Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Denisse González de Gran Hermano continuará internada tras su diagnóstico: “Los resultados no fueron los esperados”

La exparticipante de Gran Hermano contó desde la clínica que los valores volvieron a caer, por lo que el equipo médico decidió ajustar el tratamiento mientras sigue sin diagnóstico definitivo

La emotiva reflexión de Denisse González por su internación (Instagram)
Denisse González continuará internada en una clínica de Buenos Aires porque las plaquetas volvieron a bajar y aún no tiene un diagnóstico definitivo (Instagram)
Guardar

Denisse González recibió este jueves 6 de agosto una nueva mala noticia desde la clínica de Buenos Aires donde permanece internada: las plaquetas volvieron a bajar y deberá extender su estadía hospitalaria, sin que aún exista un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro. La exparticipante de Gran Hermano Argentina 2023/2024 lo comunicó a través de sus redes sociales con un mensaje breve y directo, desde su cama, mate en mano y una libreta sobre la mesa.

Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia. Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada. Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan. Gracias de corazón por tanto cariño”, escribió González en una historia de Instagram, en la imagen que también captó su entorno cotidiano dentro de la habitación.

PUBLICIDAD

La exparticipante de Gran Hermano Argentina 2023/2024 informó en sus redes sociales que los médicos deberán cambiar la estrategia del tratamiento
La exparticipante de Gran Hermano Argentina 2023/2024 informó en sus redes sociales que los médicos deberán cambiar la estrategia del tratamiento

La noticia marcó un retroceso en el tratamiento. Días antes, el recuento de plaquetas había mostrado una leve suba que generó expectativas, pero el jueves los valores volvieron a caer, lo que obligó al equipo médico a replantear la estrategia terapéutica. La modelo, nacida en Trelew, Chubut, lleva más de una semana internada tras un chequeo de rutina que derivó en una hospitalización de urgencia. El hallazgo fue contundente: mientras el rango normal de plaquetas en sangre se ubica entre 150.000 y 450.000, González llegó a registrar apenas 3.000, según explicó ella misma a sus seguidores al inicio de la internación.

El cuadro se conoce médicamente como trombocitopenia, aunque hasta el momento los estudios realizados no arrojaron una causa confirmada. La extensión de la internación depende directamente de la respuesta al tratamiento y de los resultados de los estudios en curso.

PUBLICIDAD

Denisse González lleva más de una semana internada tras un chequeo de rutina que derivó en una hospitalización de urgencia

A lo largo de la semana, González optó por mantener informada a su comunidad de seguidores con actualizaciones periódicas desde la clínica, adoptando un tono que alternó entre la franqueza y la fortaleza. “Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, había escrito en una publicación anterior que acompañó con imágenes de su rutina dentro de la habitación.

Ese video mostraba a la modelo sacándose tiras adhesivas del brazo, con moretones visibles producto de los análisis de sangre frecuentes, y arreglándose tras un baño. El audio que eligió para acompañar las imágenes sintetizó su postura ante el proceso: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude”.

Bautista Mascia rompe el silencio y pide “energía” por Denisse González
Bautista Mascia, pareja de Denisse González y ganador de Gran Hermano, pidió apoyo en redes y afirmó que atraviesan juntos la internación (X)

Su pareja, Bautista Mascia, músico y ganador de la temporada de Gran Hermano en la que ambos se conocieron, también se expresó públicamente. Desde su cuenta de X, el cantante uruguayo agradeció el respaldo recibido: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto”. Mascia precisó que los dos atraviesan la situación de manera conjunta: “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible”, y pidió a su comunidad que “manden su energía y a esperar que todo salga bien”.

El apoyo de los seguidores también se tradujo en gestos concretos. González recibió cartas, libros, juegos, pantuflas y pulseras en su habitación. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo”, escribió, al agradecer a quienes se acercaron a la clínica o le enviaron objetos. “Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos”, agregó.

La evolución del cuadro en los primeros días tampoco había sido alentadora. “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. Ayer estaban en 8.000. No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, había informado en una de sus primeras actualizaciones desde la internación. La curva de los valores sanguíneos marcó subas y bajas que impidieron definir un tratamiento estable, y el nuevo retroceso del jueves volvió a poner en suspenso el momento del alta.

Temas Relacionados

Denisse GonzálezBautista MasciaGran Hermano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Luego de participar del regreso del ciclo de Andy Kusnetzoff, las conductoras se refirieron al incómodo momento que trascendió y se verá al aire el sábado por la noche

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

La actriz expresó su admiración por el talento del joven de 21 años, quien dirigió el último videoclip de su padre, Emmanuel Horvilleur

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante salió por el techo de su auto en plena avenida Juan B Justo para tener un último contacto con sus seguidores. Así, puso fin a una semana agitada en la que selló su reconciliación con el país

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Radicada hace casi una década en Madrid, la actriz argentina formalizó su amor con el director, padre de sus tres hijos. Su emotiva carta y los looks del festejo

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

El inminente estreno de la ficción sobre la vida de La One reabrió viejas historias sobre una relación que se quebró durante una temporada en Carlos Paz

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

DEPORTES

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

TELESHOW

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses