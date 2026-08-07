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El 59.6% de las MYPE de El Salvador vende por canales digitales priorizando WhatsApp

El informe Estado de la MYPE 2023 indica que el 76.4% del sector tiene un teléfono con Internet, aunque la adopción de medios electrónicos sigue rezagada entre negocios de producción y subsistencia

Mujer de cabello oscuro y camiseta clara, inclinada sobre una mesa de madera, sujeta un teléfono celular negro para fotografiar veintiún jabones cuadrados y redondos de diversos colores y texturas.
Las mype en El Salvador aceleran su venta digital, seis de cada diez ya usan canales electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En El Salvador, seis de cada diez MYPE ya usan canales digitales para vender. Según la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI), el 59.6% del sector comercializa por medios electrónicos y el 76.4% dispone de un teléfono con acceso a internet, en un entorno en el que la imagen influye en la primera decisión del cliente.

La institución expone que esa transición no avanza al mismo ritmo en todo el sector. En producción, el 53.5% de las MYPE no usa ninguno de estos medios para vender, y entre las microempresas de subsistencia el 49,8% no comercializa por canales electrónicos, mientras el 35,8% ni siquiera cuenta con un dispositivo con conexión.

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Ese contraste delimita a quién le sirve hoy la recomendación de mejorar sus fotos de producto. Para los negocios que ya venden por pantalla, la calidad visual influye en la decisión del cliente antes de que lea una descripción o revise el precio; para los que aún no cruzan el umbral digital, el problema remite al acceso a dispositivos y a la alfabetización tecnológica.

¿Qué canales concentran la venta digital?

De acuerdo con FUSAI, WhatsApp encabeza los canales de venta con 40,8% de uso, seguido por Facebook con 15,7%. Entre las empresarias, la utilización es mayor: 42,8% vende por WhatsApp y 16,5% por Facebook, por encima de sus pares hombres.

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Una mujer sostiene un teléfono móvil que muestra una pantalla de video, ella tiene pulseras coloridas en una muñeca y otras pulseras de hilo en la otra.
En el rubro productivo, el 53,5% de los negocios no utiliza plataformas de comercio en línea y entre las unidades de subsistencia casi la mitad no vende por esa vía, según el reporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de esos canales modificó la función de la fotografía dentro del comercio cotidiano. Si en una tienda física el cliente puede tocar, comparar o probar, en redes sociales y mensajería esa experiencia queda reducida a lo que la imagen puede mostrar sobre el producto y sobre la forma de trabajo del negocio.

El principio, según la publicación, no es aparentar más de lo que se tiene, sino comunicar con claridad el valor real de lo que se ofrece. En una secuencia diaria saturada de publicaciones, muchas veces la diferencia entre captar la atención o pasar inadvertido depende de esa primera impresión visual.

FUSAI expone cómo usar el celular sin alterar el producto

La institución subraya que el problema no suele estar en la cámara, sino en su uso. Limpiar el lente, elegir la cámara trasera, tocar la pantalla sobre el producto para ajustar nitidez e iluminación, evitar el zoom digital y estabilizar el teléfono sobre una superficie firme corrige varios de los errores más frecuentes.

La edición también tiene un límite claro: mejorar sin engañar. La coherencia visual entre publicaciones también construye reconocimiento. Mantener una misma lógica de fondos, paleta o iluminación ayuda a que el cliente identifique el negocio aun antes de leer su nombre, siempre que esos elementos refuercen el producto y no le quiten protagonismo.

Dos manos sostienen un teléfono móvil negro en posición horizontal que muestra en su pantalla ocho frascos de jaleas de colores variados sobre una tabla de madera.
Un informe de FUSAI muestra un salto desigual entre rubros y revela por qué ciertas mejoras sólo funcionan donde ya existe comercio por pantalla, con WhatsApp y Facebook como principales vitrinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de publicar una imagen en redes, enviarla por WhatsApp o incorporarla a un catálogo, la revisión básica pasa por verificar que el producto se vea completo, enfocado, con buena luz, fondo limpio y colores fieles al original.

Finamente recomiendan a los emprendedores para la toma de fotografías: Los alimentos preparados suelen verse mejor desde arriba o a 45 grados; la ropa, el calzado y los accesorios ganan cuando aparecen en uso; las botellas o envases altos conviene fotografiarlos a la altura de la cámara; y los bordados, texturas, acabados o etiquetas requieren acercamientos para mostrar calidad.

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