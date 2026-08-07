Costa Rica: manifestantes salen a las calles para defender la democracia y el Poder Judicial

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Con banderas de Costa Rica, carteles y mensajes en defensa de la institucionalidad, miles de personas participaron este jueves en un plantón frente a la Plaza de la Democracia, en San José, para manifestar su respaldo al Poder Judicial y rechazar lo que consideran una creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el sistema de justicia.

La concentración reunió a ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, académicos, exfuncionarios públicos y personas sin afiliación política, quienes coincidieron en la necesidad de preservar la independencia de poderes.

Los organizadores de la actividad señalaron que el objetivo no era respaldar a personas específicas ni responder a intereses partidarios, sino hacer un llamado para proteger las instituciones democráticas y garantizar que los conflictos entre poderes se resuelvan dentro del marco constitucional y mediante el diálogo.

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La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin incidentes, mientras los participantes reiteraron que la fortaleza democrática de Costa Rica depende del respeto mutuo entre los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial y la vigencia plena del Estado de derecho.

Manifestantes portaron banderas de Costa Rica durante el plantón convocado para defender la independencia de los poderes del Estado. Crédito: Diario Extra

La convocatoria reunió voces de distintos sectores que coincidieron en la defensa de las instituciones democráticas. (Cortesía)

Ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Democracia, en San José, para manifestarse en defensa del Poder Judicial y la institucionalidad costarricense. Crédito: CrHoy

Jóvenes, adultos y personas mayores participaron en la jornada ciudadana frente a la Plaza de la Democracia. Crédito: Glenda Umaña

Los asistentes escucharon mensajes de organizaciones convocantes durante la actividad realizada en San José. Crédito: CrHoy

Los participantes entonaron consignas relacionadas con la defensa del Estado de derecho costarricense. Crédito: Interferencia

Participantes del plantón señalaron que la independencia del Poder Judicial es un elemento esencial de la democracia. Crédito: CrHoy

La concentración ciudadana ocurrió en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y sectores vinculados al sistema judicial. Crédito: CrHoy

Manifestantes sostuvieron pancartas durante la actividad que buscó visibilizar la importancia de la independencia judicial. Crédito: Diario Extra

Carteles con frases como “defendamos la democracia” y llamados al respeto institucional fueron parte de la manifestación. Crédito: Glenda Umaña

Los asistentes reclamaron respeto por los mecanismos constitucionales para resolver diferencias entre poderes del Estado. Crédito: Delfino

La Plaza de la Democracia fue el punto de encuentro para ciudadanos preocupados por la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Crédito: CrHoy

Manifestantes colocaron carteles con frases alusivas a la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución Política. Crédito: San Carlos Digital

La manifestación reunió a ciudadanos sin afiliación partidaria que acudieron para expresar su posición sobre la institucionalidad del país. Crédito: Interferencia

Ciudadanos acudieron con banderas nacionales como símbolo de respaldo a las instituciones democráticas del país. Crédito: Michael Barquero

El plantón fue convocado por organizaciones sociales que llamaron a proteger la división de poderes. (Cortesía)

Decenas de personas expresaron su preocupación por el debate nacional alrededor de la independencia de las instituciones públicas. Crédito: CrHoy

Con pancartas y mensajes en defensa de la justicia, los participantes hicieron un llamado a respetar la separación de poderes. Crédito: San Carlos Digital

La actividad convocó a costarricenses que pidieron mantener el equilibrio entre los poderes de la República. Crédito: Ronny Jiménez

La concentración reunió a personas de distintas edades que expresaron su respaldo al Estado de derecho y la democracia. Crédito: San Carlos Digital

Los asistentes levantaron mensajes en favor de la independencia judicial durante la manifestación en el centro de San José Crédito: Michael Barquero

Organizaciones sociales y ciudadanos participaron en la convocatoria para defender las instituciones públicas de Costa Rica. Crédito: Michael Barquero

El plantón se desarrolló de forma pacífica con la participación de sectores ciudadanos y representantes de organizaciones sociales. Crédito: Michael Barquero

Excandidatos presidenciales participaron de la convocatoria de este jueves. Crédito: Diario Extra

Diputados salieron a las afueras de la Asamblea Legislativa para compartir con los asistentes. Crédito: Diario Extra

Carlos Diaz, fiscal general, asistió al Plantón en el centro de San José. Crédito: Diario Extra