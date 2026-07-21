El código QR con el que puedes conectarte a cualquier red WiFi sin necesidad de contraseña

Los usuarios de iPhone y Android pueden conectarse a una red WiFi sin teclear la contraseña mediante el escaneo de un código QR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectarse a una red WiFi sin teclear la contraseña es algo posible para usuarios de móviles iPhone y Android. La integración de funciones como el escaneo de códigos QR ha simplificado el acceso a internet en hogares, oficinas y espacios públicos, eliminando la necesidad de ingresar manualmente combinaciones complejas de letras, números y símbolos.

El código QR, presente en la mayoría de los routers modernos o generado manualmente, permite a los visitantes conectarse a la red WiFi en segundos. Basta con abrir la cámara del teléfono, enfocar el código y aceptar la notificación que aparece en pantalla.

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El dispositivo se encarga del resto: reconoce el nombre de la red, introduce automáticamente la clave y establece la conexión. Así, se evita tener que compartir la contraseña con cada invitado y se agiliza el proceso para todos los involucrados.

Cómo conectarse a una red WiFi escaneando un código QR

El método básico consiste en utilizar la cámara del móvil para escanear el código QR que suele estar en la etiqueta del router. Esta funcionalidad está disponible tanto en iOS como en Android, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

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La función para escanear un código QR de WiFi está disponible en iOS y Android sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales en la mayoría de los casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez enfocado el código, el teléfono detecta que los datos corresponden a una red WiFi y muestra un mensaje emergente con la opción de conectarse. Al pulsar el botón, el dispositivo se vincula de manera inmediata.

En la mayoría de los modelos modernos, este código QR viene de fábrica y contiene cifrada la información esencial: nombre de la red (SSID) y contraseña. Si el usuario ha cambiado alguna de estas credenciales por motivos de seguridad, el código dejará de ser útil, pero siempre es posible generar uno nuevo con los datos actualizados.

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Crear y compartir un código QR personalizado para tu red WiFi

Cuando se modifican el nombre o la contraseña de la red, el QR original pierde vigencia. Para mantener la facilidad de acceso, existen herramientas en línea que permiten generar un nuevo código personalizado.

Uno de los servicios más utilizados es QiFi, que solicita ingresar el SSID, el tipo de cifrado (generalmente WPA/WPA2) y la clave actual. Tras pulsar el botón de generación, se obtiene una imagen descargable lista para imprimir o mostrar en pantalla.

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Herramientas como QiFi permiten generar un código QR personalizado para una red WiFi con el SSID, el tipo de cifrado y la clave actual. (Imagen ilustrativa Infobae)

En dispositivos Android, existe la posibilidad de crear el código QR directamente desde los ajustes del teléfono. El usuario solo debe acceder al apartado de redes, seleccionar la WiFi a la que está conectado y buscar la opción para compartir mediante QR. Este método no solo facilita la conexión de invitados, sino que también muestra la contraseña debajo del código, agilizando aún más el proceso.

En ambos casos, la seguridad no se ve comprometida: el invitado no necesita conocer ni almacenar la contraseña, ya que el código la introduce automáticamente. Además, los servicios de generación no almacenan los datos ingresados, ya que el proceso se realiza localmente en el navegador.

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Alternativas y limitaciones del acceso WiFi sin contraseña manual

No todos los dispositivos o sistemas operativos brindan la misma experiencia al utilizar códigos QR. En modelos antiguos, puede ser necesario recurrir a aplicaciones de terceros para escanear estos códigos, mientras que en equipos actualizados la función suele ser nativa.

Además, si el router no cuenta con un QR de fábrica, la generación manual es la alternativa más eficaz para continuar compartiendo el acceso de forma sencilla.

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El botón WPS sigue siendo una alternativa para conectar equipos sin pantalla o teclado, aunque ingresar la contraseña manualmente todavía se mantiene como método de acceso WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botón WPS, aunque menos popular en la actualidad, sigue siendo útil para conectar equipos sin pantalla o teclado, como impresoras o televisores inteligentes.

Sin embargo, el método clásico de teclear la contraseña sigue vigente para cualquier dispositivo, especialmente en redes que carecen de las tecnologías mencionadas y para aquellos usuarios que quieren la alternativa tradicional.

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