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Camilota presentó a su novia y compartió su felicidad: “Por fin podemos dejar de escondernos”

La influencer hizo oficial su relación a través de una publicación conjunta en Instagram junto a su pareja, donde habló de libertad y orgullo. El apoyo de sus seguidores

Camilota presentó a su novia Ana Mabel en Instagram y confirmó públicamente la relación
Camilota presentó a su novia Ana Mabel en Instagram y confirmó públicamente la relación
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Camila Deniz, conocida como Camilota, presentó públicamente a su novia, Ana Mabel, a través de una publicación conjunta en Instagram que superó los 30.000 likes y casi 1.000 comentarios en pocas horas. La foto, compartida desde la cuenta de Ana (@labeby_pop) y replicada en el perfil de la influencer (@camioficial94), muestra a las dos sonrientes y fue acompañada por un texto donde hablan de amor, libertad y el fin de una etapa de reserva.

El mensaje lo redactó Ana y resume el tono de toda la publicación: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”. A esas palabras le sumó un agradecimiento directo a la exparticipante de Cuestión de peso: “Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento”. El posteo cerró con una declaración a corazón abierto: “Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. TE AMO”.

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Ana Mabel escribió que ya no se esconden y que ahora pueden mostrar su amor con libertad y orgullo
Ana Mabel escribió que ya no se esconden y que ahora pueden mostrar su amor con libertad y orgullo

La reacción de los seguidores fue inmediata y afectuosa. “Sean felices, que el resto hable lo que quiera”, “Viva el amor” y “Qué lindo, sean muy felices” fueron algunos de los comentarios que se repitieron con más frecuencia bajo la publicación. El posteo también fue retomado por el periodista de espectáculos Fefe Bongiorno en X, lo que amplió aún más la repercusión de la noticia.

La noche del mismo jueves, Camilota y Ana celebraron la oficialización con una cena que compartieron en historias de Instagram. “Oficiales, mi reina”, escribieron en una de las imágenes. En otra, con un tono desafiante hacia quienes pudieran opinar negativamente, publicaron: “Que opinen, acá estamos”.

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Camilota y Ana celebraron la oficialización del noviazgo con una cena que compartieron en historias de Instagram
Camilota y Ana celebraron la oficialización del noviazgo con una cena que compartieron en historias de Instagram

Camilota es hermana del exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Thiago Medina y tiene su propia trayectoria en los medios como creadora de contenido e influencer. Fue participante del reality de pérdida de peso que conduce Mario Massaccesien Eltrece, donde tuvo un breve romance con una compañera de nombre Naate. En aquel momento, ante las preguntas sobre su orientación sexual, Deniz optó por una respuesta que evitó etiquetas: “No me gustan las mujeres, me gusta ella”, dijo entonces. Tras esa experiencia, volvió a salir con hombres e incluso presentó públicamente algún novio. La relación con Ana marca, así, una nueva etapa en su vida personal.

Ana, por su parte, tiene presencia en Instagram bajo el usuario @labeby_pop, donde reúne cerca de 10.000 seguidores. Su perfil mezcla imágenes de salidas nocturnas, rutinas de gimnasio y vacaciones en la costa atlántica. Antes de la oficialización del noviazgo, ya había compartido dos historias junto a Deniz en febrero, aunque en ese momento la presentaba como su amiga íntima.

La publicación conjunta marcó el paso de esa amistad a una relación que, según ambas, llevaban tiempo construyendo lejos de las cámaras. El texto elegido para hacer el anuncio refuerza esa idea de un vínculo que existía antes de volverse público, y que ahora ambas decidieron mostrar sin reservas.

Camilota quedó fuera de Cuestión de Peso tras no alcanzar el objetivo de 125,1 kilos y admitió que su familia necesita apoyo (Video: CDP, Eltrece)

Recientemente, Camilota quedó fuera de Cuestión de Peso al no alcanzar el objetivo de peso necesario para continuar en competencia. Después de registrar una suba de 2,8 kilos el primer día de la semana, logró reducir parte de ese peso, pero no fue suficiente. Para seguir en el certamen debía pesar 125,1 kilos o menos, pero la balanza indicó 2,9 kilos por encima de ese límite.

Afectada por la situación, la participante reconoció que esperaba este desenlace y explicó entre lágrimas que su familia requiere de su apoyo en este momento. “Lo presentía. No estoy bien. Mi familia me necesita”, expresó. También admitió que, posiblemente, el consumo de alcohol durante el fin de semana influyó en el resultado, y asumió su responsabilidad: “La comida siempre está, lo sé. Vengo lidiando con esto desde que todo empezó”.

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