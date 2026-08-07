El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

¡El amor es más fuerte que el miedo! Salvadoreña dijo “sí, acepto” entre monstruos y laberintos

La séptima edición del evento vivió uno de sus momentos más comentados cuando una pareja convirtió una atracción pensada para la adrenalina en una celebración romántica con apoyo del elenco temático

Una propuesta de matrimonio sorprendió a los asistentes de Terror CIFCO VII durante el recorrido “El Contacto” (Cortesía: CIFCO)
Una propuesta de matrimonio sorprendió a los asistentes de Terror CIFCO VII durante el recorrido “El Contacto” (Cortesía: CIFCO)
Guardar

Entre los pasillos oscuros y las figuras aterradoras de Terror CIFCO VII, una pareja protagonizó una insólita propuesta de matrimonio en plena experiencia de horror, sorprendiendo tanto a los visitantes como a los propios organizadores del evento. El hecho, registrado durante el recorrido conocido como “El Contacto” en las instalaciones de Fenadesal, interrumpió por algunos minutos la atmósfera de miedo característica de la atracción para dar paso a un inesperado instante de celebración romántica.

Según comunicó Terror CIFCO a través de sus redes sociales, los personajes de Horrorland fueron parte activa de la sorpresa. “No quisimos hacerlo sin nuestros personajes de Horrorland. Que sean muy felices. ¡Acaban de proponer matrimonio en #TerrorVII! Ha dicho que sí”, publicó la organización al compartir imágenes de la escena. La respuesta positiva de la pareja generó una reacción festiva en medio de uno de los escenarios especialmente preparados para provocar sensaciones opuestas: el miedo y la adrenalina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por Terror CIFCO, esta particular propuesta ocurrió en la séptima edición del evento, bajo la temática “El Contacto”. Desde su apertura el 31 de julio, la atracción ofrece una experiencia inmersiva que incluye laberintos, estaciones temáticas inspiradas en películas, videojuegos y ciencia ficción, así como espectáculos en vivo con más de 85 actores caracterizados.

La escena se dio en Terror CIFCO VII y fue difundida por los organizadores, que destacaron la participación de actores caracterizados en Horrorland. (Cortesía: CIFCO)
La escena se dio en Terror CIFCO VII y fue difundida por los organizadores, que destacaron la participación de actores caracterizados en Horrorland. (Cortesía: CIFCO)

Organizadores de Terror CIFCO resaltaron que, aunque la oferta principal consiste en provocar sobresaltos y mantener altos niveles de tensión, los personajes de Horrorland pausaron su rutina para colaborar con la propuesta matrimonial. “Estamos emocionados de compartir este momento. El terror y el amor se viven en #TerrorVII”, indicó la cuenta oficial del evento.

PUBLICIDAD

La edición “El Contacto” de Terror CIFCO VII se mantendrá abierta hasta el domingo 9 de agosto en Fenadesal, en el marco de las vacaciones agostinas. El evento puede visitarse de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. La entrada general tiene un costo de 1,50 dólares. Niños menores de seis años y adultos mayores de 60 años ingresan de manera gratuita. Los boletos están disponibles por medio de la plataforma Smart Ticket Latam.

El pedido de boda ocurrió en la atracción “El Contacto”, dentro de Fenadesal, y detuvo por minutos la dinámica de sustos, ante la sorpresa de asistentes y del equipo organizador del evento.

Además de los recorridos y sustos, los asistentes pueden acceder a una zona gastronómica tipo food court con opciones como papas fritas, churros españoles, tostadas fritas de plátano o papa, carnes, pollo, hot dogs, pizzas y nachos. Entre las actividades más demandadas se encuentran los laberintos temáticos, los encuentros con personajes de terror y los espectáculos de fuegos artificiales nocturnos.

La propuesta de matrimonio se convirtió en uno de los momentos más comentados de Terror CIFCO VII, al ofrecer una pausa inesperada al guion habitual de una noche dedicada al horror y la adrenalina.

Temas Relacionados

TerrorCine de terrorMatrimonioRelaciones de parejaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

TECNO

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este día

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este día

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este viernes<br>

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

ENTRETENIMIENTO

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib