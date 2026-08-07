¡El amor es más fuerte que el miedo! Salvadoreña dijo “sí, acepto” entre monstruos y laberintos

Una propuesta de matrimonio sorprendió a los asistentes de Terror CIFCO VII durante el recorrido “El Contacto” (Cortesía: CIFCO)

Guardar

Entre los pasillos oscuros y las figuras aterradoras de Terror CIFCO VII, una pareja protagonizó una insólita propuesta de matrimonio en plena experiencia de horror, sorprendiendo tanto a los visitantes como a los propios organizadores del evento. El hecho, registrado durante el recorrido conocido como “El Contacto” en las instalaciones de Fenadesal, interrumpió por algunos minutos la atmósfera de miedo característica de la atracción para dar paso a un inesperado instante de celebración romántica.

Según comunicó Terror CIFCO a través de sus redes sociales, los personajes de Horrorland fueron parte activa de la sorpresa. “No quisimos hacerlo sin nuestros personajes de Horrorland. Que sean muy felices. ¡Acaban de proponer matrimonio en #TerrorVII! Ha dicho que sí”, publicó la organización al compartir imágenes de la escena. La respuesta positiva de la pareja generó una reacción festiva en medio de uno de los escenarios especialmente preparados para provocar sensaciones opuestas: el miedo y la adrenalina.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida por Terror CIFCO, esta particular propuesta ocurrió en la séptima edición del evento, bajo la temática “El Contacto”. Desde su apertura el 31 de julio, la atracción ofrece una experiencia inmersiva que incluye laberintos, estaciones temáticas inspiradas en películas, videojuegos y ciencia ficción, así como espectáculos en vivo con más de 85 actores caracterizados.

La escena se dio en Terror CIFCO VII y fue difundida por los organizadores, que destacaron la participación de actores caracterizados en Horrorland. (Cortesía: CIFCO)

Organizadores de Terror CIFCO resaltaron que, aunque la oferta principal consiste en provocar sobresaltos y mantener altos niveles de tensión, los personajes de Horrorland pausaron su rutina para colaborar con la propuesta matrimonial. “Estamos emocionados de compartir este momento. El terror y el amor se viven en #TerrorVII”, indicó la cuenta oficial del evento.

PUBLICIDAD

La edición “El Contacto” de Terror CIFCO VII se mantendrá abierta hasta el domingo 9 de agosto en Fenadesal, en el marco de las vacaciones agostinas. El evento puede visitarse de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. La entrada general tiene un costo de 1,50 dólares. Niños menores de seis años y adultos mayores de 60 años ingresan de manera gratuita. Los boletos están disponibles por medio de la plataforma Smart Ticket Latam.

El pedido de boda ocurrió en la atracción “El Contacto”, dentro de Fenadesal, y detuvo por minutos la dinámica de sustos, ante la sorpresa de asistentes y del equipo organizador del evento.

Además de los recorridos y sustos, los asistentes pueden acceder a una zona gastronómica tipo food court con opciones como papas fritas, churros españoles, tostadas fritas de plátano o papa, carnes, pollo, hot dogs, pizzas y nachos. Entre las actividades más demandadas se encuentran los laberintos temáticos, los encuentros con personajes de terror y los espectáculos de fuegos artificiales nocturnos.

PUBLICIDAD

La propuesta de matrimonio se convirtió en uno de los momentos más comentados de Terror CIFCO VII, al ofrecer una pausa inesperada al guion habitual de una noche dedicada al horror y la adrenalina.