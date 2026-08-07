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Sorpresa porque la figura del Galatasaray rechazó lucir el N° 9 que usaba Icardi: las razones detrás de la decisión

A Victor Osimhen le ofrecieron el emblemático dorsal tras la confirmación de la partida del argentino, quien es agente libre

El nigeriano Victor Osimhen y el argentino chocan palmas antes de una sustitución en el Galatasaray (REUTERS/Murad Sezer)
El nigeriano Victor Osimhen y el argentino chocan palmas antes de una sustitución en el Galatasaray (REUTERS/Murad Sezer)
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El delantero nigeriano Victor Osimhen sorprendió al declinar la oferta del Galatasaray para usar el dorsal 9 que quedó libre tras la salida de Mauro Icardi del club turco. El rosarino es un símbolo del equipo, por lo que en Estambul daban por sentado que aceptaría, en homenaje a su ex compañero.

Según publicó el diario local Sabah, los dirigentes del club prepararon una camiseta con la inscripción “9-Osimhen” y se la presentaron al jugador. La propuesta tenía una lógica comercial evidente: el 9 es el número tradicional del centrodelantero y, en teoría, el que mejor encaja con el perfil del atacante. Pero Osimhen no lo vio así. “Supongo que venderán más camisetas, pero espero que me entiendan. El número 45 me ha traído suerte en Galatasaray. Quiero seguir con la misma camiseta”, respondió el nigeriano, según recogió Sabah.

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La postura del jugador tomó por sorpresa a la tienda oficial del club, GS Store, que la temporada pasada lanzó una colección especial con su imagen y ya había realizado planificaciones ante un posible cambio de dorsal. La directiva trasladó la negativa al área comercial y la respuesta del delantero fue recibida con respeto, de acuerdo con la misma fuente.

El vínculo entre Osimhen y el número 45 no es arbitrario. El atacante lo vistió por primera vez en el Charleroi, club belga donde anotó 20 goles y dio el salto que definiría su carrera. Después usó el 7 en el Lille y el 9 en el Nápoles, pero al llegar a Estambul volvió al 45 con el que se había proyectado al fútbol europeo. La decisión resultó acertada: con ese número en la espalda, Osimhen batió un récord al anotar 37 goles en una sola temporada con la camiseta amarillo-roja, una marca sin precedentes en la historia del club.

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El dorsal que rechazó cargaba con el peso de una era. Icardi vistió el 9 durante cuatro temporadas en las que disputó 134 partidos, anotó 77 goles y repartió 25 asistencias, lo que lo convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray. A ese legado se suman cuatro títulos consecutivos de la Süper Lig, una Copa de Turquía y una Supercopa. La salida del argentino, según informó el portal deportivo turco Fanatik, estuvo marcada por tensiones con la dirigencia: el propio Icardi habría expresado a su entorno que “no merecía lo que le hicieron”, en relación a la oferta de renovación que juzgó insuficiente, y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador”. Nunca publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Con ese capítulo cerrado, el Galatasaray mira hacia adelante con Osimhen como figura central. El entrenador Okan Buruk evalúa otorgarle el brazalete de capitán en el transcurso de la nueva temporada. Según Sabah, en los partidos en que Abdülkerim no esté en el campo, el nigeriano portará la cinta junto a Kaan Ayhan, Yunus y Barış Alper, una señal del peso que el cuerpo técnico le asigna dentro del vestuario.

El futuro del número 9 permanece sin definición pública, al igual que el de Icardi, de 33 años. Su representante, Elio Pino, descartó un regreso a su país natal en declaraciones a ESPN: “Icardi no tiene planes de regresar a Argentina. Quiere seguir su carrera en Europa”. Pese a esa declaración, su nombre sonó en Boca Juniors, River Plate, Estudiantes y hasta en Platense. Como, de la Serie A italiana y donde brilla Nico Paz, aparece como una alternativa: disputará la próxima Champions League. El atacante, de acuerdo con el Sabah, no tiene apuro por firmar y aguarda una propuesta que se ajuste a sus expectativas.

Mientras tanto, Osimhen seguirá con el 45 que, según él mismo, le ha dado todo en Estambul.

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