Dos trabajadores equipados con cascos y guantes de seguridad cargan cajas marcadas con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor de envío, destacando el esfuerzo exportador del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las recientes medidas adoptadas por la Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (Promagro) marcan, según las autoridades, un impulso concreto para el sector exportador panameño, que podría verse afectado por los efectos del fenómeno atmosférico de El Niño.

Indicaron que la aprobación de Certificados de Fomento Productivo (CFP) por $6.1 millones beneficiará de manera directa a 22 empresas agroexportadoras, que forman parte de cadenas productivas estratégicas como calabaza, zapallo, jengibre, melón, piña, sandía y yuca.

Estos certificados representan un instrumento de apoyo estatal que otorga recursos parciales no reembolsables a los beneficiarios elegibles. Los CFP funcionan como créditos fiscales nominativos, con alta liquidez y capacidad de endoso, lo que permite a las empresas utilizarlos conforme a la legislación vigente.

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Esta modalidad contribuye a que la producción nacional gane espacio en mercados internacionales y fortalece la competitividad del sector agroindustrial en Panamá.

La decisión de la Comisión Nacional se traduce en la validación de 136 expedientes técnicos, lo que asegura que los recursos lleguen a proyectos productivos con potencial exportador. Antes de su emisión, la documentación pasa por el control previo y refrendo de la Contraloría General de la República, un paso que garantiza la legalidad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La producción de sandia es uno de los rubros de agroexportación que capta la atención de los mercados internacionales.

En términos prácticos, la emisión de los CFP sigue un proceso riguroso: la Comisión Nacional recomienda la acción a la Dirección General de Ingresos (DGI), quien, tras cumplir todos los requisitos legales y el refrendo necesario, libera los certificados al mercado.

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Este sistema de incentivos busca incrementar la productividad y la eficiencia económica del sector, consolidando a Promagro como principal vía de promoción estatal.

La puesta en marcha de este mecanismo ha sido acompañada por una acción coordinada entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y las instituciones que conforman la Comisión, con el objetivo de robustecer la modernización y fortalecer la inversión productiva.

El resultado apunta a un crecimiento sostenido de las exportaciones agropecuarias y a una mayor generación de oportunidades económicas para el país.

En paralelo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó el Plan Operativo de Facilitación del Comercio de Panamá 2026-2027 en la segunda reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Moltó subrayó que esta nueva hoja de ruta permitirá organizar el trabajo del Comité, dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en iniciativas concretas para simplificar procedimientos y fortalecer la cooperación interinstitucional.

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En Panamá la piña es uno de los cultivos cuya exportación anula deja buenos dividendos a los productores locales.

El Comité, instalado en diciembre de 2025 y presidido por el titular de Comercio, actúa como el principal canal de coordinación entre el Estado y el sector privado para mejorar y agilizar los procesos de comercio exterior.

Su meta es clara: reducir tiempos y costos, potenciar la interoperabilidad de sistemas y transformar digitalmente la gestión en fronteras, con miras a consolidar a Panamá como plataforma logística y comercial de referencia regional.

La iniciativa también pone énfasis en facilitar las operaciones de exportadores, importadores y operadores logísticos. El trabajo conjunto entre las instituciones públicas y privadas facilita el desarrollo económico, posicionando a Panamá como un destino más atractivo para la inversión internacional y el comercio global.

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La combinación del apoyo financiero a través de los CFP y la articulación estratégica del Comité Nacional proyecta un fortalecimiento integral del sector agroindustrial y comercial.

En términos concretos, la emisión de los certificados permite que empresas agroexportadoras accedan a incentivos directos para mejorar sus procesos y expandir sus mercados, mientras que la facilitación del comercio exterior promete un entorno más eficiente y competitivo para las transacciones internacionales.

Reunión de la Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial. (MICI)

Ambas acciones conforman un esquema de modernización y apertura, enfocado en aprovechar las ventajas logísticas de Panamá y en potenciar la capacidad de sus productores y exportadores para insertarse de manera más sólida en el comercio mundial.

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