de la zona de Garín, provincia de Buenos Aires, y terminó escuchando durante casi una hora las teorías conspirativas del dueño del local, quien acusó al combinado argentino de “entregar la final del Mundial 2026” frente a España, sin tener la menor idea de que su cliente era un integrante de la Scaloneta.

El episodio fue relatado por el propio defensor en el programa Todo por la misma, del canal de streaming Un poco de ruido. “Fui a una gomería porque tenía una rueda baja. Entré, este hombre se me acercó y me empezó a hablar. Justo estaba tomando mates con mi compañera”, contó el jugador. Lo que desató la conversación fue un detalle pequeño pero revelador: el mate, la bombilla y el termo llevaban grabadas las tres estrellas de la selección argentina. El gomero lo vio, sacó sus conclusiones y arrancó: “Los jugadores de la selección son unos vendepatria. Regalaron el Mundial”.

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Lejos de revelar quién era, Medina decidió seguirle el juego. “Le dije que me contara un poquito más y empezó a decir: ‘No, bueno, lo entregamos. Entregamos el partido’”, recordó entre risas.

El futbolista lo escuchaba con atención e incluso lo alentaba a explayarse: “A ver, contame un poco más qué pensás”. La charla se extendió durante casi una hora, con el gomero desarrollando sus teorías sobre la derrota 1-0 ante los españoles en la final disputada en Nueva Jersey, y el futbolista del plantel de Lionel Scaloni aguantando la risa al otro lado del mostrador.

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Facundo Medina fue titular en los tres primeros partidos del Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

El desenlace llegó desde afuera del local. Una vecina que salía de la panadería de la esquina reconoció al defensor y le avisó a la pareja del gomero que tenían a un jugador de la Selección en el negocio. La reacción del comerciante fue inmediata y emotiva. “Me quedé a un costado y me puse a llorar pensando ‘no puede estar acá’”, relató el hombre días después, cuando la anécdota ya circulaba por todas las redes sociales.

Medina se acercó para calmarlo. “Le dije: ‘No llores ahora. Nosotros no regalamos nada, queríamos ganar. ¿Quién te pensás que soy?’. Después nos dimos un abrazo”, contó el defensor. Pero el abrazo no fue suficiente para contener al gomero. “Dejá de llorar, qué decís que entregamos la final”, le insistió Medina entre risas. “Y yo me puse peor”, admitió el hombre.

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El propio comerciante confirmó la historia cuando un integrante del ciclo de streaming visitó su local antes de la aparición del futbolista en pantalla. “Fue una sorpresa total. Vino a mi negocio y no lo reconocimos. Estábamos muy metidos en el trabajo. Se acercó a hablar como cualquier cliente”, explicó. Y reconoció sin vueltas el tenor de sus críticas: “Creo que le dije que regalaron el Mundial. Él me escuchó y se reía”. Al final, el hombre encontró el modo de cerrar el episodio con una reflexión que lo dejó bien parado: “Vos conversás con él y no te das cuenta. Es una persona como cualquier otra”.

Facundo Medina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial

Medina agregó su propia cuota humorística al relato. “Igual fue todo para que no me cobre. Le saqué charla para que no me cobre”, bromeó ante las cámaras, con las risas del estudio de fondo.

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La anécdota del gomero no fue la única vez que el defensor tuvo que lidiar con las versiones que circularon tras la final. El propio jugador contó que su madre le preguntó si era cierto que habían “entregado” el partido. “Le dije: ‘¿Vos también te vas a prender con esto? Dejate de joder’”, respondió entre risas en el programa Ferné con Grego, por Telefe. En su barrio natal, Villa Caraza, adonde regresó para visitar a familiares y amigos, también salió al cruce de esas versiones. “No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno”, les dijo a los vecinos que se acercaron a saludarlo desde la calle.

Medina disputó cinco partidos en el Mundial 2026, con más de 300 minutos en cancha, y fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, además de ingresar en los encuentros frente a Egipto y España.

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Tras el torneo, el Bayer Leverkusen alcanzó un acuerdo con el Olympique de Marsella para su transferencia por 25 millones de euros —23 millones fijos y 2 millones en variables—, según confirmó el periodista Fabrizio Romano. El defensor tiene licencia hasta el 12 de agosto y se reincorporará a los entrenamientos en Alemania, donde compartirá plantel con los también argentinos Exequiel Palacios y Equi Fernández.