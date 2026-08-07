Los contadores públicos y auditores votan por 11 delegados para la comisión que postulará al contralor

Miembros del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala participan en el proceso para elegir 11 representantes ante la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas. (Diario de Centroamerica)

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Más de 13 mil agremiados del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala fueron convocados este viernes a votar para elegir 11 representantes ante la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030, un proceso que incide de forma directa en la designación de una de las autoridades clave de control fiscal del país.

La votación se realiza en 22 centros a nivel nacional desde las 8:00 y las mesas cerrarán a las 18:00. El centro principal funciona en el salón Guatemala del Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital. De acuerdo con información de la organización civil Guatemala Visible.

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El presidente del Tribunal Electoral del colegio, Gustavo Sánchez, llamó a los colegiados activos a participar y sostuvo, entrevistado por la organización civil Guatemala Visible, que la elección trasciende al gremio porque define una representación dentro de la comisión encargada de preparar la nómina para la jefatura de la Contraloría General de Cuentas.

Sánchez formuló el llamado en estos términos: “Yo haría un llamado a todos, a todos los colegiados, incluso aquellos que por alguna razón tienen una renuencia o una aversión a este tipo de actividades”. También rechazó la idea de que todas las opciones sean equivalentes: “Realmente no es lo mismo y lo digo con mucha propiedad”.

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Miembros del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala participan en el proceso para elegir 11 representantes ante la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas. (Diario de Centroamerica)

La elección del CPA define 11 de las 27 casillas gremiales

El titular del tribunal electoral subrayó que el colegio ocupa 11 de 27 casillas dentro del esquema de representación, una proporción que consideró alta y suficiente para justificar la participación. Según explicó, los votantes pueden identificar a los aspirantes porque los nombres de los profesionales han sido publicados y, dentro del gremio, “nos conocemos la mayoría”.

En su mensaje, agregó que el Tribunal Electoral buscó facilitar el acceso a la jornada. “Hemos hecho todo lo posible como Tribunal Electoral para que haya cercanía, para que haya facilidades y que esto sea como lo llamamos, una verdadera fiesta cívica en este gremio”, afirmó.

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La respuesta central a la pregunta que abre esta jornada es concreta: el CPA elige a sus 11 delegados para integrar la Comisión de Postulación que preparará la nómina de candidatos a contralor general de Cuentas, y esos representantes formarán parte del cuerpo que evaluará perfiles para el período 2026-2030.

Sánchez enmarcó esa decisión como un asunto de interés nacional y no corporativo. “La elección de contralor general de la República, contralor general de Cuentas, es para Guatemala, no es para alguien en particular, sino que es para la República”, dijo.

La comisión se integra con rectores, decanos y representantes de colegios profesionales

La Comisión de Postulación para elaborar la nómina de candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas está conformada por un rector de las universidades del país, los decanos de las universidades que imparten la carrera de contaduría pública y auditoría, y un número igual de representantes de los colegios profesionales.

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Dentro de esa integración, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas ya eligió a sus dos representantes gremiales el 17 de julio: Wilberto Rojas y Alexander Sac. En esa elección participaron cinco planillas que cumplieron los requisitos fijados por su tribunal electoral.

El pasado 15 de julio, el Foro de Rectores de las Universidades del país eligió como presidente de la postuladora al rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés.

Un amparo busca dejar fuera a dos universidades recién creadas

El 24 de julio, el contador público y auditor Marco Tulio Bautista Stewart, expresidente del CPA, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el auxilio del abogado Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El recurso pide que el Congreso se abstenga de juramentar a los decanos de las dos universidades cuestionadas.

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La objeción se concentra en si ambas casas de estudio cumplen la condición constitucional de ser universidades activas con estudiantes, docentes y programas de enseñanza en funcionamiento. La Universidad Juan José Arévalo Bermejo fue creada en agosto de 2024 y la Universidad Americana fue fundada en noviembre de 2025.

No es el primer intento por frenar esa participación. El 8 de julio, el diputado José Chic promovió otro amparo para que el Congreso verificara si esas mismas universidades reunían los requisitos antes de admitirlas en el proceso.