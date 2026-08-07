El Gobierno declaró como organización terrorista a la banda narco ecuatoriana Chone Killers

El presidente Javier Milei, junto a Daniel Noboa, su homólogo de Eucador

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El Gobierno declaró este jueves a los Chone Killers como organización terrorista, mediante un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei. La medida dispuso la incorporación del grupo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, con lo que quedan habilitadas sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de acción de la banda en territorio argentino.

El anuncio tuvo lugar en coincidencia con la visita oficial de Milei a Quito, donde fue recibido por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. La comitiva argentina incluyó a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

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Según el comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, la decisión fue adoptada en coordinación entre esa cartera y el Ministerio de Seguridad Nacional, con base en informes de carácter reservado elaborados por áreas competentes de ambas dependencias.

El texto oficial señala que los Chone Killers “representan una amenaza externa real o potencial para la seguridad nacional, con riesgo para la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”. La banda es descripta como una organización narcocriminal dedicada al narcotráfico internacional, la extorsión, el sicariato y otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado transnacional. El comunicado también precisa que el grupo mantiene vínculos con carteles mexicanos para el tráfico de drogas y que ha perpetrado ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

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La incorporación al RePET habilita sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de los Chone Killers en territorio argentino

La medida se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiación, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. Su inscripción en el RePET protege, según el texto presidencial, al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

La reacción del gobierno ecuatoriano no tardó. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, celebró la decisión a través de su cuenta de X: “La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a Los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado”.

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Reimberg afirmó además que “la lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa” y que “ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz” de los ciudadanos. La cooperación internacional, dijo, es la “mayor fortaleza” en el combate a estos grupos.

No es la primera vez que Argentina actúa en este frente. En octubre de 2025, el gobierno de Milei ya había declarado como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales ecuatorianas de mayor alcance. Los tres grupos —Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers— figuran además en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los Chone Killers fueron incorporados a esa lista el 1 de julio de 2026.

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, celebró la decisión y afirmó que la cooperación internacional es la mayor fortaleza en el combate al crimen organizado

Qué son los Chone Killers

El origen del grupo se remonta a 2020, cuando operaban como brazo armado de Los Choneros bajo el liderazgo de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”. Tras el asesinato de este cabecilla en diciembre de ese año, la organización se fragmentó y los Chone Killers se separaron para operar de forma independiente, en disputa abierta por el control de rutas, puertos y economías ilegales con otras bandas.

Desde entonces, la organización expandió su presencia en la provincia del Guayas, con influencia en Durán —considerado su principal bastión—, varios sectores de Guayaquil y Daule. Su modelo de operación combina el control armado del territorio con una estructura descentralizada de células con autonomía operativa para realizar atentados, cobros extorsivos, secuestros y asesinatos, aunque bajo la coordinación de mandos superiores.

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Uno de sus principales negocios es el narcotráfico internacional: según investigaciones de autoridades ecuatorianas y estadounidenses, la organización participa en el almacenamiento, transporte y envío de cargamentos de cocaína que salen por los puertos de Guayaquil con destino a Estados Unidos y Europa, a través de empresas de fachada, contaminación de contenedores y redes logísticas. Paralelamente, mantienen una red de microtráfico en los barrios bajo su influencia y el cobro de extorsiones —conocidas en Ecuador como “vacunas”— a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

Los Chone Killers surgieron en 2020 tras separarse de Los Choneros, y desde entonces disputaron el control de rutas, puertos y economías ilegales en la provincia del Guayas

La organización también ha sufrido golpes contra su dirigencia. Sus principales líderes, Terry Israel Camacho, alias “Trompudo”, y Antonio Benjamín Camacho, alias “Ben 10”, habrían sido asesinados en Colombia en diciembre de 2024. Antes de ello, fueron capturados otros cabecillas: Julio Alberto Martínez Alcívar, alias “Negro Tulio”, detenido en Panamá; Cristhian Pastor Valverde, alias “Gato Celi”, arrestado en Colombia; y Gutenberg Rodríguez Zambrano, alias “Bob Marley”.

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Esas bajas provocaron una fragmentación interna que dio origen a subestructuras que continúan operando bajo el nombre de los Chone Killers o con vínculos con la organización principal.

En cuanto al mapa de alianzas, los Chone Killers llegaron a integrar, junto a Los Lobos y Los Tiguerones, la denominada “Nueva Generación Ecuador”, creada para enfrentar a Los Choneros. Sin embargo, entre finales de 2023 y 2024, investigaciones policiales señalaron un acercamiento entre ambas organizaciones para enfrentar a grupos rivales en Guayas y Esmeraldas.

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El presidente Milei reafirmó en el comunicado “el compromiso indeclinable del Gobierno Nacional con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, con la convicción de identificar y combatir a las organizaciones que emplean la violencia, la intimidación y el terror como herramientas de acción. Milei y Noboa tienen previsto trasladarse a Cali para participar este viernes en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocasión en la que también firmarán una serie de acuerdos bilaterales entre Argentina y Ecuador.